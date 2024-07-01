Японские геймеры подали петицию об отмене предстоящей игры от Ubisoft "Assassin's Creed Shadows"

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
предлагаю петицию о закрытии Ubisoft
Пока покупают всякий шлак никто не закроется, хоть 100 петиций подпиши
А вместо них игры ты начнёшь делать да?
К сожалению, петиции ни на что не влияют
Я тоже написал петицию, что бы быть вместе со своими. Хоть это и бесполезно.
не ну для игр хайп то есть 100%
Это просто не настоящие японцы, по мнению французов они выглядят так
"Культура отмены" здорового человека. Жаль, что петиция ни на что не влияет.
Именно, нужно голосовать деньгами и только ими
Stellar blade я купил, обезьяныч и Зельда на очереди.
Интересно будет посмотреть, сколько голосов наберется. Но понятно, что из-за какой-то петиции практически готовую игру отменять никто не будет. Корпорации понимают только язык денег. Готовы 125 миллионов японцев и поддерживающие их геймеры если не из уважения к истории самураев, то из желания насолить повесточке, отказаться от этой игры или по крайней мере от ее покупки и играть только в пиратку? Если нет, то все эти петиции - ни о чем. И что за переводчик у автора новости? Даже гугл переводит понятнее. Что это за "Уильям Адамс (Миура Продор) служил Токугаве Иэясу в качестве флаг-книги для 250 забивания камнями"? В качестве хатамото он служил, за 250 коку - сумма по тем временам чуть не вдвое ниже минимально положенной, то есть, фактически даром. И не Миура Продор, а Миура Андзин, прообраз героя романа "Сегун" и игры Nioh. Вот история Адамса, в отличие от Ясуке, действительно более-менее точно известна, сами японцы его признали и до сих пор хранят о нем память. Но для юбисофта, раз уж им так втемяшилось сделать самурая-иностранца, английский моряк в качестве героя, конечно же, слишком белый.
Братан, Япония в лидерах по количеству предзаказов этой игры. Это в общем-то обнуляет в принципе все подобные петиции и прочие гневные возгласы в сторону проекта. Юбикам похрен, пока деньги несут. Эти 16, 20, 30, 50 тыс погоды им не сильно сделают. У них продажи проектов исчисляются миллионами копий. Вальгалла (за которую юбиков тут приговаривали к смерти мол совсем скатились) и вовсе стала мегауспешной, преодолев миллиард долларов по сборам. Ты вообще осознаёшь эту цифру? Ассасины это бренд на уровне Фифы и Колды по доходности.
Вот если реально хотя бы миллион человек принципиально проигнорирует игру и не занесёт Юби деньги - вот только тогда они о чём-то задумаются, а до тех пор это всё бестолку, потому как эти 50 тыс. это капля в море продаж.
И да, это не защита игры, это просто сухие факты.
Всё правильно сказал создатель петиции, подписываюсь. Жаль это компании словно слону дробина. Петицию нужно делать о расовой дискриминации и унижении народа и культуры.
Надо будет подписать
Хах, подали петицию, но после релиза побегут покупать
...на plati market или менять регион на КЗ
Зачем японцам менять регион на Казахстан если они и так в Казахстане живут
Японец тоже гугл-переводчиком пользовался?
Промтом.
А вообще самурай - не самурай - без разницы.
По мне так оскорбительно уже одно то, что они даже сюда впихнули нигу, и он насаждает свободу в Японии, а сотни тысяч-миллионы самих японцев недостаточно хороши для главной роли и вместо них выбрали единственного (или около того) нигу на всю Японию.
Где можно присоединиться?
Геймеры опять в ярости
у юбисофт везде одни негры,и сильные независимые женщины,а белые мужики тупее картошки, я не понимаю как в их парашу вообще можно сегодня играть,куда не плюнь одни негры,и бабы ,и ладно бы если бы бабы были красивые и были уместны,но нет,мы имеем бабу чисто для повесточки ,как обычно она уродина,черная,лесбиянка какая нибудь и т.д.
