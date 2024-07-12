Японский политик хочет разобраться, не является ли Assassin's Creed Shadows культурной апроприацией

События игры Assassin's Creed Shadows, разворачивающиеся в средневековой Японии, и один из главных героев - темнокожий самурай, чей прототип существовал в реальности — вызвали неоднозначную реакцию в Японии. Маловероятно, что он был настоящим самураем и мог свободно путешествовать по просторам страны Восходящего солнца.
Японский политик Сатоши Хамада заявил, что намерен предложить парламенту страны изучить игру. По его словам, он получил множество отзывов от недовольных игроков и сейчас проводит консультации. Хамада допускает, что парламенту стоит разобраться, является ли Assassin's Creed Shadows попыткой культурной апроприации.
Стоит отметить, что в трейлерах игры были замечены некоторые исторические неточности, например, некорректная одежда или гербы.
Хамада пока не комментировал эти моменты, однако Ubisoft уже пообещала исправить как минимум некоторые из них.
Существует вероятность, что в худшем случае парламент Японии может запретить продажу Assassin's Creed Shadows на территории страны.
Однако, Ubisoft это вряд ли сильно обеспокоит, так как основную выручку компания получает за счет рынков Северной Америки и Европы.
Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 15 ноября 2024 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
😂
В игре афро качек, режет толпами Японцев, типа являясь самураем(что очень сомнительно), самурай это же титул по сути, человека кто присягнул на верность своему хозяину(чаще всего правителям). Не верю я что в то время таким почетным титулом одарили бы такую персону. Короче гребаная повестка и не более, раздули из мухи "афро самурая".
Исходя из исторических данных этого негра вообще как игрушку держали рядом с собой,первое время он дерьмо за господинами прибирал в прямом смысле,какой ещё титул самурая?))
но, справедливости ради, подпустил бы дайме, к своей заднице, того, кому не доверяет?)
Это не делает его самураем. Единственный иностранный самурай был британцем. Уильям Адамс. Больше никто.
И не только апроприацией, но и замещением японской культуры культурой современной псевдолевой повестки.
Апроприацией не только японской культуры, но и африканской - этот негросамурай под репчик бегает, будто из гарлема приехал.
Может в итоге появится наконец-то прецедент, где уже будут порицать таких горе творцов, что хотят продвинуть свою повестку там, где она вообще не к месту. Вспоминаем Анну Болейн от нетфликса.
Был ещё момент, когда у египтян бомбануло от черной клеопатры и они подали в суд на Нетфликс.
А Юбикам стоило просто не брать реальные имена и дать плашку "ненареальных событиях, виденье авторов", было бы в разы меньше вопросов, но они ведь решили сделать по своему, чем разозлили огромную кучу народа, а за изменения в Вики я вообще молчу.
У них это в каждой игре написано и в этой будет аналогично. Никто и не посягал на историческую достоверность, люди просто поехали башкой.
Чел, они прямо в интервью говорят, что это исторически верно.
А представить бы на секундочку, будь она нормальной игрой, без СЖВ, гомосятины. Реакция совсем другая была бы, никто бы ее не хейтил. Что на западных ресурсах, что тут у нас. Да, была бы небольшая критика игровых элементов, но нету идеальных игр, везде есть свои плюсы и минусы. И в Японии была бы в топе предзаказов, а не в обсуждениях в правительстве по поводу запрета...
Слали бы Убики нахрен паразитов из SBI и клепали бы дальше игры с целью развлечения, а не продвижении неуместных левацких движух. А так, что ж... что посеешь, то и пожнешь...Громкие провалы вправят им мозги когда нибудь.
З.ы Кто то пишет, что Убикам пофиг на недовольных, все равно наварят чуть ли не лярд... Нет, господа, такие общественные резонансы плохо сказываются на продажах. И акции могут упасть.
Кстати наконец-то про культурную апроприацию вспомнили. А то эти сжвшники сами топили людей за это
Интересно чем это закончится.
юбисофт включит заднюю (они уже начали), скажут что это все художественное произведение, автор так видит, они никого не хотели обидеть, ви а сори, может даже что то изменят в игре, скажут что они никого ни к чему не принуждают, а дают свободу выбора игрокам и вообще мы за все хорошее
Да да, им побоку на мнение япошек, это для юбиков доп пиар, так что все будет так как диктует повестка.
а ни кто и не говорит что они уберут негра или отменят проект, они начнут ссать в уши, что их не так поняли и все не так однозначно
В то время, негры, те что повыше были в своей "деревне", продавали своих же соплеменников, белым людям. Так, что у негров того времени был только один герб - плетка и хлопок.
Вот это хайп Ubisoft создали. Уже в рекламной компании участвуют не огромные билборды с журналистами, а целая страна
Ждем иск юбисофтам от Японии
Не существовал // Александр Ковалёв
Внезапно окажется, что "так могло быть" и это новый виток в японской истории, вау...
Обеление Ghost in the Shell, зглатнули, надеюсь против очернения что нибудь сделают
Да юбики конечно развели уже кучу скандалов вокруг этой игры. Практика показывает, что все эти скандалы крайне негативно сказываются на продажах.
Теперь значит, если игру полностью запретят в Японии, в том числе из-за отзывов самих Японцев, то ubisoft это врядли сильно обеспокоит? А как же тогда скрины amazon что мол игра про "японию" в топе продаж на Японском amazon'е??? Что-то новостники уже завираться начали...
