ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 1 274 оценки

За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов игроков

Gruz_ Gruz_

Известный инсайдер поделился данными о продажах новой игры от Ubisoft и сравнил показатели Assassin's Creed Shadows с предыдущими рекордсменами серии.

Как отметил Том Хендерсон в X, на второй день после релиза количество игроков в Assassin's Creed Shadows достигло 2,2 миллиона. Это уже второй результат во франшизе - на первом месте остается Assassin's Creed Valhalla с 2,55 миллионами игроков в первый день. В то же время в Assassin's Creed Odyssey в первый день сыграли около 450 тысяч игроков.

По мнению Хендерсона, при такой динамике Assassin's Creed Shadows может стать второй лучшей игрой в серии - за месяц игра может собрать более 6 миллионов игроков. Valhalla за первый месяц собрала 8 миллионов игроков, Odyssey - 3,4 миллиона.

Новый рекорд: Assassin's Creed Shadows стала самой популярной игрой серии в Steam, обогнав прошлые части

Чуть раньше сообщалось, что Assassin's Creed Shadows в первые же выходные стала самой успешной игрой в рамках франшизы Assassin's Creed в Steam.

-42
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
da2dy
23
MNM 1985
0
NewKidsTurbo

Как вы задрали по 5 раз на дню постить новости про свой шэдоус.

17
Carissa7517

Вот и я о том же

-3
Искусственный интеллeкт

здесь все редакторы и наверное сама администрация PG на эту игру передёргивает

7
Max Rolens Искусственный интеллeкт

Меня бы давно забанили )))

1
Даздрасен Дыклоп

6 Мульенов при 64к пиковом онлайне в стиме,. Радужные пызд0болы)

15
MNM 1985

Щас вылезут со своими юплей , скидкой 20 % и часовыми поясами ) а еще консоли

8
-Zion- MNM 1985

Так они же лезут из всех щелей со своим онлайном стим, как буд то вокруг стима вселенная вращается он только там продаётся.

0
Даздрасен Дыклоп -Zion-
как буд то вокруг стима вселенная вращается

Ты откуда вылез, болезненный? 39 924 077 одновременный онлайн в стиме тебе ни о чем не говорит? Какой там онлайн на гЫвноконсольках и юплее вместе взятых? У тебя есть циферки?

-1
MNM 1985
8
Участник сайта

Перепись дебилов началась.

3
ХЕЙТЕРМИРА

За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов дураков

3
My life is a game

почему говорят в кол-во игроков постоянно, не в кол-во заработанных бабок, не в кол-ве проданных копий и тд

2
fearmen11

Скорее всего, чтоб финансовый отчет понравился инвесторам. А так, скорее всего, большая часть игроков играет на платформе Ubisoft+, и проданных копий мало.

0
Lesak

Верим, верим. Это же такая революционная игра-спаситель govnoсофта.

2
askazanov

Ну бесплатно только если б, тогда собрала бы... наверное.

2
Goodvini

Уходит народ в подписку на юплее, а вот профита мало)

2
Господин Лидер Assassin

Норм там Профит, 17 баксов подписка раз, потом на след месяц забыл отключить ее снова списали два, потом часть людей игнорят вообще такие мелкие списания и списывается год два)) итого Профит от 17$ до 204$ и таких подписчиков десятки тысяч соответственно

-3
Goodvini Господин Лидер Assassin

Я только за данную игру имел ввиду, а не потенциальный профит))

0
bohdan2015 Господин Лидер Assassin

надо не забывать) хорошо когда можно сразу отключать подписки, а они потом остаюются ток до конца периода. Но от этого не застраховаться всё равно) поэтому тут ток исп. банк. карту на которой особо ничего не хранится.

0
Господин Лидер Assassin bohdan2015

европейцы так не делают, а сервис работает только по сути у них и у сша)

-2
sa1958

Что-то больше похоже на бред.

1
JackBV

"Известный инсайдер"

1
Tommy.

Судя по всему даже не продали миллион копий, обычно издатель этим хвалится, а не мифическими игроками. Вейлгард тоже кстати отмалчивался, и онлайн был выше, и всё оказалось провалом с последующими увольнениями.

