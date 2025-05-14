За последние сутки в Assassin's Creed Shadows было меньше игроков, чем в Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey вышла почти два месяца назад, и хотя Ubisoft отметила значимые показатели продаж игры, она, похоже, постоянно теряет игроков: согласно последним данным, за 24-часовой период в нее играет меньше игроков, чем в Assassin's Creed Odyssey.
Статистика взята со SteamDB, сайта, который отслеживает все игры, запущенные в Steam, и, по данным источника, у Assassin's Creed Shadows был 24-часовой пик в 4654 игрока, в то время как у Assassin's Creed Odyssey, выпущенной в 2018 году, было 5642 игрока. Следует отметить, что Odyssey была тремя играми Assassin's Creed назад, а последние две до Shadows были Mirage и Valhalla, обе из которых имели менее 3000 игроков за 24-часовой период.
Эти показатели говорят о том, что Shadows не удается поддерживать постоянную базу игроков. Данные показывают, что 20 апреля в Shadows одновременно играло около 16 000 человек, но по состоянию на 14 мая это число упало до 4 654.
Почему это происходит? Можно утверждать, что причина разницы между двумя играми заключается в предлагаемом контенте: у Odyssey очень проработанный и значительный объем контента, который можно предложить геймерам, в то время как Shadows все еще довольно новая игра и должна получить свой первый DLC, расширение The Claws of Awaji, в конце этого года.
Но причина не только в этом, поскольку Odyssey в среднем поддерживала более высокое количество игроков за тот же период времени, чем Shadows после своего запуска, это говорит о том, что есть и другие факторы, влияющие на то, почему игроки покидают игру и выбирают более старые тайтлы.
Унылая однообразная шляпа, даже если забыть о повестке, дрочить однообразный открытый мир с одними и теме же активностями такое себе. Мне кажется если пройти игру на 100 процентов можно лишиться рассудка.
Я знаю людей, что прошли на платину. Мне страшно за их разум и жизнь. Я даже не знаю кем надо быть, что-бы игры юби на платину зкарывать. Там-же тысячи часов дроча...
Вот там (Одиссея) как раз дрочить ничего не надо, платина изи. Неужели ты за 100+ часов не подожжешь 20 кораблей и тд?.....игра большая, значит и платина долгая.
Знаю такого. В дивизии 2й у него около 10тысячного уровня, со всеми директивами играл с пистолетом.
И да, он странноватый задрот.
Сравнили шикарную игру , с поделкой где гг негр самурай , одисея очень хорошая часть, я не смог осилить, там контента на шленильон часов, плюс длс, добью когда нибудь.
Просто в Одиссеи Кассандра няша. В Валгалле и Шедоу ГГ мечта СЖВ извращенцев)
Просто Дум вышел
Серия давно себя изжила. Если провести аналогию, то это уже не юная красивая девушка, а старая полоумная скандальная бабка, которую все избегают и обходят стороной.
прикалываетесь? Odyssey вышла два месяца назад? // Вадим Синицын
Автор видимо от майских не отошел 😁 // Артём Савельев
А Одиссея почти 7 лет назад.
Я так понимаю, что Tencent по прежнему в восторге от сделки века.
Может быть причина в том, что после пролога начинается муть?! И играть в это невероятно утомительно.
Ты сейчас сразу несколько последних ассасинов описал.
Вот это новость. Уже не знают что придумать.