Так на амазоне игра всего несколько дней продержалась в топе продаж на PS5, прямо сейчас она на 48 месте. А уж раздули так, будто японцы ее там пачками скупают. У японцев своя специфика: ну не играют они так массово в иностранные игры и в игры вообще, продажи предыдущих игр серии у них исчисляются десятками, в лучшем случае сотней тысяч, но никак не миллионом копий. Собственно, именно поэтому ubisoft может не переживать из-за реакции японцев. Кассу Япония им все равно не сделает.
Щя юбики настолько выбесят Японцев, что те уже создадут свою версию Анимуса в каком нить подвале тайной лаборатории ^_^ а потом пальцем тыкнут НУ ВОТ .... хотя все прихренеют от самого Анимуса, а не от НУ ВОТ 8)
Пусть сначала разберутся кто на них ядерку два раза сбросил , а уж потом за такие серьезные вопросы будут браться.
Они прекрасно знают кто сбросил бомбы. В отличие от ватников, граждане Японии помнят историю.
Да, но если бы япошки пристегнулись и пошли до конца и потребовали бы от плейстейшн запретить выпускать эту парашу на их консоли, тогда была бы бомба, Сони ведь японская фирма)
Сони в первую очередь интересуют деньги
Тамплиеры пытаются заткнуть рот правде // Глеб Громов
А убейсофт вообще что-нибудь беспокоит, кроме бабла? Их даже собственная репутация не волнует! Что уж там про говорить про их восприятие чужой истории.
Ну я понимаю у них там накидки друг на друга, но я понять не могу, почему у нас это так долго новости гуляет по сети. Уже надоело как-то. Чёрный и чёрный, главное не перекрашенный(да ещё и прототип реальный) // Михаил Николаев
Технически между негром-самураем и полуголой девочкой-волшебницей в плане насилия над историчностью разницы нет. Учитывая, что второй вариант с девочкой-волшебницей японцы и сами практикуют без остановки, и никто от этого не возбухает, то и с негром-самураем им придется смириться.
Да пускай уже запретят , задолбали ныть!
довольно тупо потому что игра неким художественным вымыслом в альтернативной истории.
так там типа революции во франции устроили тамплиеры и на открытие австралии надоумил один из главных игры, видевший голографической глобус предтеч.
Аналогично. Народ просто двинутый. Стадо недовольно, просто потому что. Сами себе выдумали что-то там.
А говорят в Японии свобода слова, ну ну))
Интересно, какого цвета будет главный герой, когда выйдет Ассасин во времена революционной России😁
Можешь не гадать
Ну, вроде бы норм👌 Тогда ждём!
В смысле? Она ж вышла давно. Assassin's Creed Chronicles
Да. Но это платформер. Хроники Китая и России.
Хотелось бы, чтоб геймплей был не платформенным в Ассасине во времена революционной России.
Народ совсем тронулся. Ubisoft просто придумали историю на основе легенды, все сразу всполошились... Будто бы Макс Пейн рассказывают нам реальную историю или Карате пацан реальный персонаж. В Японских фильмах будто бы дичи мало, а Анимэ достоверно пересказывает древнюю историю\мифологию Азии. 🤦♂️
К Кассандре из AS Oddysey что-то никто вопросов не предъявлял, или в Греции реально жила некая дама 2500 лет?
Люди идио..ы. Это просто выдуманная история, оставьте уже в покое это.
Игроков во что? Игра ещё не вышла, вроде.
Не является, так как не претендует на историческую достоверность. Так и "Руссов против ящеров" можно было бы притянуть:)))
Я совершенно не одобряю практику Юбисофт, но разбирать дебильные фантазии необразованных дурачков в гос.органах - перебор. Либо! Либо придётся признавать подобные виды развлечения как культурно-образовательные материалы и только потом требовать от них соответствия.
Вообще, тема с возмущением Японии попахивает тривиальным пиаром игры...
Игра не вышла, верно, но инфа по игре то есть + Ебисофт же говорили "на исторических данных", потом заднюю, потом переднюю, потом влево-вправо-?????-?????-?????
А че бугурт-то? Игра, она и есть игра. Не документалка же. Разрабы и так старались, атмосферу запилили. А самурай этот, ну может он типа исключение из правил, легенда такая. Чо, в играх реализма захотели? Идите лучше учебник истории почитайте.
Серия AC, это же не просто вымышленное художественное произведение, основанное на исторических событиях, серия AC, это ещё всегда была и есть фантастика. Так что, чё все докопались именно к ACS?
Скажи, какой тебе блогер в интернете это сказал? Я уже кучу дурачков перевидал с такой же риторикой глупых блованчиков, которые из раза в раз уверенно прогоняют эту бадягу. И ведь не скажешь же, что микрочеловечек так чисто мимо проходил и решил что то написать. Повторюсь, уверенно же пишете из раза в раз про "фантастику без капли реального". От кого ты такую чушь услышал? Ты не мог сам это придумать, я уверен.
А островные китайцы все еще помнят, как веками практиковали гомосвязи?!
Причем здесь гомосвязи? Конкретно претензии к словам убикала про историчность этой игры. Якобы негр самурай был и это правда. Хотя в оригинальных источниках писали, что он просто черный раб, который был занятной игрушкой у Оды Нобунаги. В конце его даже не убили, так как "животное" не достоин был умереть от руки самурая. Его отправили жить в храме. Дальше нет инфы.
Назови хоть один народ, который веками не практиковали гомосвязи?)))