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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 416 оценок

Вышли новые версии гипервизор-обхода Denuvo для Assassin's Creed Shadows и Crimson Desert

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Assassin's Creed Shadows и Crimson Desert вышли обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo для Crimson Desert связаны с вышедшим обновлением 1.17.00 для самой игры, а для Assassin's Creed Shadows — с вышедшим финальным патчем 1.1.12.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК 32
38
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
U1traMagnum

Да пoxyй на ваш гипepxyизoр , voices38 уже и ассасина давно ломанул и кримсон десерт)

16
Trinity_ExDeath

снова эти обсосы пытаются обойти великого voices ААХАХАХАХ. Кому вообще нахер в здравом уме нужен хреновизор, когда уже фулл взломанные версии лежат в сети??

11
Ashley33

зачем Кримсон если его Воис сломали уже?

4
наответынеотвичаю

Да пoxyй на ваш гипepxyизoр , voices38 уже и ассасина давно ломанул и кримсон десерт)

4
WerGC

все проекты закрыты игру стер

1
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