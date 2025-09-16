"Я словно играю в чертову ММО": чтобы получить набор Эцио в Assassin's Creed Shadows, понадобится 3 недели гринда

Компания Ubisoft выпустила крупное обновление для Assassin’s Creed Shadows, которое добавило возможность пропускать время, повысить уровень до 100 и, что самое интересное для фанатов, принарядиться в костюм Эцио Аудиторе да Фиренце. Однако заполучить культовый наряд любимого персонажа оказалось не так-то просто.

Комплект Эцио включает четыре предмета для Наоэ: Капюшон эпохи Возрождения, Одеяние эпохи Возрождения, Голову орла и Амулет Флоренции. Сообщество встретило новость о появлении этих косметических предметов с большим энтузиазмом. К сожалению, чтобы заполучить весь набор, игрокам предстоит серьезная рутинная работа.



Чтобы собрать полный комплект, игрокам необходимо регулярно выполнять еженедельные задания - "Тени Ассасинов" и "Аномалии" - которые, согласно последним изменениям, обновляются дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. За их выполнение начисляются фрагменты, необходимые для получения предметов. Задачи не сложные, но очень времязатратные, чем и недовольна часть сообщества. Согласно подсчетам, при стабильном выполнении всех обновляемых заданий на сбор уйдет примерно 3 недели.

Придется неделями гриндить ради нарядов Наследия. Я словно играю в чертову ММО, - метко заметил разочарованный фанат на Reddit.

Но некоторые игроки сохраняют оптимизм.

По крайней мере, он бесплатный, - напоминает один из фанатов.

В эпоху повсеместных подписок и микроплатежей такая позиция вполне понятна. Многие готовы мириться с гриндом, лишь бы не тратить реальные деньги. В глобальном смысле несколько недель - не такая уж и большая цена за костюм легенды.