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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.8 474 оценки

Японские геймеры подали петицию об отмене предстоящей игры от Ubisoft "Assassin's Creed Shadows"

mashalle
Новости

Японские геймеры запустили петицию, требующую от Ubisoft отменить предстоящее выход Assassin's Creed Shadows.

В петиции, созданной Симидзу Тору, говорится, “В последнее время отсутствие исторической точности и культурного уважения стало серьезной проблемой для разработчика игр Ubisoft, который планирует выпустить Assassin's Creed Shadows.

Эта игра основана на самураях Японии, игнорируя тот факт, что самураи являются высшим классом класса самураев и должны быть членом моей семьи или человеком, который служит вам.” Фактически, Уильям Адамс (Миура Продор), первый европеец, получивший титул самураев, был тем, кто служил Токугаве Иэясу в качестве флаг-книги для 250 забивания камнями.

В петиции говорится: “В такой истории Ubisoft продолжает неправильно понимать суть и роль самураев. Это серьезное оскорбление японской культуры и истории и может привести к расизму в Азии.”

На момент написания петиция набрала более 16 000 подписей.

110
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Инcайдер

предлагаю петицию о закрытии Ubisoft

84
Без негатива

Пока покупают всякий шлак никто не закроется, хоть 100 петиций подпиши

19
xz Dante Без негатива

А вместо них игры ты начнёшь делать да?

-25
cheezypizey

К сожалению, петиции ни на что не влияют

7
вупсич пупсич Без негатива

Я тоже написал петицию, что бы быть вместе со своими. Хоть это и бесполезно.

-3
Slipknot 2502 cheezypizey

не ну для игр хайп то есть 100%

3
Без негатива
Это серьезное оскорбление японской культуры и истории и может привести к расизму в Азии.

Это просто не настоящие японцы, по мнению французов они выглядят так

44
Ziyter7

"Культура отмены" здорового человека. Жаль, что петиция ни на что не влияет.

30
Без негатива
Жаль, что петиция ни на что не влияет.

Именно, нужно голосовать деньгами и только ими

20
Ziyter7 Без негатива

Stellar blade я купил, обезьяныч и Зельда на очереди.

1
Сергей Бачинец

Интересно будет посмотреть, сколько голосов наберется. Но понятно, что из-за какой-то петиции практически готовую игру отменять никто не будет. Корпорации понимают только язык денег. Готовы 125 миллионов японцев и поддерживающие их геймеры если не из уважения к истории самураев, то из желания насолить повесточке, отказаться от этой игры или по крайней мере от ее покупки и играть только в пиратку? Если нет, то все эти петиции - ни о чем. И что за переводчик у автора новости? Даже гугл переводит понятнее. Что это за "Уильям Адамс (Миура Продор) служил Токугаве Иэясу в качестве флаг-книги для 250 забивания камнями"? В качестве хатамото он служил, за 250 коку - сумма по тем временам чуть не вдвое ниже минимально положенной, то есть, фактически даром. И не Миура Продор, а Миура Андзин, прообраз героя романа "Сегун" и игры Nioh. Вот история Адамса, в отличие от Ясуке, действительно более-менее точно известна, сами японцы его признали и до сих пор хранят о нем память. Но для юбисофта, раз уж им так втемяшилось сделать самурая-иностранца, английский моряк в качестве героя, конечно же, слишком белый.

11
SomeMark

Братан, Япония в лидерах по количеству предзаказов этой игры. Это в общем-то обнуляет в принципе все подобные петиции и прочие гневные возгласы в сторону проекта. Юбикам похрен, пока деньги несут. Эти 16, 20, 30, 50 тыс погоды им не сильно сделают. У них продажи проектов исчисляются миллионами копий. Вальгалла (за которую юбиков тут приговаривали к смерти мол совсем скатились) и вовсе стала мегауспешной, преодолев миллиард долларов по сборам. Ты вообще осознаёшь эту цифру? Ассасины это бренд на уровне Фифы и Колды по доходности.
Вот если реально хотя бы миллион человек принципиально проигнорирует игру и не занесёт Юби деньги - вот только тогда они о чём-то задумаются, а до тех пор это всё бестолку, потому как эти 50 тыс. это капля в море продаж.
И да, это не защита игры, это просто сухие факты.

0
SOLUS5678

Всё правильно сказал создатель петиции, подписываюсь. Жаль это компании словно слону дробина. Петицию нужно делать о расовой дискриминации и унижении народа и культуры.

10
Sider999
10
Sider999

Надо будет подписать

6
ChromeDisaster

Хах, подали петицию, но после релиза побегут покупать

5
muh86

...на plati market или менять регион на КЗ

-3
Iktar muh86

Зачем японцам менять регион на Казахстан если они и так в Казахстане живут

0
Верзор
Эта игра основана на самураях Японии, игнорируя тот факт, что самураи являются высшим классом класса самураев и должны быть членом моей семьи или человеком, который служит вам.

Японец тоже гугл-переводчиком пользовался?

5
vzglydizugla

Промтом.

2
Бенедикт Вольфрамович

А вообще самурай - не самурай - без разницы.
По мне так оскорбительно уже одно то, что они даже сюда впихнули нигу, и он насаждает свободу в Японии, а сотни тысяч-миллионы самих японцев недостаточно хороши для главной роли и вместо них выбрали единственного (или около того) нигу на всю Японию.

