Assassin's Creed Syndicate получила неожиданное обновление, добавляющее 60 к/с на Xbox Series и PS5

Ubisoft выпустила неожиданное обновление для Assassin's Creed Syndicate на Xbox Series X/S, PS5 и PS5 Pro, которое позволяет играть со скоростью 60 кадров в секунду.
Бесплатный патч предлагает удвоенную частоту кадров на каждой консоли, сообщила Ubisoft в на своем веб-сайте. Также есть разрешение 4K на Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro. Xbox Series S, как и ожидалось, лишена 4K. Обновление весит около 0,75 ГБ на PlayStation и около 31,8 ГБ на Xbox.
Syndicate была выпущена в 2015 году на PS4, Xbox One и ПК как девятая крупная игра в продолжительной серии приключенческих боевиков Ubisoft. Действие игры происходит в Лондоне 1868 года, в разгар промышленной революции. Вы возглавляете преступную организацию и наращиваете своё влияние, чтобы бороться с теми, кто эксплуатирует менее привилегированных во имя прогресса, с ассасином Джейкобом Фраем и его сестрой-близнецом Эви в качестве игровых персонажей.
около 0,75 ГБ на PlayStation и около 31,8 ГБ на Xbox
а почему такая разница?🤔 4K текстурки только на коробокс завезли?)
А где там за текстуры написано? Почитай новость внимательно. А по размеру - видать структура файлов и тд. разная. На коробке целий образ видать или что-то подобное.
Так а патч то был? Запустил, всё ещё 30 кадров.
"Выпустила". Даже в самой ссылке указало про 19е число.
+ тоже самое
Целый бесплатный патч на 60 фпс спустя 5 лет существования консолей в игре 2015го года. Ну всё
Кстати на PS5 картинка существенно интереснее стала, с удовольствием вернулся в игру
Это хорошо.
Опа, как раз начала проходить и прошел наполовину где-то
Кто то уже прошёл 4 года назад, а мог просто подождать патча...
И насладиться.