Ubisoft выпустила трейлер Assassin's Creed Syndicate с демонстрацией плавных 60 FPS на консолях нового поколения

Разработчики из Ubisoft порадовали поклонников давно вышедшей Assassin's Creed Syndicate, выпустив обновление для консолей нового поколения. Теперь экшен с открытым миром поддерживает 60 кадров в секунду как на Xbox Series, так и на обеих версиях PS5. В честь этого обновления был опубликован специальный трейлер, демонстрирующий ключевые улучшения.
В представленном ролике видно, что патч сосредоточен на добавлении поддержки 60 FPS для современных консолей. Разработчики сняли ограничение на 30 FPS, что позволило исследовать Лондон 1868 года с максимальной плавностью и улучшенной производительностью. Также были обновлены все кат-сцены, которые теперь поддерживают новую частоту кадров, улучшая общее восприятие игры.
Официально других графических улучшений не заявлено, однако игроки отмечают, что качество теней и дальность прорисовки стали заметно лучше. Особенно это бросается в глаза на PS5 Pro, где визуальные эффекты выглядят более детализированными.
Этой хрени 9 лет, ещё бы она на консолях нового поколения в 60кадров не работала, тоже мне событие.
Консольщики схавают
отлично. теперь пусть патчат юнити.
Анимацию ткани в 60 фпс консольки по-прежнему не тянут видимо
Очень вовремя, консолям уже 5 лет а они только что 60 фпс завезли в игру 2015го года. Слава богу мне в детстве купили пк.
Ммм. Ща бы апдейтить худшую часть в серии в 2024 году.
По мне так это последняя годная часть Ассассинов, после Синдиката пошел поток калла.
Так в ней уже порезали все наработки AC: Unity так что рили шлак
Ну на то время казалась ерундой, но кто бы знал что ждёт нас дальше.
Нерабочие наработки Багюнити порезали, вот беда.