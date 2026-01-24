Для Assassin's Creed: Syndicate вышел глобальный мод, возвращающий в игру мрачную атмосферу Victory и ряд миссий

Моддер ACVictoryProject выпустил первую полноценную версию тотальной переработки игры Assassin's Creed: Syndicate. Мод под названием Assassin's Creed: Victory нацелен вернуть игре ощущения от ранней версии проекта, основанной на утекших в сеть скриншотах 2014 года.

Assassin's Creed Victory Project - это масштабная модификация, которая преобразует Syndicate в то, чем игра должны была стать изначально. Скриншоты ранней сборки, попавшие в интернет в 2014 году, до сих пор можно найти на различных сайтах. Сравнение этих изображений с финальной версией Syndicate сразу показывает радикальные отличия. Ранняя концепция отличалась более серьезным тоном, иным дизайном главного героя и совершенно другой общей стилистикой.

Автор мода добавил уникальные модели, восстановил некоторую одежду, изменил сюжетные миссии и внедрил новую музыкальную дорожку. Благодаря этому Assassin's Creed Victory ощущается как совершенно другая игра. Модификация создана для тех игроков, кто предпочитает стилистику близкую к Assassin's Creed: Unity или более старым частям серии. Данный мод более мрачный, серьезный, драматичный и в целом более захватывающий. Сюжетная линия мода находит свое завершение в дополнении "Jack the Ripper".

Недостатком является сложная процедура установки, вызванная огромным объемом изменений. Устанавливать все файлы придется вручную с помощью AnvilToolKit.