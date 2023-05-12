Assassin's Creed Unity глазами архитекторов - новый взгляд на недооцененную часть серии ©

Ubisoft разрабатывает творческий проект "Карт-бланш", в рамках которого она намерена продемонстрировать вдохновляющие аспекты своих видеоигр. Издательство приглашает художников из разных сфер деятельности переосмыслить виртуальные миры.



Последним таким материалом стал архитектурный проект The Assassin's Creed Unity, в котором приняли участие Люк Пирсон и Сандра Юхана. Эта пара архитекторов попыталась исследовать уникальную связь между архитектурой и часто недооцениваемой Unity, изучив то, как игроки воспринимают игровые среды.



Для этого Люк и Сандра построили физическую модель города, демонстрирующую различные формы движения и стили архитектуры, которые игрок видит, перемещаясь по зданиям и окрестностям. Их творение стояло в здании Торговой биржи, величественном парижском здании, которое первоначально использовалось как место деловых встреч французских купцов.

События Assassin's Creed Unity, выпущенной в 2014 году, происходят в Париже времен Французской революции. Игра блестяще воссоздает этот прекрасный город, чему способствует тот факт, что команда Ubisoft Montreal потратила годы исследований, чтобы добиться желаемого эффекта.



Новый проект в рамках серии "Карт-бланш" призван раскрыть, как архитектура игры формирует поведение, эмоции и повествование игрока, а также как она отражает исторический и культурный контекст эпохи.



Ubisoft планирует продолжить серию "Карт-бланша". Компания стремится отметить художественную и культурную ценность видеоигр и способствовать диалогу и сотрудничеству между различными творческими дисциплинами.