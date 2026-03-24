Вместо скучных учебников и карт - геймпад: Учитель провел урок истории прямо в Assassin's Creed Syndicate на PS5

Признайтесь, сколько раз вы зевали на уроках истории, пока монотонный голос зачитывал даты и перечислял фамилии из учебника? А теперь представьте, что вместо всей этой скуки перед вами оживает задымленный, лязгающий механизмами мегаполис, по улицам которого вы можете буквально прогуляться. Один находчивый преподаватель решил, что показывать историю гораздо эффективнее, чем просто рассказывать.

В социальных сетях стремительно набирает популярность ролик, в котором учитель истории Уэсли Бернардо приносит в класс PlayStation 5, чтобы провести урок для учеников восьмого класса. Вместо классической презентации он запустил экшен Assassin's Creed Syndicate. Бегая по детально воссозданному Лондону эпохи пика Промышленной революции, Уэсли не занимался убийством тамплиеров или паркуром по Биг-Бену. Он сфокусировал внимание школьников на виртуальном рабочем классе, наглядно объясняя условия труда XIX века на фабриках, устройство производственных цехов и рассказывая о суровой реальности детского труда той эпохи.

Видео завирусилось настолько, что на него отреагировал даже официальный аккаунт франшизы Assassin's Creed, оценив столь нестандартный подход к образованию. В комментариях к посту пользователи также не скупились на похвалу: «Круто видеть, как учителя приносят такие инструменты в класс», а коллеги по цеху пишут: «Глядя на вас, я на этой неделе проведу урок точно так же!». Самые амбициозные фанаты уже просят преподавателя продолжить тренд и запустить Red Dead Redemption 2, чтобы показать детям эпоху освоения Дикого Запада.

Это уже не первый раз, когда франшиза помогает в обучении. В начале 2024 года другой преподаватель прославился в TikTok, когда с помощью Assassin's Creed Odyssey воссоздал и объяснил знаменитую битву при Фермопилах.