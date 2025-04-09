Японское игровое издание Famitsu опубликовало обзор Assassin's Creed Shadows - игра получила оценку 9 из 10 баллов

Средняя оценка от западных изданий находится ближе к уровню 8 баллов. На фоне своих коллег у Famitsu весьма уникальная система оценивания — большинство игр обозревают сразу четыре редактора, а не один. Каждый ставит свою оценку. У Assassin's Creed Shadows были следующие: 9/8/10/9 баллов.

Авторы остались под приятным впечатлениям от японского сеттинга, графики и открытого мира в целом.

Некоторая демонстрация японской культуры вызвала вопросы, но в рамках разумного.

Игра за Наоэ и сама героиня напомнила одному из авторов мангу «Азуми».

Сюжет и геймплей за двух персонажей делают игру более разнообразной, увлекательной и веселой.

Средняя продолжительность составила 50 часов.

Ранее Ghost of Tsushima получила оценку в 10 баллов. Это третья западная игра с такой оценкой от издания. Другими были The Elder Scrolls V: Skyrim и Grand Theft Auto V.