Этот мод для Assassin's Creed Unity улучшает всех главных героев ©

Моддер Instanity выпустил текстур пак 4K, который улучшает всех главных персонажей в Assassin's Creed Unity.

Если говорить подробнее, то под главными героями подразумеваются персонажи, которые также появляются в катсценах. Так, вы можете ожидать 4K текстуры для Арно, Элизы и Беллека. Вот, собственно, все персонажи, представленные в этом моде.

Арно

Элиза

Беллек

Мирабо

Софи Трене

Кемар

Отец Арно

Робеспьер

Сиверт

Левеск

Король Нищих

Ла Туш

Лафренье

Фредерик Руй

Сен-Жермен

Желающие могут скачать этот мод отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов из него.