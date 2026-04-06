Завтра Assassin's Creed Shadows получит патч 1.1.10 с поддержкой PSSR 2, клавиатуры и мыши для Switch 2 и другим

Компания Ubisoft объявила, что обновление 1.1.10 для Assassin’s Creed: Shadows выйдет завтра, и поделилась полными примечаниями к патчу.

Патч принесёт поддержку PSSR 2 на консоли PlayStation 5 Pro, улучшая качество изображения и производительность во время ваших путешествий. Также на Nintendo Switch 2 будет доступна поддержка мыши и клавиатуры.

Патч 1.1.10 позволит игрокам находить нелегендарное оружие Бо, просто исследуя тени феодальной Японии. Как только вы заработаете хотя бы одно уникальное оружие Бо, нелегендарные версии начнут выпадать из врагов, появляться в сундуках или у торговцев, как и любое другое оружие.

Обновление 1.1.10 также включает в себя некоторые исправления ошибок. Например, исправлена ​​проблема с недоступными точками быстрого перемещения. Также исправлена ​​проблема с ограничением различных источников характеристик до +100%. Кроме того, изменения коснутся того, что теперь враги могут одновременно получать до 5 негативных эффектов.

Как отметила Ubisoft, патч станет доступен завтра в 17:00 МСК. Размеры обновлений: