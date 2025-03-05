В Ubisoft пояснили, почему только в Assassin's Creed Shadows решились на японский сеттинг

С момента анонса Assassin’s Creed Shadows многих геймеров мучал важный вопрос: почему разработчики только сейчас отважились на японский сеттинг, да еще и сделали это весьма неуклюже, пытаясь подогнать игру под современную повестку инклюзивности. Теперь пользователи наконец-то получили ответ, хотя авторы ловко уклонились от вопросов о повестке.
Креативный директор проекта Джонатан Дюмон в беседе с журналистами пояснил, что Ubisoft откладывала Assassin’s Creed в феодальной Японии до тех пор, пока не появились «подходящие технологии и хорошо написанная история». По его словам, команда хотела создать игру в этом антураже, но только сейчас почувствовала, что условия стали благоприятными.
Это было решение команды. Разработчики давно хотели сделать Assassin’s Creed в Японии, но только сейчас наступило подходящее время. Они почувствовали, что обладают необходимыми техническими возможностями, а также историей, которая объединяет правильные элементы и делает проект жизнеспособным.
— отметил Дюмон.
Он также подчеркнул, что одной из ключевых особенностей Assassin’s Creed Shadows станет динамичная система окружающего мира. Игра предложит смену времени суток, сезонов и климатических условий, которые будут влиять на геймплей. Например, ночью персонажу Наоэ будет легче скрываться в тенях, а в разные времена года меняются механики передвижения и доступность некоторых путей.
Помимо этих изменений, Ubisoft представила подробности убежища главных героев, рассказав о его механиках и возможностях для развития. Подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье.
Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
темнокожий парень по имени Я сукэ
А юбисофт ничего не умеет, кроме как менять сеттинг в конвейерных играх
Убейсофт давно не могут делать нормальные игры, тупой конвейер
И этот конвейер теряет качество 😢
Если к примеру фар край 5 еще нормально, то 6 часть это пустышка с ЛГБТ контентом и тупыми персонажами
В шестом вообще сюжета, можно сказать, нет. Как и катсцен. Тупо все задания выдаются говорящими головами. Причём и задания все однотипные - пойди туда, там всех перестреляй. Теперь пойди туда и там всех перестреляй. Но не смотря на всё это, игра очень красивая!
Ага, ага "только сейчас наступило подходящее время засунуть туда очередного негра".
Ну да, отмаз нелепый. Офигенно детализированную Венецию круче тоже было бы создать сегодня, а не 2009 году, но разрабы Assassin's Creed 2 сделали это тогда, потому что посчитали нужным. А хорошую историю так и вовсе можно написать в любое время. Очевидно, что причины там другие, а это так, на публику работа.
Тем временем подходящее время - котёл кипения к повестке на максимум.
И при этом их выкидыш пришёлся на контр-woke период, когда их и так мало кому нужная идеология активно сворачивается. Так долго шли к туалету, а он оказался закрыт. Уморительные неудачники:)
был заказ
Главное, чтоб расчленёнка была! Тогда вообще будет гуд! // New Show
А когда то асасин был не про это. // Роман Абубекеров
Это было очень давно. // New Show
Всегда были убийства . . // Vengel Bryde
Если можно пройти игру только за одного персонажа а второй будет появляться в кат-сценах,никаких вопросов
Но что же делать с вонючим нигером в феодальной японии? Кретины конченные Надеюсь поскорее выйдет мод на "отбеливание"
Цусиму прошел и остался доволен... А это будет как всегда конвейер,дак еще и с негром в Японии. Это такой издец что не передать словами.
Dying light вышел в 2013 году
Ubisoft 2025:
Там нет повестки) // Олланий Пий
Там есть негр - вот уже и повестка инклюзивности... // Данил Рохин
Одни плаксы и нытики в комментах 😂
Поставьте себе эту обоину на раб. стол и узбагойтесь 😝
А лучше вот эту.
Какую пожелаете)
Зачем второй раз одинаковую картинку скинул?
И где это в этой теме я кидала еще эту картинку?