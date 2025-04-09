ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.5 1 619 оценок

Японское игровое издание Famitsu опубликовало обзор Assassin's Creed Shadows - игра получила оценку 9 из 10 баллов

Solstice Solstice

Средняя оценка от западных изданий находится ближе к уровню 8 баллов. На фоне своих коллег у Famitsu весьма уникальная система оценивания — большинство игр обозревают сразу четыре редактора, а не один. Каждый ставит свою оценку. У Assassin's Creed Shadows были следующие: 9/8/10/9 баллов.

  • Авторы остались под приятным впечатлениям от японского сеттинга, графики и открытого мира в целом.
  • Некоторая демонстрация японской культуры вызвала вопросы, но в рамках разумного.
  • Игра за Наоэ и сама героиня напомнила одному из авторов мангу «Азуми».
  • Сюжет и геймплей за двух персонажей делают игру более разнообразной, увлекательной и веселой.
  • Средняя продолжительность составила 50 часов.

Ранее Ghost of Tsushima получила оценку в 10 баллов. Это третья западная игра с такой оценкой от издания. Другими были The Elder Scrolls V: Skyrim и Grand Theft Auto V.

Источник  
-23
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Gords

Нормально им денег занесли, но на 10/10 чуть-чуть не хватило.

9
Diablonos

Каких денег? Юбийсофт банкрот. Занести они могли только свои акции что стоят дешевле туалетной бумаги в Японии. Кроме того, там они персоны нон гранта а правительство вообще консультировалась с юристами что бы запретить игру.

0
Аристов--Черный

Ну, у японцев своеобразные вкусы, как многие знают. А учитывая коммерциализацию журналистики, открыт вопрос: японским редакторам понравилось представление их родины французской компанией или рекламный бюджет французской компании, щедро оплативший их труды?

Так или иначе, мы с японцами и "уважаемыми изданиями" обитаем в разных сферах, чтобы я как-то полагался на их, безусловно важное, мнение.

-1
Serpentrage

У фамитсу биполярка? - тут вот комментаторы говорят - какие фамитсу молодцы и не продались =) Кому верить то?)))

Assassin's Creed: Shadows уступает по продажам в Японии предыдущим частям серии
0
Аристов--Черный Serpentrage

Там речь о стартовых продажах, а тут мнение четырёх редакторов. Я думаю трудно "продаться" просто публикуя статистику, а вот мнения конкретных журналистов и их начальства успешно продаются и обеспечивают изданиям хороший доход.

А что до комментаторов... это комментаторы, псевдо-анонимные любители выражать своё мнение и общаться в меру своего развития. Комментарии читать любопытно, но верить стоит только своим впечатлениям, я считаю.

0
Serpentrage Аристов--Черный

Там даже не продажи, а точнее физические продажи, где киндом кам 2 продался вообще в 6к копий - но новостей об этом не было чета =)

0
SnakePlissken Serpentrage

Отчет о продажах говорит о мнении всей страны, а оценка Famitsu только о мнении четверых журналистов

0
RudeHarold

Исильдур нет!!! ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему! Восстановить равновесие, а не ввергнуть игроиндустрию во мрак!

-1
sa1958

Ну у японцев всегда так.

То они против, то за.

-1
Искусственный интеллeкт

а чё 9 то? почему не 12 из 10 или 150 сразу? продажные дебилы...

-1
Stinger_Max

Это всё хорошо. Вот только когда там циферки продаж покажут?

-1
Yoshemitsu

Не прогнулись под воняющее меньшинство? Весьма неожиданно. Хотя фамитсо всем японским играм ставит 40 из 40.

А как же депутаты госдумы Японии, богов которых оскорбила игра? И вымышленные японские школьники? Они же просто обосрутся от злости. Хотя с другой стороны, думаю что все воняющие коренные японцы, имеют русские корни и гугль-транслит.

-2
Аристов--Черный
Хотя фамитсо всем японским играм ставит 40 из 40.
1
SnakePlissken

Мнение(возможно купленное) четверых человек еще не отражает мнения всей страны.Ну япы не хейтили ее особо, скорее они просто остались к ней равнодушны,подумаешь, опять гайдзины навалили японской клюквы.Даже Мираж заинтересовал их больше, судя по отчету о продажах.

0
211186

Ну и че орали хейтеры гребанные? Игра годная, играю с удовольствием

-3
Scorpion_GamePlay

Яб 11 поставил

-6
Polozyukov

Кто такой Яб?)) И почему он поставил 11?)

3
Wing42 Polozyukov
Кто такой Яб?))

Это тот, кто его яб, после чего он начал ставить таким проектам аж 11 баллов.

2
RudeHarold Polozyukov

это типа боромира

1
[PainKiller]

яб тебе 2-ку по русскому поставил, и оставил на 2-ой год

0
Serpentrage

Боюсь эта новость улетит в минуса =)))) Разрыв шаблона и фактов счя у хейтров будет - они так недавно ржали над отчетами фамитсу по шадоу =)))

-14
Wing42

Пффф, очередной журнализ поставил очередной игре девятку, а ты, пупс, уже так ликуешь и пыжишься, будто к тебе лично приехал Ив Гиймо и великодушно разрешил тебе крепко пожать ему письку губами в знак твоей глубочайшей признательности и беззаветной любви к его играм :D

-2
211186 Wing42

Ты гнус и дно, теле никогда не играть в игры, потому что у тебя никогда не будет нормального пк или консоли. твой максимум это ютюб

-3
Wing42 211186

Ха-ха-ха фанбаза лососинов порвалась :D
Иди зашивайся :)

0