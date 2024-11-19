ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Syndicate 23.10.2015
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.8 3 510 оценок

Ubisoft выпустила трейлер Assassin's Creed Syndicate с демонстрацией плавных 60 FPS на консолях нового поколения

Gutsz
Новости

Разработчики из Ubisoft порадовали поклонников давно вышедшей Assassin's Creed Syndicate, выпустив обновление для консолей нового поколения. Теперь экшен с открытым миром поддерживает 60 кадров в секунду как на Xbox Series, так и на обеих версиях PS5. В честь этого обновления был опубликован специальный трейлер, демонстрирующий ключевые улучшения.

В представленном ролике видно, что патч сосредоточен на добавлении поддержки 60 FPS для современных консолей. Разработчики сняли ограничение на 30 FPS, что позволило исследовать Лондон 1868 года с максимальной плавностью и улучшенной производительностью. Также были обновлены все кат-сцены, которые теперь поддерживают новую частоту кадров, улучшая общее восприятие игры.

Официально других графических улучшений не заявлено, однако игроки отмечают, что качество теней и дальность прорисовки стали заметно лучше. Особенно это бросается в глаза на PS5 Pro, где визуальные эффекты выглядят более детализированными.

1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Art Borsic

Этой хрени 9 лет, ещё бы она на консолях нового поколения в 60кадров не работала, тоже мне событие.

1
петюша васькинов

Консольщики схавают

0
ZackSnyder

отлично. теперь пусть патчат юнити.

1
NatanieLzZ

Анимацию ткани в 60 фпс консольки по-прежнему не тянут видимо

0
петюша васькинов

Очень вовремя, консолям уже 5 лет а они только что 60 фпс завезли в игру 2015го года. Слава богу мне в детстве купили пк.

0
AMD Ryzen

Ммм. Ща бы апдейтить худшую часть в серии в 2024 году.

-6
Whiplasher95

По мне так это последняя годная часть Ассассинов, после Синдиката пошел поток калла.

3
selfreaver Whiplasher95

Так в ней уже порезали все наработки AC: Unity так что рили шлак

-1
Art Borsic Whiplasher95

Ну на то время казалась ерундой, но кто бы знал что ждёт нас дальше.

1
Spillik selfreaver

Нерабочие наработки Багюнити порезали, вот беда.

-2