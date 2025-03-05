В Ubisoft пояснили, почему только в Assassin's Creed Shadows решились на японский сеттинг

С момента анонса Assassin’s Creed Shadows многих геймеров мучал важный вопрос: почему разработчики только сейчас отважились на японский сеттинг, да еще и сделали это весьма неуклюже, пытаясь подогнать игру под современную повестку инклюзивности. Теперь пользователи наконец-то получили ответ, хотя авторы ловко уклонились от вопросов о повестке.

Креативный директор проекта Джонатан Дюмон в беседе с журналистами пояснил, что Ubisoft откладывала Assassin’s Creed в феодальной Японии до тех пор, пока не появились «подходящие технологии и хорошо написанная история». По его словам, команда хотела создать игру в этом антураже, но только сейчас почувствовала, что условия стали благоприятными.

Это было решение команды. Разработчики давно хотели сделать Assassin’s Creed в Японии, но только сейчас наступило подходящее время. Они почувствовали, что обладают необходимыми техническими возможностями, а также историей, которая объединяет правильные элементы и делает проект жизнеспособным.

— отметил Дюмон.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых особенностей Assassin’s Creed Shadows станет динамичная система окружающего мира. Игра предложит смену времени суток, сезонов и климатических условий, которые будут влиять на геймплей. Например, ночью персонажу Наоэ будет легче скрываться в тенях, а в разные времена года меняются механики передвижения и доступность некоторых путей.

Помимо этих изменений, Ubisoft представила подробности убежища главных героев, рассказав о его механиках и возможностях для развития. Подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.