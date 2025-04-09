Японское игровое издание Famitsu опубликовало обзор Assassin's Creed Shadows - игра получила оценку 9 из 10 баллов

Средняя оценка от западных изданий находится ближе к уровню 8 баллов. На фоне своих коллег у Famitsu весьма уникальная система оценивания — большинство игр обозревают сразу четыре редактора, а не один. Каждый ставит свою оценку. У Assassin's Creed Shadows были следующие: 9/8/10/9 баллов.
- Авторы остались под приятным впечатлениям от японского сеттинга, графики и открытого мира в целом.
- Некоторая демонстрация японской культуры вызвала вопросы, но в рамках разумного.
- Игра за Наоэ и сама героиня напомнила одному из авторов мангу «Азуми».
- Сюжет и геймплей за двух персонажей делают игру более разнообразной, увлекательной и веселой.
- Средняя продолжительность составила 50 часов.
Ранее Ghost of Tsushima получила оценку в 10 баллов. Это третья западная игра с такой оценкой от издания. Другими были The Elder Scrolls V: Skyrim и Grand Theft Auto V.
Нормально им денег занесли, но на 10/10 чуть-чуть не хватило.
Каких денег? Юбийсофт банкрот. Занести они могли только свои акции что стоят дешевле туалетной бумаги в Японии. Кроме того, там они персоны нон гранта а правительство вообще консультировалась с юристами что бы запретить игру.
Ну, у японцев своеобразные вкусы, как многие знают. А учитывая коммерциализацию журналистики, открыт вопрос: японским редакторам понравилось представление их родины французской компанией или рекламный бюджет французской компании, щедро оплативший их труды?
Так или иначе, мы с японцами и "уважаемыми изданиями" обитаем в разных сферах, чтобы я как-то полагался на их, безусловно важное, мнение.
У фамитсу биполярка? - тут вот комментаторы говорят - какие фамитсу молодцы и не продались =) Кому верить то?)))
Там речь о стартовых продажах, а тут мнение четырёх редакторов. Я думаю трудно "продаться" просто публикуя статистику, а вот мнения конкретных журналистов и их начальства успешно продаются и обеспечивают изданиям хороший доход.
А что до комментаторов... это комментаторы, псевдо-анонимные любители выражать своё мнение и общаться в меру своего развития. Комментарии читать любопытно, но верить стоит только своим впечатлениям, я считаю.
Там даже не продажи, а точнее физические продажи, где киндом кам 2 продался вообще в 6к копий - но новостей об этом не было чета =)
Отчет о продажах говорит о мнении всей страны, а оценка Famitsu только о мнении четверых журналистов
Исильдур нет!!! ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему! Восстановить равновесие, а не ввергнуть игроиндустрию во мрак!
Ну у японцев всегда так.
То они против, то за.
а чё 9 то? почему не 12 из 10 или 150 сразу? продажные дебилы...
Это всё хорошо. Вот только когда там циферки продаж покажут?
Не прогнулись под воняющее меньшинство? Весьма неожиданно. Хотя фамитсо всем японским играм ставит 40 из 40.
А как же депутаты госдумы Японии, богов которых оскорбила игра? И вымышленные японские школьники? Они же просто обосрутся от злости. Хотя с другой стороны, думаю что все воняющие коренные японцы, имеют русские корни и гугль-транслит.
Мнение(возможно купленное) четверых человек еще не отражает мнения всей страны.Ну япы не хейтили ее особо, скорее они просто остались к ней равнодушны,подумаешь, опять гайдзины навалили японской клюквы.Даже Мираж заинтересовал их больше, судя по отчету о продажах.
Ну и че орали хейтеры гребанные? Игра годная, играю с удовольствием
Яб 11 поставил
Кто такой Яб?)) И почему он поставил 11?)
Это тот, кто его яб, после чего он начал ставить таким проектам аж 11 баллов.
это типа боромира
яб тебе 2-ку по русскому поставил, и оставил на 2-ой год
Боюсь эта новость улетит в минуса =)))) Разрыв шаблона и фактов счя у хейтров будет - они так недавно ржали над отчетами фамитсу по шадоу =)))
Пффф, очередной журнализ поставил очередной игре девятку, а ты, пупс, уже так ликуешь и пыжишься, будто к тебе лично приехал Ив Гиймо и великодушно разрешил тебе крепко пожать ему письку губами в знак твоей глубочайшей признательности и беззаветной любви к его играм :D
Ты гнус и дно, теле никогда не играть в игры, потому что у тебя никогда не будет нормального пк или консоли. твой максимум это ютюб
Ха-ха-ха фанбаза лососинов порвалась :D
Иди зашивайся :)