4
Smalko

Где можно присоединиться?

2
BAZKIN

Геймеры опять в ярости

1
Alcatraz74

у юбисофт везде одни негры,и сильные независимые женщины,а белые мужики тупее картошки, я не понимаю как в их парашу вообще можно сегодня играть,куда не плюнь одни негры,и бабы ,и ладно бы если бы бабы были красивые и были уместны,но нет,мы имеем бабу чисто для повесточки ,как обычно она уродина,черная,лесбиянка какая нибудь и т.д.

1
Aaro Niro

Сколько петиций не составляй а пока нормасы покупают такие поделки от юбиков пачками будем мы и дальше смотреть в играх такой бред и неуважение к истории как в этой игре. Вон да же тут среди комментаторов есть человек готовый с радостью скушать эту коричневую массу.

1
Miero

Такой бред ппц какой-то, ну не нравится не играйте и не покупайте в чем проблема, что за тупорылая повестка, если кому-то что-то не нравиться сразу отменять, ну не потребляйте просто подобный контент и все!

1
Бенедикт Вольфрамович

Ну конечно, сейчас все бросили и отменили.

Если бы они были просто за отмену в Японии, тогда у них еще был бы какой-то шанс.

1
Jensen

Как вариант, отменить выход игры в Японии.

1
0ncnjqybr
самураи являются высшим классом класса самураев
0
merry_Den

Переводный перевод. Высшей кастой в воинском сословии.

0
FlufflePuff

Вы что, так все и было, нига под репчик унижал мелких япошек по кд.

0
ratte88

Мой прапрадед в 8 поколении был в Японии. Я японец так-то. Буду тоже заявку подавать. Меня, как японца, это угнетает.

0
nikvik jm

О запасемся пивом и закуской.Шоу обещает быть интересным.

0
vzglydizugla

Игра создается в первую очередь под европеоидного амероевропейского потребителя, а им, в основном, глубоко начхать на тонкости японской культуры, лишь бы была красивая история, известные названия и вот эти вот с катанами пыщь пыщь. Как в случае и с Россией - там это гулаг, кровавые советы и гэбня, кровища кровища вай вай, как и со скандинавами, греками, и кто знает до кого еще доберется убейсофт.

0
Маркет Плейс

японские игры или игры по тематике покупают, чтобы было разнообразие... Одно и тоже блм и лгбт это все копирка повестки и более ничего

0
Tabletka_aspirina

И правильно, пошла подписывать.

0
mxorganic

Подписал. Уже за 18 тысяч! Всё таки ассасин всегда был основан на реальных исторических моделях, кроме конечно фантастического сеттинга, вот сколько помню, много ли во 2ом ассасине было "такой" инклюзивности? И да видимо убейсофт не остановить пока прибыль не перестанет капать. Но этой петицией мы хоть на каплю, но снизим их прибыль.

0
Kesha777888

Решил чутка поиграть и уже в начале такая орфография)

-1
РикоЧико

Да вроде правильно все. «Дътей» так точно правильно написано

3
Skessa

Ну тут как раз не придраться. Русская дореформенная орфография.

1
Kesha777888 Skessa

Не знал. Благодарю за просвещение)

1
tvorog8088

Вообще только за то что он не смеет японскую кровь проливать даже из вражеского клана, его бы свои же и прирезали, гайджин презренный никакого статуса иметь не может по тем законам.

-1
Zloy_Parkur

Это проблема Японцев.

Конечно ЛГБТ из UBI перебарщивают, но это игра, и на историческую точность не должна претендовать. Кто хочет изучать историю, пусть читает свитки, а не изучает по играм.

-1
Stinger_Max

Да да, вот только когда выходит очередная Call of Duty, где внезапно русских в Сирии рисуют злыми, ты ссышься кипятком, дескать "Доколе!". Хотя колда же ведь никогда не претендовала на историчность, ведь так?

0
-zotik- Stinger_Max

колда не только не претендовала на историчность, она вообще не про нее, а у асасинов как раз это и фишка серии, да и по Истокам юбики предлагали ввести в курс обучения игру

0
StingerV

Какая то горстка людей пытается забрать у меня и многих игру ту которая нам понравилась и мы её купили и готовы играть за нигу так как нам это нравится, нам узкоглазых не инетресных персонажей хватило в цусиме и тд, не нравится не играх, всё просто, это игра вымышленое произведение искусства автора и никто не вправе диктовать кому чт ои как создавать, разрабы и не претендуют на достоверность и не переписывают какую либо историю, они расказывают вымышленую историю, а что если бы, с таким успехом все ужастики и фантастику с боевиками нужно отменять там куча каши не состыковок с реальностью и историями мира и человечества, какие то противоположные сектанты повестки пытаются насолить обычным людям которым пофиг, они хотят развлечений хороших и интерсных, а не скучную историю убогой цивилизации

-2
Пользователь ВКонтакте

Идея норм, но перспективы у нее нет // Антон Крупнов

-3
Ченг Лонг

узкоглазые макаки обосрались, это хорошо🤣🤣🤣

-6
Винтони

Ещё чего??? Пошли на х.... , японцы! Не нравится- не играйте! Главное чтоб игра интересная была. На это несовпадение фактов истории ваще насрать

-8
Божественный Ubisoft
Японские геймеры подали петицию об отмене предстоящей игры

Ахахахах ойй давно так не ржааал!!!

-14