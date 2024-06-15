Японцы обрушились с критикой на Ubisoft за попытку убедить игроков в достоверности Assassin's Creed: Shadows

Кажется компания Ubisoft в очередной раз села в лужу: на этой неделе Брук Дэвис, помощница нарративного директора Assassin's Creed: Shadows, дала интервью изданию IGN Japan, в котором она вновь затронула тему исторической достоверности игры:
"История, которую мы рассказываем, это исторический вымысел. Если взять исторические события и то, что мы знаем об истории, то я думаю, что это своего рода палитра. Тогда история, которую мы пишем на основе этих событий и того, что нам известно, должно вписываться в эту палитру. Поэтому мы не можем добавлять что-то извне. Мы пытаемся работать в этой палитре. Хоть эта история во многом и является выдумкой, команда авторов сделала ее на основе исторических личностей и событий, о которых мы узнали работая с нашими исследователями, историками и консультантами." - сказала Дэвис
Однако слова Дэвис сильно не понравились японским игрокам, поскольку ранее Ubisoft заявляла, что игра якобы пытается быть исторически достоверной.
"Ubisoft Quebec приложила все усилия, включая изучение исходной документации и создание команды экспертов-историков, профессоров и консультантов по культуре, которые помогли разработчикам построить мир как можно более достоверно, от принципов строительства замков до чайных церемоний и расположению татами.
Команда совершила поездки в Японию, чтобы помочь разработчикам правильно понять ландшафт и культуру, и, что более важно, связаться с командами Ubisoft в Токио и Осаке, которые помогали в создании игры." - ранее писала Ubisoft
Таким образом, японские игроки недовольны лицемерием Ubisoft, которые то заявляют об исторической достоверности игры, то о том, что игра является вымыслом, а сами они используют японскую историю как "палитру" для создания сюжета.
Ubisoft выдумала пустое место в истории.
Старушка на миниатюре часто использовала слово «исторический» в интервью IGN в прошлом месяце и утверждала, что оно основано на исторических фактах, поэтому сейчас странно называть это выдумкой.
Ubi — это компания, которая чувствительна к дискриминации чернокожих, но нечувствительна к дискриминации японцев, потому что дискриминация японцев — повседневное явление.
Когда я увидел миниатюру, я подумал: «это антиполитическое видео…», но я ошибся. Продвижение неизвестного периода реального человека путем навешивания на него или нее ярлыка гея или какой-либо другой особой сексуальности является нарушением прав человека.
Они пытаются создать своих собственных самураев и вписать их в японскую историю.
Я не хочу, чтобы Ubi имел какое-либо отношение к моей стране.
Пожалуйста, перестаньте утверждать, что игра исторична, после совершения бесчисленных элементарных ошибок.
Теперь ясно как жители Запада переписывают историю.
Реальные исторические события - это существовал чернокожий человек по имени Ясуке, вот и все.
Интервью IGN Japan с Дэвис было встречено японцами крайне негативно: оно набрало всего 100 лайков против 2,2 тысячи дизлайков. Так же японцы написали массу негативных комментариев под видео касательно того, что они думают о Ubisoft. По всей видимости Ubisoft не удалось убедить японцев в исторической достоверности Ясукэ, даже несмотря на "команды историков-консультантов, которые консультировали разработчиков".
Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Надеюсь юбики пойдут до конца и в конце надо будет свергнуть императора Японии и занять его трон👍
Напоминаю, у них татами в роликах квадратные, тогда как они традиционно прямоугольные. Вот так сильно они углубились в историю)
Как будто багетов интересует что-то кроме денег в последние 10 лет, все свои серии уже просрали
О какой достоверности речь, если сабж стали активно форсить года так с 2016, выпуская книжки от западных "историков" о похождениях чернокожего самурая. Он у них чуть ли не правая рука Оды Нобунаги, а при осаде Хонно-дзи героически сражался против воинов Акэти Мицухидэ. Все "исторические источники" исходят только от западных "историков", чем прогрели немало японских задниц.
О это ещё вы не читали о концепции некоторых запрещённых людей, существование которых активно форсится там же.
При это все "научные" обоснования их существования базируются на тройке тотально поехавших врачей, которые на людях опыты ставили и при этом не слишком успешно.
Вот и почувствовали японцы что такое быть на месте русскоязычных людей. Если брать игры не считая фильмы и ТД. То те что делали американцы или европейцы за последние 10-15 лет то каждый год почти выходила игра где есть плохие русские или не так показана наша культура или архитектура наша политическая составляющая в стране и ТД...все молчали что это дискридитация или ложь или ещё что. А тут видите те ли японцев затронули сразу буча поднялась. Мне ещё понравился один из комментариев японцев, что типо запад поддерживает черных и другие дискриминации но то что они дискримицируют японцев это норма. Так и есть им важно поддерживать черных,геев,трансов и ТД. Но им плевать на все остальные нации и народы.
