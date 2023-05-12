Assassin's Creed Unity глазами архитекторов - новый взгляд на недооцененную часть серии

Ubisoft разрабатывает творческий проект "Карт-бланш", в рамках которого она намерена продемонстрировать вдохновляющие аспекты своих видеоигр. Издательство приглашает художников из разных сфер деятельности переосмыслить виртуальные миры.
Последним таким материалом стал архитектурный проект The Assassin's Creed Unity, в котором приняли участие Люк Пирсон и Сандра Юхана. Эта пара архитекторов попыталась исследовать уникальную связь между архитектурой и часто недооцениваемой Unity, изучив то, как игроки воспринимают игровые среды.
Для этого Люк и Сандра построили физическую модель города, демонстрирующую различные формы движения и стили архитектуры, которые игрок видит, перемещаясь по зданиям и окрестностям. Их творение стояло в здании Торговой биржи, величественном парижском здании, которое первоначально использовалось как место деловых встреч французских купцов.
События Assassin's Creed Unity, выпущенной в 2014 году, происходят в Париже времен Французской революции. Игра блестяще воссоздает этот прекрасный город, чему способствует тот факт, что команда Ubisoft Montreal потратила годы исследований, чтобы добиться желаемого эффекта.
Новый проект в рамках серии "Карт-бланш" призван раскрыть, как архитектура игры формирует поведение, эмоции и повествование игрока, а также как она отражает исторический и культурный контекст эпохи.
Ubisoft планирует продолжить серию "Карт-бланша". Компания стремится отметить художественную и культурную ценность видеоигр и способствовать диалогу и сотрудничеству между различными творческими дисциплинами.
Что не говори, но окружение (в частности архитектура) в играх про Ассасинов у юбиков действительно получается классное. Помню как балдел от созерцания Афин в Assassin's Creed Одиссея или Константинополя в Assassin's Creed Origins.
громадные пустые миры. после третьего ассассина ниодин до конца не осилил.
Ну так, первая игра серии с масштабами почти 1 к 1. Unity конечно средненькая часть, но одни из лучших анимаций в серии, топовая для своего времени графика, лучшая (хоть и совершенно нереалистичная) механика паркура, крепкая боёвка и прикольная идея коопа для меня её сделали крайне примечательной. Возможно развивайся серия и дальше в подобном ключе, у серии было бы лучшее будущее, но из-за сжатых сроков, приведших к плачевному состоянию на релизе и ряду недореализованных механик, Unity похоронила старую серию. Жаль конечно, что серия в итоге утратила свою идентичность.