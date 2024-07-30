"Ясукэ был самураем, всем кто не согласен - бан" - сабреддит Assassin's Creed ставит точку в дискуссии

Модераторы сообщества Assassin's Creed на Reddit приняли решительные меры в отношении продолжающихся споров об историческом статусе Ясукэ, одного из главных персонажей грядущей Assassin's Creed Shadows. Отныне любые сомнения в самурайском статусе воина африканского происхождения будут караться баном на форуме.
С момента анонса игры личность Ясукэ, послужившего прототипом для одного из протагонистов, стала камнем преткновения для многих фанатов серии. Вопрос о том, действительно ли слуга Нобунаги Оды носил звание самурая, вызывает разногласия даже среди профессиональных историков, не говоря уже о рядовых геймерах.
Однако модераторы сабреддита пришли к выводу, что подобные дискуссии зачастую ведутся недобросовестно. В своём заявлении они подчеркнули:
Наше сообщество не предназначено для обсуждения исторических фактов. Большинство из нас, как фанаты, понимают, что хотя эти игры дают представление о возможных исторических условиях, мы не гонимся за абсолютной точностью в этой франшизе.
Модераторы также отметили, что игроки в основном увлекаются серией Assassin's Creed по другим причинам, нежели историческая достоверность. В связи с этим они предупредили:
Если вы здесь исключительно для того, чтобы выражать недовольство включением Ясукэ или другими неточностями в изображении феодальной Японии от Ubisoft, пора понять, что это не место для такого обсуждения и никогда им не будет. Отныне любые комментарии, оспаривающие социальный статус Ясукэ, критикующие его включение в игру или балансирующие на грани троллинга под видом заботы об исторической точности, будут оперативно удаляться. Авторы подобных высказываний рискуют получить бан.
Ясукэ был рабом и не более, всем бан и вообще в оч*о вашу толерантность и политкорректность. Выпустили однажды monkey из загонов, так теперь преклоняются им. Хотя чего еще ожидать от французов, нация, что давно перемешалась со всеми видами, не оставив от себя ничего, позволив развалить свою культуру в пух и прах, пытались ассимилировать всяких папуасов, в итоге сами не заметили как ассимилировали их. Видели какая у них олимпиада? Ну вот это современные французы. Хотя вроде по истории они всегда были недалекими. Но раньше они хоть ценили красоту, создавали моду! А сейчас только заражают мир своими трансгуманойдами.
Передоз базы.
Пишет чел живущий в СНГ пространстве, у как ему жить негры мешают во Франции.
" нация, что давно перемешалась со всеми видами, не оставив от себя ничего" написал он и вышел в Москвабаде на улицу
наполеон - это франция чувак!))
Толерантная свобода слова - она такая.
Свобода слова или флуд? Почему бы им не создать отдельную тему, где бы они могли обсуждать личность Ясукэ?
редит это помойка. был акк сам редит сгенерировал никнейм при старте после какого то времени просто забанили обжаловать никак нельзя
С - свобода слова во всей красе ) Банами они только в очередной раз показали свою трусость, как и Ютубчик, ссыкливо удаляющий комменты с недовольством повесткой. Тогда недовольные и спорящие, коих кста большинство, дружненько вынесут "бан" игре и Убикам с Реддитом. Задолбала уже эта гoвно-конторка, превратившаяся в стабильный гoвно-конвеер повесточного шлака.
Ранее :
"История — это наша игровая площадка», — это наш девиз. Историческая точность в наших играх очень важна для нас." (с) Ubisoft
А модераторы сообщества Assassin's Creed на Reddit работают в Ubisoft?
Пришел лесник и навел порядок. Ну а клиенты всегда голосуют рублем.
Я искренне не понимаю, какие тут вообще могут быть споры, если история изначально неправдоподобна была. Самураи ведь были не просто мужиками с мечами, это были военачальники с наделом земли, откуда они набирали из простого народа людей в армию. Все владельцы земель известны и записаны, никаких негров среди них нет и не было, так что Ясукэ физически не мог быть самураем. Просто мечником, да, личным слугой, да, игрушкой для показа статуса, тоже да, но не самураем, нет. Они ещё и в доспех кавалерии его в игре одели... // Вячеслав Клоков
// Антон Крупнов
Там где-то свобода слова завалялась
Ее нигде нет
Так, дорогие друзья, выглядит типичный либеральный фашизм. За что они ни берутся, получается только гламурный концлагерь с единственно правильным мнением. Недавно, на свою беду, посмотрел пафосно анонсированный дорогущий сериал Those about to die - очень уж в свое время зашли брутальные Спартаки от Starz и римская тематика. Да еще и Хопкинс подвизался - короче, пропустить такое было нельзя! Каким же было мое разочарование, когда после пары неплохих серий и прекрасной актерской игры Ивана Реона, весь фокус полностью сместился на убервафельную семейку негров, во главе которой стоит знающая все языки мира, разбирающаяся в бизнесе и политике сильнонезависимая мамашка, вдобавок не нуждающаяся в мужчинах, подминающая под себя власти, традиции и даже подпольный мир криминала Империи... Негры становятся равноправными партнерами серого кардинала Рима, негры побеждают всех белых гладиаторов на арене, негры сами выкупают себя из рабства... И, за исключением ведомого пацана с дредами, эти негры - ЖЕНЩИНЫ! В реале бы таким "героям" вырвали ноздри и запороли на конюшне... Какой уж там Ясуке...
