Вышло обновление 1.1.8 для Assassin's Creed: Shadows

Компания Ubisoft выпустила обновление 1.1.8 для Assassin’s Creed: Shadows и поделилась полными примечаниями. Размеры обновлений:
- Xbox Series X|S: 15,77 ГБ
- PlayStation 5: 1,73 ГБ
- Nintendo Switch 2: 2,91 ГБ
- PC: 13,24 ГБ
- Steam: 2,2 ГБ
- MAC: 9 ГБ
Патч добавляет в игру прыжок вручную. При включённой опции «Продвинутый паркур» кнопка «Паркур вверх» теперь позволяет Наоэ и Ясуке прыгать в любое время. По словам разработчиков, это сделает игровой мир ещё более динамичным для любителей паркура.
Ubisoft также улучшила визуальную обратную связь на полосках здоровья врагов при критическом попадании. Это позволит вам гораздо лучше почувствовать, насколько смертоносна ваша новая и лучшая сборка на практике.
Игра теперь должна работать стабильнее на ПК. Разработчики исправили некоторые общие проблемы со стабильностью. Также были устранены некоторые проблемы, приводящие к вылетам в режиме «Новая игра+» и в DLC «Когти Авадзи».
Времена года больше не будут меняться при смене персонажей. Обновление также исправляет проблему, из-за которой столкновение с орлом на обзорных точках могло препятствовать синхронизации. Кроме того, NPC теперь будут корректно отображаться в убежище.
У игры был лютый баг, непрогружались модели и текстуры, игра вставала на паузу пока по миру скачешь, весь инет перерыл че за фигня, в итоге помогло переставить игру на системный диск, где лежит кэш шейдеров. Вот же бред, оба диска nvme, а игра лагала будто данные по сата синхронизируются.
это твоя багнутая система виновата и все
Хдд смени на ссд и озу добавь не 4 гб, а 16 хотя бы. Ну и смени ты видеокарту наконец-то)))
Игра монотонное унылое Г, а они прыжок добавили. Мираж в сто раз лучше будет, надо было с него пример брать.
тени предлагают гораздо больше возможностей, чем мираж + боевка в разы вариативнее, чем в мираже. Странное сравнение.
Мираж это лучшее что было после Юнити. Достаточно интересный сюжет, интересный город, поведение горожан тоже необычное и т.д. В целом это хотя бы игра а не симулятор захвата постов.
Мираж полный отстой. Мираж - это как если бы вернуть игровую индустрию на 20 лет назад. Нафиг оно надо? Тени, конечно, так себе игра, но Мираж гораздо хуже. Точка.
Ну вышло и вышло.
Прыжки на месте и в ширину.
И че
Как раз через месяц на годовщину начну НГ+ 🔥
Недавно по моему скидка на неё была 40%, но все равно жаба задушила отдавать столько денег. Ждём-с 65% или взлом, для симулятора гринда и зачистки карты шоколадным пряником только так))
На шадовс не будет 65%. В ближайшие год два // Владислав Тишков
иронично, но гринд и зачистка в игре будет только если сам игрок желает этим заниматься. Игра спокойно себя чувствует и без зачистки всех вопросов с бесконечным гриндом,
Эх невовремя выпустили они эту обнову..Только вчера через Cheat Engine достал все вещи из магазина за Helix..Зашёл - на секунду мой наряд прогрузился, а потом исчез(
Так то не критично, я думаю можно вновь их ломануть(хотя ждать обнову теперь от разраба таблицы), НО потраченные ресурсы на прокачку не вернуть, время на это тоже не вернуть, да и так каждый раз что-ли делать, пока обновы не прекратятся?.. Интересно у них вообще это как то всплывает, что у меня вот весь лут из магазина взят и взломан? :d
Ещё бы баг пофиксили со звуком, типо в рандомный момент игры у тебя персонаж фризится и происходит такой звук, как-будто ты точку синхронизировал=лечиться зажатием пробела.. :D
Упал не в сено или воды — сдох. Реализм! 🤔🤦♂️🤣
Стоит Denuvo