Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Завтра Assassin's Creed Shadows получит патч 1.1.10 с поддержкой PSSR 2, клавиатуры и мыши для Switch 2 и другим

monk70 monk70

Компания Ubisoft объявила, что обновление 1.1.10 для Assassin’s Creed: Shadows выйдет завтра, и поделилась полными примечаниями к патчу.

Патч принесёт поддержку PSSR 2 на консоли PlayStation 5 Pro, улучшая качество изображения и производительность во время ваших путешествий. Также на Nintendo Switch 2 будет доступна поддержка мыши и клавиатуры.

Патч 1.1.10 позволит игрокам находить нелегендарное оружие Бо, просто исследуя тени феодальной Японии. Как только вы заработаете хотя бы одно уникальное оружие Бо, нелегендарные версии начнут выпадать из врагов, появляться в сундуках или у торговцев, как и любое другое оружие.

Обновление 1.1.10 также включает в себя некоторые исправления ошибок. Например, исправлена ​​проблема с недоступными точками быстрого перемещения. Также исправлена ​​проблема с ограничением различных источников характеристик до +100%. Кроме того, изменения коснутся того, что теперь враги могут одновременно получать до 5 негативных эффектов.

Как отметила Ubisoft, патч станет доступен завтра в 17:00 МСК. Размеры обновлений:

  • Xbox Series X|S: 17,46 ГБ
  • PlayStation 5: 3,45 ГБ
  • Nintendo Switch 2: 5,4 ГБ
  • PC: 14,66 ГБ
  • Steam: 4,4 ГБ
  • MAC: 9 ГБ
