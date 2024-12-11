Assassin's Creed Unity использовали для реконструкции собора Нотр-Дам де Пари

Католический храм Собор Парижской Богоматери, также называемый Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris) был открыт после реставрации, и Assassin's Creed Unity очень помогла в его реконструкции. На такое необычное решение пришлось пойти после того, как Нотр-Дам буквально выгорел в страшном пожаре, произошедшем 15 апреля 2019 года.

В основу проекта легли лазерные сканы модели собора, сделанные историком Эндрю Талоном. Его коллекция включает в себя изображения из более чем 50 мест, сделанные в соборе и вокруг него. В качестве дополнительного источника была использована игра Assassin's Creed: Unity, при создании которой дизайнер Ubisoft Кэролайн Мизе потратила более двух лет на изучение деталей здания.

Только для воссоздания образа собора потребовалось более 14 месяцев и 5 000 часов работы над моделированием. Инициатива, которая носила исключительно художественный характер, произвела незабываемое впечатление и принесла большую пользу.

Assassin's Creed: Unity - первая игра в серии, в которой представлены масштабные архитектурные достопримечательности и городские постройки. В игре вы сможете в мельчайших деталях ознакомиться с Нотр-Дамом. Студия Ubisoft решила пойти еще дальше и выпустила VR-квест Save Notre-Dame on Fire, который рассказывает о пожаре в соборе. Игроки берут на себя роль пожарных, которым необходимо проникнуть в собор, спасти спрятанную в нем реликвию, потушить огонь и выбраться из него живыми. Частично прибыль от продажи игры была пожертвована организации, занимающейся восстановлением собора Нотр-Дам.

И вот теперь, после многолетней реконструкции, собор снова распахнул свои двери для посетителей.