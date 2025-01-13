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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 738 оценок

Ясукэ больше не называют "самураем" в японской версии Assassin's Creed: Shadows в Steam

Gruz_
Новости

Начиная с презентации Assassin's Creed: Shadows, вокруг игры разгорелось множество споров, в том числе из-за одного из главных героев, чернокожего самурая Ясукэ.

На прошлой неделе Ubisoft снова отложила выход игры, которая теперь должна появиться в марте. Тем временем общественность заметила, что на странице игры в Steam французская компания внесла некоторые изменения.

Как оказалось, слово «самурай» (侍) исчезло с японской страницы Steam, а все его японские вариации были заменены на 一騎当千 («Ikki tousen» - «воин, способный противостоять тысяче врагов», согласно словарю). Есть предположение, что Ubisoft пошла на такой шаг из-за негативной реакции японской общественности. Хотя в описании на русскоязычной странице игры все еще есть упоминание самурая.

Далее сообщество решило изучить японскую страницу Assassin's Creed: Shadows в PlayStation Store, и здесь до сих пор есть упоминания самурая (侍). Очевидно, что после переноса релиза игры страницу еще не успели обновить, поскольку здесь указывается, что релиз состоится 13 февраля.

Assassin's Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

-12
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
MNM 1985
21
Челодой моловек 94

"Прячься на виду")

5
Темный-Властелин Челодой моловек 94

достаточно присесть на лавочку с бабулями))))

1
rkfel

какая разница указан он как самурай или не самурай, негр в главной роли и япония не совместимы. негры рабы по большей части в то время были, есть и будут!

17
Rograx

Хорошее было время:)

10
Alkatraz7N7 Rograx

Лучшее😂

0
AndralStormborn Rograx

Ага, в те славные времена, ваши далекие предки тоже были крепостными рабами у бояр и жили наверное даже хуже негров)

-7
76benziNNa AndralStormborn

они и сейчас крепостные) но думают что где то там негры)))

-3
AndralStormborn 76benziNNa

Просто щас бояре стали хитрее и промыли холопам мозги, чтоб те не думали о том что их используют, а жарко обсуждали "а вот в омерике негров линчуют" или наоборот хейтили далеких негров, забыв о собственных проблемах.

А то что в самой РФ засилье кавказцев и среднеазиатов, которые шпилят их наташек - кого это волнует?

-7
Wing42
"воин, способный противостоять тысяче врагов"

Нельзя не признать, что против Уебсофта он пока безукоризненно работает. Ещё даже свою катану не расчехлил, а уже столько ущерба нанёс.

5
MNM 1985

)

7
Темный-Властелин MNM 1985

я тоже им горжусь))

0
Wing42 MNM 1985

Да, безусловная базированная база)

0
Tiger Goose

Assassin's Creed Shadows больше не называют игрой в приличном обществе.

5
Генерал Анатолий

Забавно, что сама игра-то может и неплохой выйти, только ей это вообще уже не поможет

-1
Obi-Wan_Kenobi

Казалось бы, в чем проблема сделать ГГ японца, а ля Дзин Сакай в Цусиме. Но юбикам надо было лизat очко всяким фрикам из блм. Уверен, они даже не рассматривали другие варианты, когда узнали, что можно нигрилу впихнуть в сюжет

Пусть покоятся с миром, другим корпам примером будет, что происходит, когда заигрываешься в толерастию

4
Господин Никто

это все мертвому припарки - юбиков распродадут в этом году и никакой лярд за 3 месяца это убогая игра не заработает

2
Schong Di

Просто стал гэнгста в Японии, всем мазафакерам раздаёт своей дубиной

2
Kvizac Haderah

Им бы негра в Россию запихнуть. во времена Петра 1-го, было бы «историчненько» и думаю такого возбухания масс не было бы. С Японией они обосрались по полной, хотя один черт игра будет однообразной как и все последние ассасины. Серия уже с черного флага страдала от однообразного гринда и отсутствия вменяемых сайдквестов.

2
selfreaver

Жаль что Ясукэ не исчез полностью

1
Dammpyr

ахахаххаахахахахаххахахахахахахаха

0
Grognac

какой же лютый позор

0
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

0
pudovik1704

Сколько уже можно про это г...но писать уже,а?Даже последнему тугодуму ясно,что этот очередной высер юбиков не окупится и эта шарашка уйдет с молотка за копейки уже в этом году,максимум в следующем...

0
Пользователь ВКонтакте

Тут без комментариев. Сами себе юбики могилу капают. Хотели угодить нигерам? Угодили.. Ценой собственной компании 🤣 да и дела у них до этого не очень шли при этом. // Александр Александров

0
Legioner999

был самурай и не стало

0
Eikiti

Не устали еще траву жевать в новостях о неграх, самураях?

-1
Генерал Анатолий

Еще не начинали даже, вот подождите выхода игры

4
Tiger Goose

Ты, видимо, не устал, раз первым прибежал комментировать новость.

1
My life is a game

Лучше уже предзаказы открыли/геймплей новый запили/выпустили видео аля "Мы сделали работу на ошибками и вот что было, и что теперь будет"

Вода какая то

-2
AndralStormborn

Вообще этот негр Ясукэ встречался и раньше в японской культуре и неоднократно всплывал в аниме и манге. В общем, был такой персонаж. Но, однозначный факт - он не был отсосином

-6