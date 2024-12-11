Assassin's Creed Unity использовали для реконструкции собора Нотр-Дам де Пари

Католический храм Собор Парижской Богоматери, также называемый Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris) был открыт после реставрации, и Assassin's Creed Unity очень помогла в его реконструкции. На такое необычное решение пришлось пойти после того, как Нотр-Дам буквально выгорел в страшном пожаре, произошедшем 15 апреля 2019 года.
В основу проекта легли лазерные сканы модели собора, сделанные историком Эндрю Талоном. Его коллекция включает в себя изображения из более чем 50 мест, сделанные в соборе и вокруг него. В качестве дополнительного источника была использована игра Assassin's Creed: Unity, при создании которой дизайнер Ubisoft Кэролайн Мизе потратила более двух лет на изучение деталей здания.
Только для воссоздания образа собора потребовалось более 14 месяцев и 5 000 часов работы над моделированием. Инициатива, которая носила исключительно художественный характер, произвела незабываемое впечатление и принесла большую пользу.
Assassin's Creed: Unity - первая игра в серии, в которой представлены масштабные архитектурные достопримечательности и городские постройки. В игре вы сможете в мельчайших деталях ознакомиться с Нотр-Дамом. Студия Ubisoft решила пойти еще дальше и выпустила VR-квест Save Notre-Dame on Fire, который рассказывает о пожаре в соборе. Игроки берут на себя роль пожарных, которым необходимо проникнуть в собор, спасти спрятанную в нем реликвию, потушить огонь и выбраться из него живыми. Частично прибыль от продажи игры была пожертвована организации, занимающейся восстановлением собора Нотр-Дам.
И вот теперь, после многолетней реконструкции, собор снова распахнул свои двери для посетителей.
Этой новости уже 3 года если не больше
Это фэйк. невозможно использовать фрагменты из игры. Стабильно раз в год какие то *одаренные* постят этот фейк , видимо как раз к выходу нового Отсасина чтобы хоть кто то поиграл в их шедевр))
Новость настолько "свежая", что я подумал что PG залагал и начал выводить древние новости.
Какой, какой матери..? // Кот Феликс
Парижской // Григорий Гладков
Твоей матери // Сплинтер Нэйтан
сам по себе нотр дам в игре вроде как тоу изменен. незнаю почему он типа по культорному наследию должен быть CC0