Ясукэ больше не называют "самураем" в японской версии Assassin's Creed: Shadows в Steam

Начиная с презентации Assassin's Creed: Shadows, вокруг игры разгорелось множество споров, в том числе из-за одного из главных героев, чернокожего самурая Ясукэ.

На прошлой неделе Ubisoft снова отложила выход игры, которая теперь должна появиться в марте. Тем временем общественность заметила, что на странице игры в Steam французская компания внесла некоторые изменения.

Как оказалось, слово «самурай» (侍) исчезло с японской страницы Steam, а все его японские вариации были заменены на 一騎当千 («Ikki tousen» - «воин, способный противостоять тысяче врагов», согласно словарю). Есть предположение, что Ubisoft пошла на такой шаг из-за негативной реакции японской общественности. Хотя в описании на русскоязычной странице игры все еще есть упоминание самурая.

Далее сообщество решило изучить японскую страницу Assassin's Creed: Shadows в PlayStation Store, и здесь до сих пор есть упоминания самурая (侍). Очевидно, что после переноса релиза игры страницу еще не успели обновить, поскольку здесь указывается, что релиз состоится 13 февраля.

Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.