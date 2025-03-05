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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 881 оценка

В Ubisoft пояснили, почему только в Assassin's Creed Shadows решились на японский сеттинг

Gutsz
Новости

С момента анонса Assassin’s Creed Shadows многих геймеров мучал важный вопрос: почему разработчики только сейчас отважились на японский сеттинг, да еще и сделали это весьма неуклюже, пытаясь подогнать игру под современную повестку инклюзивности. Теперь пользователи наконец-то получили ответ, хотя авторы ловко уклонились от вопросов о повестке.

Креативный директор проекта Джонатан Дюмон в беседе с журналистами пояснил, что Ubisoft откладывала Assassin’s Creed в феодальной Японии до тех пор, пока не появились «подходящие технологии и хорошо написанная история». По его словам, команда хотела создать игру в этом антураже, но только сейчас почувствовала, что условия стали благоприятными.

Это было решение команды. Разработчики давно хотели сделать Assassin’s Creed в Японии, но только сейчас наступило подходящее время. Они почувствовали, что обладают необходимыми техническими возможностями, а также историей, которая объединяет правильные элементы и делает проект жизнеспособным.

— отметил Дюмон.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых особенностей Assassin’s Creed Shadows станет динамичная система окружающего мира. Игра предложит смену времени суток, сезонов и климатических условий, которые будут влиять на геймплей. Например, ночью персонажу Наоэ будет легче скрываться в тенях, а в разные времена года меняются механики передвижения и доступность некоторых путей.

Помимо этих изменений, Ubisoft представила подробности убежища главных героев, рассказав о его механиках и возможностях для развития. Подробнее об этом можно прочитать в отдельной статье.

Союзники, строительство и возможности: особенности убежища в Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

-17
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Инcайдер
Ubisoft откладывала Assassin’s Creed в феодальной Японии, пока не появился подходящий

темнокожий парень по имени Я сукэ

23
Денис Сидоров 5

А юбисофт ничего не умеет, кроме как менять сеттинг в конвейерных играх

4
Fatcannabis

Убейсофт давно не могут делать нормальные игры, тупой конвейер

3
Макс20944

И этот конвейер теряет качество 😢

Если к примеру фар край 5 еще нормально, то 6 часть это пустышка с ЛГБТ контентом и тупыми персонажами

2
Mikhail Donskoy Макс20944

В шестом вообще сюжета, можно сказать, нет. Как и катсцен. Тупо все задания выдаются говорящими головами. Причём и задания все однотипные - пойди туда, там всех перестреляй. Теперь пойди туда и там всех перестреляй. Но не смотря на всё это, игра очень красивая!

0
Кей Овальд

Ага, ага "только сейчас наступило подходящее время засунуть туда очередного негра".

3
AlexFoRestor

Ну да, отмаз нелепый. Офигенно детализированную Венецию круче тоже было бы создать сегодня, а не 2009 году, но разрабы Assassin's Creed 2 сделали это тогда, потому что посчитали нужным. А хорошую историю так и вовсе можно написать в любое время. Очевидно, что причины там другие, а это так, на публику работа.

3
JackBV
но только сейчас наступило подходящее время

Тем временем подходящее время - котёл кипения к повестке на максимум.

2
Аристов--Черный

И при этом их выкидыш пришёлся на контр-woke период, когда их и так мало кому нужная идеология активно сворачивается. Так долго шли к туалету, а он оказался закрыт. Уморительные неудачники:)

2
Alex40001

был заказ

1
Пользователь ВКонтакте

Главное, чтоб расчленёнка была! Тогда вообще будет гуд! // New Show

1
Пользователь ВКонтакте

А когда то асасин был не про это. // Роман Абубекеров

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это было очень давно. // New Show

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Всегда были убийства . . // Vengel Bryde

0
VOLODYMYR DLINNYI

Если можно пройти игру только за одного персонажа а второй будет появляться в кат-сценах,никаких вопросов

1
RedDiezeL

Но что же делать с вонючим нигером в феодальной японии? Кретины конченные Надеюсь поскорее выйдет мод на "отбеливание"

1
HotlineD

Цусиму прошел и остался доволен... А это будет как всегда конвейер,дак еще и с негром в Японии. Это такой издец что не передать словами.

0
V1ctus

Dying light вышел в 2013 году

Ubisoft 2025:

Он также подчеркнул, что одной из ключевых особенностей Assassin’s Creed Shadows станет динамичная система окружающего мира.
0
Пользователь ВКонтакте

Там нет повестки) // Олланий Пий

-4
Пользователь ВКонтакте

Там есть негр - вот уже и повестка инклюзивности... // Данил Рохин

-1
RTX 3080 Ti

Одни плаксы и нытики в комментах 😂
Поставьте себе эту обоину на раб. стол и узбагойтесь 😝

-7
Raphtallia

А лучше вот эту.

3
RTX 3080 Ti Raphtallia

Какую пожелаете)

-1
Wolframium13 Raphtallia

Зачем второй раз одинаковую картинку скинул?

0
Raphtallia Wolframium13

И где это в этой теме я кидала еще эту картинку?

0