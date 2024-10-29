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Assassin's Creed: Syndicate 23.10.2015
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.8 3 489 оценок

PureArts выпустят детализированную фигурку Джейкоба и Иви Фрай из Assassin's Creed Syndicate

Gruz_
Новости

Компания PureArts, известный производитель колекционных фигурок по играм и фильмам, открыла прием предварительных заказов на детализированную фигурку Джейкоба и Иви Фрай, главных героев экшена Assassin's Creed: Syndicate в масштабе 1:4.

Высота каждой фигурки достигает 62 сантиметров, вес - 17 кг. Ожидается, что компания начнет поставки в четвертом квартале 2025 года. Цена — $1299 (125 568 рублей). Впрочем, учитывая систему светодиодной подсветки, богатую детализацию и идеальное воспроизведение дизайна персонажей игры, цена кажется вполне оправданая.

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Вышедшая в 2015 году Assassin’s Creed Syndicate - последняя традиционная игра серии Assassin's Creed перед Origins. В игре игроки могут управлять Джейкобом и его сестрой Иви.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
MORDORR
' (125 568 рублей). Впрочем, учитывая систему светодиодной подсветки, богатую детализацию и сокрытые внутри фигурок розовые, с яйцо алмазы - цена кажется вполне оправданая.''

5
BluntZebulon
Высота каждой фигурки достигает 62 сантиметров, вес - 17 кг

Фига се, фигурки. Это статуи уже

1
digitalkid

Самая непопулярная часть и конечно сейчас всё раскупят. Ну-ну. Хотя говорят недооцененная просто. Сам пропустил.

0
Wolfenstein

с синдиката этого сход в ад и начался тк идея с двумя персами такая же всратая как и в угта 5 только тут еще хуже тк за телку играть заставляли…

-1
bezyk20

эти телки блин... тупые они... блин...

1
digitalkid bezyk20

сарказм и всякие пост-иронии на ПГ лучше подписывать

1