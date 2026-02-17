Вышло обновление 1.1.8 для Assassin's Creed: Shadows

Компания Ubisoft выпустила обновление 1.1.8 для Assassin’s Creed: Shadows и поделилась полными примечаниями. Размеры обновлений:

Xbox Series X|S: 15,77 ГБ

PlayStation 5: 1,73 ГБ

Nintendo Switch 2: 2,91 ГБ

PC: 13,24 ГБ

Steam: 2,2 ГБ

MAC: 9 ГБ

Патч добавляет в игру прыжок вручную. При включённой опции «Продвинутый паркур» кнопка «Паркур вверх» теперь позволяет Наоэ и Ясуке прыгать в любое время. По словам разработчиков, это сделает игровой мир ещё более динамичным для любителей паркура.

Ubisoft также улучшила визуальную обратную связь на полосках здоровья врагов при критическом попадании. Это позволит вам гораздо лучше почувствовать, насколько смертоносна ваша новая и лучшая сборка на практике.

Игра теперь должна работать стабильнее на ПК. Разработчики исправили некоторые общие проблемы со стабильностью. Также были устранены некоторые проблемы, приводящие к вылетам в режиме «Новая игра+» и в DLC «Когти Авадзи».

Времена года больше не будут меняться при смене персонажей. Обновление также исправляет проблему, из-за которой столкновение с орлом на обзорных точках могло препятствовать синхронизации. Кроме того, NPC теперь будут корректно отображаться в убежище.