0
Господин Никто

опять этот "журналист.".. язык у него не отсох cpaкy юбикам лизать?

0
APTEM_L

Ну Хендерсону я бы поверил

0
Kamishini1993

на зимней распродаже будет 50% скидка уже

0
Славик Славиков

Критики обоснованной она соберет куда от большего количества игроков, и в куда меньший период времени

0
lokdogg

Как же у дауничей горит. Хотя никто даже не пробовал поиграть

0
Mirabell Ivsi

так они не поддерживают африканизацию.

0
Light of Tfuth

Не надоело писать под копирку, одно и тоже, не пора бы менять методичку

1
madcommunist

Вот я сыграл и могу с чистой душой заявить что это такой же кал как и прошлые части начиная с истоков. Сюжет даже еще хуже стал будто бы сценаристы ебу дались и пишут уже откровенный мусор, геймплей такой же кал, открытый мир мертв и не подает признаков жизни, так что все что сейчас пишут в сми и это лютый демедж контроль и попытка хоть как то набить себе цену перед сделкой с триадами, а вы сектанты отбитые можете и дальше защищать эту парашу только толку от этого будет мало.

1
Simple Jack

Показатель крутого 10из10 продукта

-1
Light of Tfuth
За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов игроков
-1
Doni777

Это конечно круто, сам уже прошел всю игру... на Ютюбе, арка "легендарного" черного самурая просто шик :))

-2
Odesseet

Если пропатчат игру. Это первая на моей памяти из-за которой пришлось покупать новую видеокарту, и дело не в том что не тянет,она ее просто не запускает

-3
Diablonos

А как же кибервсранк? Я минял видюху как раз для него

-1
Odesseet Diablonos

У меня rx 580 старая. Так она в киберпанке еще очень даже,особенно после оптимизации,а вот Ассасин все, якобы конфликт драйверов и неподдерживаемый нахрен никому ненужный DX 12.1

0
kotasha Odesseet

При чём тут RX 580 ? Когда в требования мин AMD RX 570 (4 ГБ) написано.

-1
Господин Лидер Assassin

какую купил карту для этого шедевра? патчи будут, но не для старых карт)

-3
Odesseet Господин Лидер Assassin

Затычку Arc b580 12gb. По тестам проходит и даже показывает неплохие результаты. Смотрел что-то типа 4070 super. Цены жесть. Начиная от 1000 евро.

0
Diablonos

Ну так фанатики чешского пиcюна писали:

2 миллиона), что не отражает итоговые продажи игры. Обычно издатели прибегают к такому шагу, когда цифры продаж не оправдали ожиданий компании;

И значит 6 миллионов - ничего не означает. И 20 миллионов проданных копий Ассассина-Викинга тоже ничего не означает. Главное - количество игроков в Стим. Пользовательские оценки на метакритик и (барабанная дробь) отсутствие денуво в игре. )))

-4
KILLA06

игра топ

-4
goodneighbor

Хендерсон тупо отрабатывает бабки от юбисофт.

-7
vegas99

Хейтеры, причины тряски? Игра шедевр.

-11
Господин Лидер Assassin

их главный предводитель выпустил ролик в котором встал на сторону юбисофт, и понеслось, трясти стало еще сильнее)

-7
fearmen11 Господин Лидер Assassin

Я не смотрел ролик. Товарищ Геймо продолжит дело Daniil Nexus и будет сносить каналы страйками??

0
Господин Лидер Assassin fearmen11

это кликбейт превью, в самом ролике он пояснил что юбисофт создала подразделение по отслеживанию и наказанию за травлю сотрудников в интернете, а так же сам соник осудил всех хейтеров назвав их токсиками и призвал это остановить и одуматься. Теперь там 1000 комментариев мол что он переобулся, годами хейтил юбисофт ( критиковал ) , а теперь вставал на их защиту.

-3
fearmen11 Господин Лидер Assassin

ясно

1