Пока повестка бушует, абсолютно все сериалы ей будут замазаны. Мне даже смотреть не надо чтобы точно знать что новый сериал повесточный, поэтому и не смотрю никакие новые.
+1 ... Прочитав описание сериала + несколько комментов с отзывами сразу закрываю страницу нахрен. Из новинок только Фоллаут посмотрел.
Ленин был грибом, всем кто не согласен - бан
Но сам текст "новости" вы не читали, да?))
Вот тут я согласен, не хочешь не играй!!! Кто заставляет под дулом пистолета?
под дулом пистолета - ввиде дюневы XD
Молчи и зло восторжествует. А вот это "не хочешь не играй, главное молчи не критикуй" оно просто ведет к тому что все игры станут такими, ты же схавал эту, схаваешь и другие.
Забавно тогда получается, а если выпустить игру (сейчас сильно утрируя) про общество угольков, где их народ будет преставлен белым и будет убивать своих "собратьев по рассе" вроде как такой "генгста". И сейчас поднимится волна каловых масс, модераторы на реддите или вот эти гнилые поборники справедливости так же скажут, что это все всего лишь игра и вымысел, или нет? Ответ думаю очевиден.
А вообще либеральные платформы такие интересные, их цензура норм, когда их цензурят то конец света
Все такие, во всех странах. Просто тема повестки разная, где-то глиномесы и негры, где-то война...
всякое дерьмо и кринж так и прет от этой игры, а игра еще даже не вышла
Значит женщина участвующая в олимпийских играх в Одисее, уже ни говоря про циклопов и прочие мифы - это норм для ценителей историчности, а африканец в Японии - это что-то из ряда вон выходящее. Серия уже давно не про историчность, а максимум про красивые ландшафты и окружение близкие к эпохе. Самое забавное - игра хорошо продастся, ибо массовому покупателю эти споры не интересны.
Ну правильно, надо просто также делать. Не нравится - не покупай это мусор.
я наверно на юнити закончил проходить ассасинов и то юнити не прошел, всё пытаюсь выкроить время на вальхалу, но не выходит, а эту часть так вообще пропущу как одисею и что то там еще
Психические какие, ктож слугу гайдзина самураем назначит.
окончательное решение самурайского вопроса🪤🗿 уже ползем на коленях к тырящем велик остальным самураям
Ну в таком случае отсосину тоже нужно ставить бан как и самой юбисофт.
Получается, тем самым сторонники копчёного самурая признали своё поражение, ведь аргументов у них в защиту своей версии как не было, так и нет. Ну да реддит левацкая маринальная помойка, все, кто там сидят, вполне заслуживают бана. За глупость.
Какая глупость.))) Вас просто просили не обсуждать историю там, что не мешает вам сделать это в другой теме.
Помойка т.пая
Это противостояние двух Орденов и их влияние на мир. Вот что интересует фанатов, а не повестка и прочая лабуда.
А что ещё можно ожидать от упоротых Юбиков, вроде давно уже не должен удивляться но каждый раз им удаётся меня удивить как они умеют пробивать очередное дно, ну а их конвейерное го*но даже за бесплатно нахрен не впёрлось.
Значит для рабства в США в джунглях Африки отлавливали САМУРАЕВ!?
ЯСНО-ПОНЯТНО!
Скоро дойдет до абсурда. "А. Гитлер был негром, не согласен? Бан, отмена, буллинг и т.д"
ахах, толерасты
Мы Ubisoft
да и пох на них всех
Какие-то они там куколды, хотя такие есть не только на Западе. На русских форумах тоже любят банить за обсуждение кавказцев, потому что русские бояться их.
красавцы.
А я говорил что против корпорации не попрешь, смысла нет
TTутин Бог - кто не согласен = бан
Тутин это кто?
Со мной в школе учился тутин, когда его возвели в ранг бога?
Когда заголовок такая же желтушная срань, как и его содержание. По факту на сабреддите устали от размусоливания темы кто был самураем, а кто нет и суть сабреддита это обсуждение серии игр, а не кто кем был.
Всю дорогу использовали исторических личностей не по их прямому назначению - очко разлетелось только сейчас.
Полностью поддерживаю. Надо обсуждать игру, а не личность Ясукэ. Даже если и был самураем, то персонаж игры - чистая фантазия Ubisoft.
Херовая у них фантазия, повесточная.