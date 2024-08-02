Assassin's Creed Unity становится все более популярной в Steam с началом Олимпиады в Париже

Возможно, это просто совпадение, возможно, счастливая случайность, а возможно, все сошлось, как в одной из этих замысловатых загадок из Assassin's Creed 2. В любом случае, с тех пор как в Париже начались Олимпийские игры, популярность Assassin's Creed Unity, некогда недооцененной игры 2014 года из стелс-серии Ubisoft, события которой разворачиваются в эпоху Французской революции, в Steam только растет и растет. Возможно, люди смотрят "Игры" и хотят сами совершить виртуальный тур по Парижу. Какова бы ни была причина, в преддверии релиза Assassin's Creed Shadows и спустя десятилетие с момента выхода AC Unity переживает свое второе рождение.

Олимпийские игры начались в пятницу, 26 июля. И если посмотреть на одновременное количество игроков Assassin's Creed Unity в этот день, то его пик составит 808 игроков. Днем позже их количество увеличилось до 1 242, еще через день - до 1 292, далее - до 1 666. И так каждый день с начала Олимпиады, пока за последние 24 часа оно не достигло отметки в 2 220 игроков.

Независимо от того, олимпийская ли это лихорадка или нет, но если вы хотите быть частью "возрождения" Assassin's Creed Unity, то можете купить игру в Steam с 75% скидкой.