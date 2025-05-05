Завтра Assassin's Creed: Shadows получит первую порцию нового сюжетного контента

Завтра игроки Assassin’s Creed: Shadows получат обновление 1.0.4, которое, среди прочего, принесет бесплатный сюжетный контент и многочисленные исправления ошибок. Патч будет доступен для загрузки 6 мая 2025 года с 17:00 МСК на ПК (8,5 ГБ в Steam, 9 ГБ на Mac, 17 ГБ на других платформах), PlayStation 5 (4,67 ГБ) и Xbox Series X/S (20 ГБ).

Речь идет о творчестве Луиса Фроиса, анонсированном одновременно с раскрытием дорожной карты на 2025 год. В ходе игры мы встретимся с Иезуитом и примем участие в таких мероприятиях, как поиск пропавших записок или миссия по защите леди Сатоко. Дополнение станет доступно только после завершения квеста «Путь, по которому он идет» с доски Ясукэ.

Помимо нового контента, создатели также подготовили дополнительные описания персонажей, которых мы встречаем во время нашего приключения. Многие ждали этого изменения, как отмечает сама Ubisoft в своем объявлении.

Исправления же коснутся различных квестов, механики скрытности, боя, фоторежима, стабильности и интерфейса. Часть длинного списка изменений вы можете найти ниже.

Исправлены ошибки, из-за которых было невозможно настроить внешний вид определенного оружия.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой слишком много оленей появлялось и бегало вдоль главных дорог.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не могли поговорить с Накамурой Тадасигэ во время квеста «Назад в будущее».

Продавцы больше не будут предлагать в магазинах несколько копий одного и того же товара.

Исправлены различные визуальные проблемы в режиме фото.

Полный список изменений доступен по ссылке.