Ясукэ больше не называют "самураем" в японской версии Assassin's Creed: Shadows в Steam

Начиная с презентации Assassin's Creed: Shadows, вокруг игры разгорелось множество споров, в том числе из-за одного из главных героев, чернокожего самурая Ясукэ.
На прошлой неделе Ubisoft снова отложила выход игры, которая теперь должна появиться в марте. Тем временем общественность заметила, что на странице игры в Steam французская компания внесла некоторые изменения.
Как оказалось, слово «самурай» (侍) исчезло с японской страницы Steam, а все его японские вариации были заменены на 一騎当千 («Ikki tousen» - «воин, способный противостоять тысяче врагов», согласно словарю). Есть предположение, что Ubisoft пошла на такой шаг из-за негативной реакции японской общественности. Хотя в описании на русскоязычной странице игры все еще есть упоминание самурая.
Далее сообщество решило изучить японскую страницу Assassin's Creed: Shadows в PlayStation Store, и здесь до сих пор есть упоминания самурая (侍). Очевидно, что после переноса релиза игры страницу еще не успели обновить, поскольку здесь указывается, что релиз состоится 13 февраля.
Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
"Прячься на виду")
достаточно присесть на лавочку с бабулями))))
какая разница указан он как самурай или не самурай, негр в главной роли и япония не совместимы. негры рабы по большей части в то время были, есть и будут!
Хорошее было время:)
Лучшее😂
Ага, в те славные времена, ваши далекие предки тоже были крепостными рабами у бояр и жили наверное даже хуже негров)
они и сейчас крепостные) но думают что где то там негры)))
Просто щас бояре стали хитрее и промыли холопам мозги, чтоб те не думали о том что их используют, а жарко обсуждали "а вот в омерике негров линчуют" или наоборот хейтили далеких негров, забыв о собственных проблемах.
А то что в самой РФ засилье кавказцев и среднеазиатов, которые шпилят их наташек - кого это волнует?
Нельзя не признать, что против Уебсофта он пока безукоризненно работает. Ещё даже свою катану не расчехлил, а уже столько ущерба нанёс.
)
я тоже им горжусь))
Да, безусловная базированная база)
Assassin's Creed Shadows больше не называют игрой в приличном обществе.
Забавно, что сама игра-то может и неплохой выйти, только ей это вообще уже не поможет
Казалось бы, в чем проблема сделать ГГ японца, а ля Дзин Сакай в Цусиме. Но юбикам надо было лизat очко всяким фрикам из блм. Уверен, они даже не рассматривали другие варианты, когда узнали, что можно нигрилу впихнуть в сюжет
Пусть покоятся с миром, другим корпам примером будет, что происходит, когда заигрываешься в толерастию
это все мертвому припарки - юбиков распродадут в этом году и никакой лярд за 3 месяца это убогая игра не заработает
Просто стал гэнгста в Японии, всем мазафакерам раздаёт своей дубиной
Им бы негра в Россию запихнуть. во времена Петра 1-го, было бы «историчненько» и думаю такого возбухания масс не было бы. С Японией они обосрались по полной, хотя один черт игра будет однообразной как и все последние ассасины. Серия уже с черного флага страдала от однообразного гринда и отсутствия вменяемых сайдквестов.
Жаль что Ясукэ не исчез полностью
ахахаххаахахахахаххахахахахахахаха
какой же лютый позор
// Азамат Шехов
Сколько уже можно про это г...но писать уже,а?Даже последнему тугодуму ясно,что этот очередной высер юбиков не окупится и эта шарашка уйдет с молотка за копейки уже в этом году,максимум в следующем...
Тут без комментариев. Сами себе юбики могилу капают. Хотели угодить нигерам? Угодили.. Ценой собственной компании 🤣 да и дела у них до этого не очень шли при этом. // Александр Александров
был самурай и не стало
Не устали еще траву жевать в новостях о неграх, самураях?
Еще не начинали даже, вот подождите выхода игры
Ты, видимо, не устал, раз первым прибежал комментировать новость.
Лучше уже предзаказы открыли/геймплей новый запили/выпустили видео аля "Мы сделали работу на ошибками и вот что было, и что теперь будет"
Вода какая то
Вообще этот негр Ясукэ встречался и раньше в японской культуре и неоднократно всплывал в аниме и манге. В общем, был такой персонаж. Но, однозначный факт - он не был отсосином