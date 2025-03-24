За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов игроков

Известный инсайдер поделился данными о продажах новой игры от Ubisoft и сравнил показатели Assassin's Creed Shadows с предыдущими рекордсменами серии.
Как отметил Том Хендерсон в X, на второй день после релиза количество игроков в Assassin's Creed Shadows достигло 2,2 миллиона. Это уже второй результат во франшизе - на первом месте остается Assassin's Creed Valhalla с 2,55 миллионами игроков в первый день. В то же время в Assassin's Creed Odyssey в первый день сыграли около 450 тысяч игроков.
По мнению Хендерсона, при такой динамике Assassin's Creed Shadows может стать второй лучшей игрой в серии - за месяц игра может собрать более 6 миллионов игроков. Valhalla за первый месяц собрала 8 миллионов игроков, Odyssey - 3,4 миллиона.
Чуть раньше сообщалось, что Assassin's Creed Shadows в первые же выходные стала самой успешной игрой в рамках франшизы Assassin's Creed в Steam.
Как вы задрали по 5 раз на дню постить новости про свой шэдоус.
Вот и я о том же
здесь все редакторы и наверное сама администрация PG на эту игру передёргивает
Меня бы давно забанили )))
6 Мульенов при 64к пиковом онлайне в стиме,. Радужные пызд0болы)
Щас вылезут со своими юплей , скидкой 20 % и часовыми поясами ) а еще консоли
Так они же лезут из всех щелей со своим онлайном стим, как буд то вокруг стима вселенная вращается он только там продаётся.
Ты откуда вылез, болезненный? 39 924 077 одновременный онлайн в стиме тебе ни о чем не говорит? Какой там онлайн на гЫвноконсольках и юплее вместе взятых? У тебя есть циферки?
Перепись дебилов началась.
За первый месяц Assassin's Creed Shadows может собрать до 6 миллионов дураков
почему говорят в кол-во игроков постоянно, не в кол-во заработанных бабок, не в кол-ве проданных копий и тд
Скорее всего, чтоб финансовый отчет понравился инвесторам. А так, скорее всего, большая часть игроков играет на платформе Ubisoft+, и проданных копий мало.
Верим, верим. Это же такая революционная игра-спаситель govnoсофта.
Ну бесплатно только если б, тогда собрала бы... наверное.
Уходит народ в подписку на юплее, а вот профита мало)
Норм там Профит, 17 баксов подписка раз, потом на след месяц забыл отключить ее снова списали два, потом часть людей игнорят вообще такие мелкие списания и списывается год два)) итого Профит от 17$ до 204$ и таких подписчиков десятки тысяч соответственно
Я только за данную игру имел ввиду, а не потенциальный профит))
надо не забывать) хорошо когда можно сразу отключать подписки, а они потом остаюются ток до конца периода. Но от этого не застраховаться всё равно) поэтому тут ток исп. банк. карту на которой особо ничего не хранится.
европейцы так не делают, а сервис работает только по сути у них и у сша)
Что-то больше похоже на бред.
"Известный инсайдер"
Судя по всему даже не продали миллион копий, обычно издатель этим хвалится, а не мифическими игроками. Вейлгард тоже кстати отмалчивался, и онлайн был выше, и всё оказалось провалом с последующими увольнениями.
опять этот "журналист.".. язык у него не отсох cpaкy юбикам лизать?
Ну Хендерсону я бы поверил
на зимней распродаже будет 50% скидка уже
Критики обоснованной она соберет куда от большего количества игроков, и в куда меньший период времени
Как же у дауничей горит. Хотя никто даже не пробовал поиграть
так они не поддерживают африканизацию.
Не надоело писать под копирку, одно и тоже, не пора бы менять методичку
Вот я сыграл и могу с чистой душой заявить что это такой же кал как и прошлые части начиная с истоков. Сюжет даже еще хуже стал будто бы сценаристы ебу дались и пишут уже откровенный мусор, геймплей такой же кал, открытый мир мертв и не подает признаков жизни, так что все что сейчас пишут в сми и это лютый демедж контроль и попытка хоть как то набить себе цену перед сделкой с триадами, а вы сектанты отбитые можете и дальше защищать эту парашу только толку от этого будет мало.
Показатель крутого 10из10 продукта
Это конечно круто, сам уже прошел всю игру... на Ютюбе, арка "легендарного" черного самурая просто шик :))
Если пропатчат игру. Это первая на моей памяти из-за которой пришлось покупать новую видеокарту, и дело не в том что не тянет,она ее просто не запускает
А как же кибервсранк? Я минял видюху как раз для него
У меня rx 580 старая. Так она в киберпанке еще очень даже,особенно после оптимизации,а вот Ассасин все, якобы конфликт драйверов и неподдерживаемый нахрен никому ненужный DX 12.1
При чём тут RX 580 ? Когда в требования мин AMD RX 570 (4 ГБ) написано.
какую купил карту для этого шедевра? патчи будут, но не для старых карт)
Затычку Arc b580 12gb. По тестам проходит и даже показывает неплохие результаты. Смотрел что-то типа 4070 super. Цены жесть. Начиная от 1000 евро.
Ну так фанатики чешского пиcюна писали:
И значит 6 миллионов - ничего не означает. И 20 миллионов проданных копий Ассассина-Викинга тоже ничего не означает. Главное - количество игроков в Стим. Пользовательские оценки на метакритик и (барабанная дробь) отсутствие денуво в игре. )))
игра топ
Хендерсон тупо отрабатывает бабки от юбисофт.
Хейтеры, причины тряски? Игра шедевр.
их главный предводитель выпустил ролик в котором встал на сторону юбисофт, и понеслось, трясти стало еще сильнее)
Я не смотрел ролик. Товарищ Геймо продолжит дело Daniil Nexus и будет сносить каналы страйками??
это кликбейт превью, в самом ролике он пояснил что юбисофт создала подразделение по отслеживанию и наказанию за травлю сотрудников в интернете, а так же сам соник осудил всех хейтеров назвав их токсиками и призвал это остановить и одуматься. Теперь там 1000 комментариев мол что он переобулся, годами хейтил юбисофт ( критиковал ) , а теперь вставал на их защиту.
ясно