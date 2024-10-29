PureArts выпустят детализированную фигурку Джейкоба и Иви Фрай из Assassin's Creed Syndicate

Компания PureArts, известный производитель колекционных фигурок по играм и фильмам, открыла прием предварительных заказов на детализированную фигурку Джейкоба и Иви Фрай, главных героев экшена Assassin's Creed: Syndicate в масштабе 1:4.

Высота каждой фигурки достигает 62 сантиметров, вес - 17 кг. Ожидается, что компания начнет поставки в четвертом квартале 2025 года. Цена — $1299 (125 568 рублей). Впрочем, учитывая систему светодиодной подсветки, богатую детализацию и идеальное воспроизведение дизайна персонажей игры, цена кажется вполне оправданая.

Вышедшая в 2015 году Assassin’s Creed Syndicate - последняя традиционная игра серии Assassin's Creed перед Origins. В игре игроки могут управлять Джейкобом и его сестрой Иви.