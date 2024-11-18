Assassin's Creed Syndicate получила неожиданное обновление, добавляющее 60 к/с на Xbox Series и PS5

Ubisoft выпустила неожиданное обновление для Assassin's Creed Syndicate на Xbox Series X/S, PS5 и PS5 Pro, которое позволяет играть со скоростью 60 кадров в секунду.

Бесплатный патч предлагает удвоенную частоту кадров на каждой консоли, сообщила Ubisoft в на своем веб-сайте. Также есть разрешение 4K на Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro. Xbox Series S, как и ожидалось, лишена 4K. Обновление весит около 0,75 ГБ на PlayStation и около 31,8 ГБ на Xbox.

Syndicate была выпущена в 2015 году на PS4, Xbox One и ПК как девятая крупная игра в продолжительной серии приключенческих боевиков Ubisoft. Действие игры происходит в Лондоне 1868 года, в разгар промышленной революции. Вы возглавляете преступную организацию и наращиваете своё влияние, чтобы бороться с теми, кто эксплуатирует менее привилегированных во имя прогресса, с ассасином Джейкобом Фраем и его сестрой-близнецом Эви в качестве игровых персонажей.