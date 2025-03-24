За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов игроков

Известный инсайдер поделился данными о продажах новой игры от Ubisoft и сравнил показатели Assassin's Creed Shadows с предыдущими рекордсменами серии.

Как отметил Том Хендерсон в X, на второй день после релиза количество игроков в Assassin's Creed Shadows достигло 2,2 миллиона. Это уже второй результат во франшизе - на первом месте остается Assassin's Creed Valhalla с 2,55 миллионами игроков в первый день. В то же время в Assassin's Creed Odyssey в первый день сыграли около 450 тысяч игроков.

По мнению Хендерсона, при такой динамике Assassin's Creed Shadows может стать второй лучшей игрой в серии - за месяц игра может собрать более 6 миллионов игроков. Valhalla за первый месяц собрала 8 миллионов игроков, Odyssey - 3,4 миллиона.

Чуть раньше сообщалось, что Assassin's Creed Shadows в первые же выходные стала самой успешной игрой в рамках франшизы Assassin's Creed в Steam.