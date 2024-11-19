Ubisoft выпустила трейлер Assassin's Creed Syndicate с демонстрацией плавных 60 FPS на консолях нового поколения

Разработчики из Ubisoft порадовали поклонников давно вышедшей Assassin's Creed Syndicate, выпустив обновление для консолей нового поколения. Теперь экшен с открытым миром поддерживает 60 кадров в секунду как на Xbox Series, так и на обеих версиях PS5. В честь этого обновления был опубликован специальный трейлер, демонстрирующий ключевые улучшения.

В представленном ролике видно, что патч сосредоточен на добавлении поддержки 60 FPS для современных консолей. Разработчики сняли ограничение на 30 FPS, что позволило исследовать Лондон 1868 года с максимальной плавностью и улучшенной производительностью. Также были обновлены все кат-сцены, которые теперь поддерживают новую частоту кадров, улучшая общее восприятие игры.

Официально других графических улучшений не заявлено, однако игроки отмечают, что качество теней и дальность прорисовки стали заметно лучше. Особенно это бросается в глаза на PS5 Pro, где визуальные эффекты выглядят более детализированными.