Сколько петиций не составляй а пока нормасы покупают такие поделки от юбиков пачками будем мы и дальше смотреть в играх такой бред и неуважение к истории как в этой игре. Вон да же тут среди комментаторов есть человек готовый с радостью скушать эту коричневую массу.
Такой бред ппц какой-то, ну не нравится не играйте и не покупайте в чем проблема, что за тупорылая повестка, если кому-то что-то не нравиться сразу отменять, ну не потребляйте просто подобный контент и все!
Ну конечно, сейчас все бросили и отменили.
Если бы они были просто за отмену в Японии, тогда у них еще был бы какой-то шанс.
Как вариант, отменить выход игры в Японии.
Переводный перевод. Высшей кастой в воинском сословии.
Вы что, так все и было, нига под репчик унижал мелких япошек по кд.
Мой прапрадед в 8 поколении был в Японии. Я японец так-то. Буду тоже заявку подавать. Меня, как японца, это угнетает.
О запасемся пивом и закуской.Шоу обещает быть интересным.
Игра создается в первую очередь под европеоидного амероевропейского потребителя, а им, в основном, глубоко начхать на тонкости японской культуры, лишь бы была красивая история, известные названия и вот эти вот с катанами пыщь пыщь. Как в случае и с Россией - там это гулаг, кровавые советы и гэбня, кровища кровища вай вай, как и со скандинавами, греками, и кто знает до кого еще доберется убейсофт.
японские игры или игры по тематике покупают, чтобы было разнообразие... Одно и тоже блм и лгбт это все копирка повестки и более ничего
И правильно, пошла подписывать.
Подписал. Уже за 18 тысяч! Всё таки ассасин всегда был основан на реальных исторических моделях, кроме конечно фантастического сеттинга, вот сколько помню, много ли во 2ом ассасине было "такой" инклюзивности? И да видимо убейсофт не остановить пока прибыль не перестанет капать. Но этой петицией мы хоть на каплю, но снизим их прибыль.
Решил чутка поиграть и уже в начале такая орфография)
Да вроде правильно все. «Дътей» так точно правильно написано
Ну тут как раз не придраться. Русская дореформенная орфография.
Не знал. Благодарю за просвещение)
Вообще только за то что он не смеет японскую кровь проливать даже из вражеского клана, его бы свои же и прирезали, гайджин презренный никакого статуса иметь не может по тем законам.
Это проблема Японцев.
Конечно ЛГБТ из UBI перебарщивают, но это игра, и на историческую точность не должна претендовать. Кто хочет изучать историю, пусть читает свитки, а не изучает по играм.
Да да, вот только когда выходит очередная Call of Duty, где внезапно русских в Сирии рисуют злыми, ты ссышься кипятком, дескать "Доколе!". Хотя колда же ведь никогда не претендовала на историчность, ведь так?
колда не только не претендовала на историчность, она вообще не про нее, а у асасинов как раз это и фишка серии, да и по Истокам юбики предлагали ввести в курс обучения игру
Какая то горстка людей пытается забрать у меня и многих игру ту которая нам понравилась и мы её купили и готовы играть за нигу так как нам это нравится, нам узкоглазых не инетресных персонажей хватило в цусиме и тд, не нравится не играх, всё просто, это игра вымышленое произведение искусства автора и никто не вправе диктовать кому чт ои как создавать, разрабы и не претендуют на достоверность и не переписывают какую либо историю, они расказывают вымышленую историю, а что если бы, с таким успехом все ужастики и фантастику с боевиками нужно отменять там куча каши не состыковок с реальностью и историями мира и человечества, какие то противоположные сектанты повестки пытаются насолить обычным людям которым пофиг, они хотят развлечений хороших и интерсных, а не скучную историю убогой цивилизации
Идея норм, но перспективы у нее нет // Антон Крупнов
узкоглазые макаки обосрались, это хорошо🤣🤣🤣
Ещё чего??? Пошли на х.... , японцы! Не нравится- не играйте! Главное чтоб игра интересная была. На это несовпадение фактов истории ваще насрать
Ахахахах ойй давно так не ржааал!!!