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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 757 оценок

За два месяца до релиза Assassin's Creed: Shadows находится лишь на 98-м месте в списке желаемого Steam

AceTheKing
Новости

До релиза Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft остается всего два месяца (если не произойдет очередной перенос). Согласно сервису SteamDB, игра не пользуется популярностью среди PC-игроков в Steam: среди предстоящих игр, она находится лишь на 98-м месте в списке желаемого, а так же на 239-м месте по количеству подписчиков - на игру подписалось только 12 тысяч человек.

Это крайне низкие показатели для ААА-игры по известной франшизе, до релиза которой остается уже не так много времени. Для примера: Kingdom Come: Deliverance 2, которая выйдет 4 февраля, занимает 10-е место в списке желаемого и 13-е место по количеству подписчиков (129 тысяч).

Assassin's Creed: Shadows выйдет 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

17
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
hahaha124

Пора заказывать венки, на поминки юбисофт.

12
вупсич пупсич

Эти бесы ещё пытаются выручку нагнать скидками на свои игры. Но я на это не куплюсь. Торрент для такой конторы в самый

6
My life is a game

У них же денуво
Максимум активация

Если ты только про старые игры
Если судить по миражу - шэдоу через год после релиза сольют также без денуво

1
вупсич пупсич My life is a game

В мираже нет русской локализации, + оч короткая. Смысла нет на неё обращать внимание.

3
My life is a game вупсич пупсич

так её теперь не будет в асасине, в шэдоу тоже нет

мираж рассказывает предысторию басима, вроде как он теперь гг в современности

0
-zotik- вупсич пупсич

Но в целом глупо ее игнорить если серия нравится, геймплейно она вернулась как прошлые части

1
вупсич пупсич -zotik-

Для фанатов мб. Но если эти же фанаты любят графику 2010 года и такие же визуальные баги.

Вкупе это всё заставило меня вернуть деньги за покупку.

Из последних ас топовые одисея и вальхала. Из старых юнити и блек флаг.

0
JEKABRAZZ

Ну-ка давайте, признавайтесь. Кто кроме Janekste еще ждет эту игру?

0
Max Rolens

Видимо дебилы у которых достоинства нету ( ну или оно вялое )

0
My life is a game

я, я просто привык мнение сам составлять о играх, а не слушать людей с ПГ/обзоры

Откроют предзаказы, куплю, если что рефанду

-4
Max Rolens My life is a game

Копрофилчик ты наш )))

2
My life is a game Max Rolens

Круто, спасибо за мнение)

-4
Шмоня Натанзон Max Rolens

А ты шо за уй с горы чтобы указывать пчеловекам шо для них хорошо а шо нет? Мания величия? У психиатра давно был?

2
My life is a game

так конечно предзаказы не открыли, какое желаемое, там может цена по 200 баксов будет
у них долгов дофига

0
erkins007

KCD так то уже в топах продаж с неделю висит, а до релиза ещё больше двух недель.

0
Medu3a

Да потому что нет норм гг в этой серии. Повествование есть вроде, но нет ощущения, что персонаж значимый. Игра ради геймплея, который все видели, к которому привыкли. Тут убийца в Японии, там в Египте, элементарная мотивация, ввод гг на карту с точками интереса и погнал часами вырезать налево направо между катсценами.

0
Simple Jack
Для примера: Kingdom Come: Deliverance 2, которая выйдет 4 февраля, занимает 10-е место

Такая же параша с неграми и гомосеками от WOKEнутного содомита Вавры

-4
Snake Snaake Snaaaaaake

БыдлоДжек, а чего ты стим-профиль закрыл, ссышься? ты же любишь игры с гомосеками

-1
-zotik-

А тут хренак и очень интересная игра на выходе)

-7
pam007666

ага свежо придание, теперь понятно почему казики процветают

0