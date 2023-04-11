Этот мод для Assassin's Creed Unity улучшает всех главных героев

Моддер Instanity выпустил текстур пак 4K, который улучшает всех главных персонажей в Assassin's Creed Unity.
Если говорить подробнее, то под главными героями подразумеваются персонажи, которые также появляются в катсценах. Так, вы можете ожидать 4K текстуры для Арно, Элизы и Беллека. Вот, собственно, все персонажи, представленные в этом моде.
- Арно
- Элиза
- Беллек
- Мирабо
- Софи Трене
- Кемар
- Отец Арно
- Робеспьер
- Сиверт
- Левеск
- Король Нищих
- Ла Туш
- Лафренье
- Фредерик Руй
- Сен-Жермен
Желающие могут скачать этот мод отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов из него.
чё то как то нет, лучше не стало. без мода лучше
Хорошо, что для этой игры продолжают что-то делать. Как по мне, лучшая боёвка и лучшая система паркура во всей серии.
Круто. Многим, не новым играм, не хватает подобных текстур.
На превью Лада Люмос?))
Как по мне худшая часть.
Это ты в Синдикат не играл
Последний адекватный ассасин, дальше все стало только хуже. Раздутые, скучнейшие рпг ради продажи микротранзакций в виде XP бустов почасовых и скинчиков, а так же даунгрейд паркура, графики и геймплея в целом.
Если что, внутриигровой магазин для сингла появился как раз в Unity.
Настолько адекватный, что Лондон после него еле окупился. Юнити как раз и обвалил репутацию серии после успешного Флага.
Black Flag стала первой игрой серии, где появились пакеты экономии времени для сингла. Можно было купить чертежи и прокачивать «Галку» без необходимости искать их по всей карте. Можно было купить ресурсы для прокачки «Галки», чтобы не брать 200 раз корабли на абордаж (полная прокачка необходима для того, чтобы одолеть легендарные корабли и пройти игру на 100 %).
Игру тепло приняли, поэтому на пакеты экономии времени никто не обратил внимания. Но они до сих пор продаются как DLC: Technology Pack, Activities Pack, Collectibles Pack и Resources Pack.