За два месяца до релиза Assassin's Creed: Shadows находится лишь на 98-м месте в списке желаемого Steam

До релиза Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft остается всего два месяца (если не произойдет очередной перенос). Согласно сервису SteamDB, игра не пользуется популярностью среди PC-игроков в Steam: среди предстоящих игр, она находится лишь на 98-м месте в списке желаемого, а так же на 239-м месте по количеству подписчиков - на игру подписалось только 12 тысяч человек.

Это крайне низкие показатели для ААА-игры по известной франшизе, до релиза которой остается уже не так много времени. Для примера: Kingdom Come: Deliverance 2, которая выйдет 4 февраля, занимает 10-е место в списке желаемого и 13-е место по количеству подписчиков (129 тысяч).

Assassin's Creed: Shadows выйдет 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.