В это время россияне, которых ИСТАРИЧЬНЫМИ произведениями кормят 30+ лет: // Александр Ковалёв
Кому не пocpaть?
Одни нацисты поругались с другими нацистами. Кто знаком с "палитрой истории" поймут о чем речь.
И так мы начинаем наше шоу "Пусть говорят". И сейчас местные профессиональные историки поведают нам о том, был ли Ясукэ настоящим самураем и был ли он вообще. А так же стоит ли играть в Assassins Creed в 2024 году. Гнев, ярость, бойня - всё это и не только вы сможете познать в нашей программе уже через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий!
Пусть бойкотируют игру и не покупают этот шлак, вот тогда молодцы) Пусть у этих мерзот повесточных их повесточная аудитория покупает игры, а их - кстати - пипец как мало.
Ну да, ведь PlayStation 5 самая популярная консоль в Японии, а не nintendo switch. И амазон это самый популярный магазин в Японии.
С тем же успехом можно показывать продажи смуты в vk play и говорить что смута в топе продаж у россиян.
У бедолаги только что открылись глаза? Ну так, если бы атомную бомбу первыми изобрели фашисты, мы бы щас думали, что америку открыли посланцы императора. На корабле, построенном в германии.
Если б они изначально чётко заявили, что делают игру "по историческим мотивам" и ясно придерживались этих слов во всех своих публикациях, то в этом вопросе столько претензий, возможно, и не было бы.
С другой стороны, не вижу в приведённых здесь цитатах заявлений про историческую достоверность именно событий и персонажей. Разработчиков и игру не защищаю (абсолютно равнодушен ко всей серии AC), но, по-моему, люди тут уже просто накидывают гoвнo ради накидывания гoвнa.
Так Юбики и не утверждали, что создают исторически достоверный сюжет; про воссоздание речь шла о локациях, одежде, культурных особенностях и т.п. Как обычно, местные новостники тащут комменты каких-то иди0тов, не умеющих читать, и преподносят это чуть ли не как единую позицию японских геймеров. Что 10 лет назад на Пегаче сидели и транслировали грязь про Юбиков и ососинов, что сейчас. Приятно, что хоть что-то в жизни неизменно.
Хех, ты когда в КАЖДУЮ часть ассасина заходишь там есть дисклеймер где написано что игра является художественным произведением и все совпадения случайны.
Ущемленец всегда найдет причину ущемить самого себя.
Да-да-да, и про исторически достоверного Ясукэ тоже ничего не говорили и не редачили википедию ради этого)
Как неожиданно....
а вы японцы только сейчас поняли как работает запад и всё еврейство
Ничего что евреи сами сейчас от запада страдают?!
и каким же образом.... уничтожая не в чём не повинных полистинцев разнося этот мир ко всем чертям
Это те японцы, что не могут сказать, кто на них сбросил 2 ядерных бомбы. Сами западные подстилки, но что-то кукарекают.
жаль что ради денег люди готовы продать душу дьяволу
правда тут многим колит в глаза
у нас бед 1000 вагонов и маленькая тележка -ну давай про негра самурая и все пропало у гнилого запада
я предлагаю полностью бойкотировать игру. даже удалить её из базы PG. пора показать УбейСофт, что это гнилая компания, игры которой не стоят даже внимания, тем более денег
Блин, ну я всё понимаю, но удалять из базы PG? Как-то слишком жёстко, это же буквально уничтожит Юбиков...
на то и расчёт 🤣
Ubisoft просто гоев прожаревает и всё, как говоритьтся Чёрный пиар - тоже пиар.
Тем временем, ежики ели кактус кололись но всеравно продолжали есть.
Upd: Мне вообще кажется что Ubisoft это специально сделали что бы срач развести.
Интересная мысль
Ну-да, если ты обосрешься прилюдно на улице, то это такая же слава, как спасти человека из пожара
Не слишком-ли много версий ассассин кридов в топе? Была вроде уже похожая тема и это очень похоже на картинку из той темы.. Велика вероятность того, что амазон сам топы рисует, не первый раз они уже в подобном замечены.
Добро пожаловать в 21 столетие
У меня видимо сломанный японский амазон...
Слушайте и запоминайте. Продолжайте и дальше делать халявную рекламку 😁👍
Сушипалочная анимеублюдия, скажите спасибо святым Юбикам, что они вообще взялись за этот сеттинг
Это всё равно что сказать:
Мы крутые производители вкусняшек. Мы придумали вкусняшки, чтобы понравились максимально всем потребителям и добавили секретные ингредиенты, чтобы было невероятно вкусно.
- Но как так? Ведь на вкус это го.вно и моча? Неужели вы не заботитесь о состоянии здоровья ваших покупателей?
- Скажите спасибо, то вообще за это взялись. Жуй и не болтай.
И если этот комментарий удалят - значит это правда