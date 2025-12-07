В Ubisoft намекнули: события Assassin's Creed Shadows будут развиваться в будущих играх благодаря Animus Hub

Assassin’s Creed Shadows может оставить часть своих сюжетных нитей открытыми — и, похоже, это сделано намеренно. Один из ведущих разработчиков игры рассказал, что новая система Animus Hub станет связующим звеном между Shadows и следующими проектами серии.

В Shadows Animus Hub служит центральным меню: через него можно запускать предыдущие части, изучать хронику современных событий и получать доступ к дополнительному контенту. Но главное — эта система не ограничена одной игрой и будет появляться в будущих играх серии Assassin’s Creed.

Игровой директор Симон Лемэ-Комтуа объяснил, что события, заложенные в Shadows, «должны продолжать происходить в других проектах и развиваться». Он подчеркнул, что Animus Hub — это не функция одного RPG, а структура, «надстраивающаяся над будущими играми серии».

Пока неясно, заменит ли Animus Hub современные сюжетные линии или мы снова увидим персонажей вроде Дезмонда и Лейлы. Но одно ясно: Ubisoft создаёт единую систему, которая будет объединять новые главы Assassin’s Creed в долгосрочную историю.

Ближайший шанс увидеть развитие этой концепции — грядущий Assassin’s Creed Hexe.