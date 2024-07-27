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Assassin's Creed: Unity 13.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8 5 847 оценок

На открытии Олимпийских игр в Париже появилась фигура в капюшоне, напоминающая Арно из Assassin's Creed: Unity

Gruz_
Новости

Вчера состоялось официальное открытие Олимпийских игр в Париже, на котором, по всей видимости, отдали дань уважения франшизе от Ubisoft - Assassin's Creed. На церемонии открытия Игр, появилась фигура в капюшоне, которая, держа в руках олимпийский факел, выполнила на крышах парижских таунхаусов довольно зрелищный паркур. Игроки, знакомые с Assassin's Creed: Unity, вероятно, почувствовали некое дежа вю.

Олимпийский комитет не подтвердил, было ли это мероприятие сотрудничеством с Ubisoft. Впрочем, судя по всему, этот «таинственный акробат» - персонаж, вдохновленный Арно из AC: Unity. По крайней мере, на это намекает пост Ubisoft в сети X, где говорится следующее: «Следите за крышами Парижа - Арно может наблюдать за вами сверху».

Принимая во внимание значимость события, можно с уверенностью сказать, что это большая дань уважения франшизе. И хотя нет никаких подтверждений, тот факт, что Ubisoft является французским девелопером, определенно говорит о том, что это не случайность.

-11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кей Овальд

Если так, то это просто дно, а не косплей.

7
NorutaUz

а нахер он в штору замотался

6
Плохой_Санта

Ну... видимо когда через окно вылазил, запутался 😁😁😁

5
_RedLion_

Бл, сожгите уже это убисофт пожалуйста

3
Макс Макс 007

>Олимпийских игр в Париже

Дно пробито, лучше не смотреть на этот п#здец.

2
DenisKarabass

а всё потому что рассиян там называют мусором?)))

-1
bysaturn

Лучше бы не позорились такими ассоциациями

1
decimotercero

Притянутое за мохнатые бубенцы сравнение.

1
Пользователь ВКонтакте

🤣🤣🤣🤣
Тип просто как в Евротуре намотался на штору, смотрите это ассассин!🙈 // Олег Малышев

1
ДаДжи

то сони пытается пиарить мертворожденное выпуская геймпад в стиле конкорда,то французы пытаются реанимировать свою(ну для меня во всяком случае)мертвую франшизу отсасинов

0