Вышли новые версии гипервизор-обхода Denuvo для Assassin's Creed Shadows и Crimson Desert

Для Assassin's Creed Shadows и Crimson Desert вышли обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo для Crimson Desert связаны с вышедшим обновлением 1.17.00 для самой игры, а для Assassin's Creed Shadows — с вышедшим финальным патчем 1.1.12.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.