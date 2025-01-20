За два месяца до релиза Assassin's Creed: Shadows находится лишь на 98-м месте в списке желаемого Steam

До релиза Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft остается всего два месяца (если не произойдет очередной перенос). Согласно сервису SteamDB, игра не пользуется популярностью среди PC-игроков в Steam: среди предстоящих игр, она находится лишь на 98-м месте в списке желаемого, а так же на 239-м месте по количеству подписчиков - на игру подписалось только 12 тысяч человек.
Это крайне низкие показатели для ААА-игры по известной франшизе, до релиза которой остается уже не так много времени. Для примера: Kingdom Come: Deliverance 2, которая выйдет 4 февраля, занимает 10-е место в списке желаемого и 13-е место по количеству подписчиков (129 тысяч).
Assassin's Creed: Shadows выйдет 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Пора заказывать венки, на поминки юбисофт.
Эти бесы ещё пытаются выручку нагнать скидками на свои игры. Но я на это не куплюсь. Торрент для такой конторы в самый
У них же денуво
Максимум активация
Если ты только про старые игры
Если судить по миражу - шэдоу через год после релиза сольют также без денуво
В мираже нет русской локализации, + оч короткая. Смысла нет на неё обращать внимание.
так её теперь не будет в асасине, в шэдоу тоже нет
мираж рассказывает предысторию басима, вроде как он теперь гг в современности
Но в целом глупо ее игнорить если серия нравится, геймплейно она вернулась как прошлые части
Для фанатов мб. Но если эти же фанаты любят графику 2010 года и такие же визуальные баги.
Вкупе это всё заставило меня вернуть деньги за покупку.
Из последних ас топовые одисея и вальхала. Из старых юнити и блек флаг.
Ну-ка давайте, признавайтесь. Кто кроме Janekste еще ждет эту игру?
Видимо дебилы у которых достоинства нету ( ну или оно вялое )
я, я просто привык мнение сам составлять о играх, а не слушать людей с ПГ/обзоры
Откроют предзаказы, куплю, если что рефанду
Копрофилчик ты наш )))
Круто, спасибо за мнение)
А ты шо за уй с горы чтобы указывать пчеловекам шо для них хорошо а шо нет? Мания величия? У психиатра давно был?
так конечно предзаказы не открыли, какое желаемое, там может цена по 200 баксов будет
у них долгов дофига
KCD так то уже в топах продаж с неделю висит, а до релиза ещё больше двух недель.
Да потому что нет норм гг в этой серии. Повествование есть вроде, но нет ощущения, что персонаж значимый. Игра ради геймплея, который все видели, к которому привыкли. Тут убийца в Японии, там в Египте, элементарная мотивация, ввод гг на карту с точками интереса и погнал часами вырезать налево направо между катсценами.
Такая же параша с неграми и гомосеками от WOKEнутного содомита Вавры
БыдлоДжек, а чего ты стим-профиль закрыл, ссышься? ты же любишь игры с гомосеками
А тут хренак и очень интересная игра на выходе)
ага свежо придание, теперь понятно почему казики процветают