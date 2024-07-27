На открытии Олимпийских игр в Париже появилась фигура в капюшоне, напоминающая Арно из Assassin's Creed: Unity

Вчера состоялось официальное открытие Олимпийских игр в Париже, на котором, по всей видимости, отдали дань уважения франшизе от Ubisoft - Assassin's Creed. На церемонии открытия Игр, появилась фигура в капюшоне, которая, держа в руках олимпийский факел, выполнила на крышах парижских таунхаусов довольно зрелищный паркур. Игроки, знакомые с Assassin's Creed: Unity, вероятно, почувствовали некое дежа вю.
Олимпийский комитет не подтвердил, было ли это мероприятие сотрудничеством с Ubisoft. Впрочем, судя по всему, этот «таинственный акробат» - персонаж, вдохновленный Арно из AC: Unity. По крайней мере, на это намекает пост Ubisoft в сети X, где говорится следующее: «Следите за крышами Парижа - Арно может наблюдать за вами сверху».
Принимая во внимание значимость события, можно с уверенностью сказать, что это большая дань уважения франшизе. И хотя нет никаких подтверждений, тот факт, что Ubisoft является французским девелопером, определенно говорит о том, что это не случайность.
Если так, то это просто дно, а не косплей.
а нахер он в штору замотался
Ну... видимо когда через окно вылазил, запутался 😁😁😁
Бл, сожгите уже это убисофт пожалуйста
>Олимпийских игр в Париже
Дно пробито, лучше не смотреть на этот п#здец.
а всё потому что рассиян там называют мусором?)))
Лучше бы не позорились такими ассоциациями
Притянутое за мохнатые бубенцы сравнение.
🤣🤣🤣🤣
Тип просто как в Евротуре намотался на штору, смотрите это ассассин!🙈 // Олег Малышев
то сони пытается пиарить мертворожденное выпуская геймпад в стиле конкорда,то французы пытаются реанимировать свою(ну для меня во всяком случае)мертвую франшизу отсасинов