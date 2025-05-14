За последние сутки в Assassin's Creed Shadows было меньше игроков, чем в Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey вышла почти два месяца назад, и хотя Ubisoft отметила значимые показатели продаж игры, она, похоже, постоянно теряет игроков: согласно последним данным, за 24-часовой период в нее играет меньше игроков, чем в Assassin's Creed Odyssey.

Статистика взята со SteamDB, сайта, который отслеживает все игры, запущенные в Steam, и, по данным источника, у Assassin's Creed Shadows был 24-часовой пик в 4654 игрока, в то время как у Assassin's Creed Odyssey, выпущенной в 2018 году, было 5642 игрока. Следует отметить, что Odyssey была тремя играми Assassin's Creed назад, а последние две до Shadows были Mirage и Valhalla, обе из которых имели менее 3000 игроков за 24-часовой период.

Эти показатели говорят о том, что Shadows не удается поддерживать постоянную базу игроков. Данные показывают, что 20 апреля в Shadows одновременно играло около 16 000 человек, но по состоянию на 14 мая это число упало до 4 654.

Почему это происходит? Можно утверждать, что причина разницы между двумя играми заключается в предлагаемом контенте: у Odyssey очень проработанный и значительный объем контента, который можно предложить геймерам, в то время как Shadows все еще довольно новая игра и должна получить свой первый DLC, расширение The Claws of Awaji, в конце этого года.

Но причина не только в этом, поскольку Odyssey в среднем поддерживала более высокое количество игроков за тот же период времени, чем Shadows после своего запуска, это говорит о том, что есть и другие факторы, влияющие на то, почему игроки покидают игру и выбирают более старые тайтлы.