На открытии Олимпийских игр в Париже появилась фигура в капюшоне, напоминающая Арно из Assassin's Creed: Unity

Вчера состоялось официальное открытие Олимпийских игр в Париже, на котором, по всей видимости, отдали дань уважения франшизе от Ubisoft - