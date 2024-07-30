"Ясукэ был самураем, всем кто не согласен - бан" - сабреддит Assassin's Creed ставит точку в дискуссии

Модераторы сообщества Assassin's Creed на Reddit приняли решительные меры в отношении продолжающихся споров об историческом статусе Ясукэ, одного из главных персонажей грядущей Assassin's Creed Shadows. Отныне любые сомнения в самурайском статусе воина африканского происхождения будут караться баном на форуме.

С момента анонса игры личность Ясукэ, послужившего прототипом для одного из протагонистов, стала камнем преткновения для многих фанатов серии. Вопрос о том, действительно ли слуга Нобунаги Оды носил звание самурая, вызывает разногласия даже среди профессиональных историков, не говоря уже о рядовых геймерах.

Однако модераторы сабреддита пришли к выводу, что подобные дискуссии зачастую ведутся недобросовестно. В своём заявлении они подчеркнули:

Наше сообщество не предназначено для обсуждения исторических фактов. Большинство из нас, как фанаты, понимают, что хотя эти игры дают представление о возможных исторических условиях, мы не гонимся за абсолютной точностью в этой франшизе.

Модераторы также отметили, что игроки в основном увлекаются серией Assassin's Creed по другим причинам, нежели историческая достоверность. В связи с этим они предупредили:

Если вы здесь исключительно для того, чтобы выражать недовольство включением Ясукэ или другими неточностями в изображении феодальной Японии от Ubisoft, пора понять, что это не место для такого обсуждения и никогда им не будет. Отныне любые комментарии, оспаривающие социальный статус Ясукэ, критикующие его включение в игру или балансирующие на грани троллинга под видом заботы об исторической точности, будут оперативно удаляться. Авторы подобных высказываний рискуют получить бан.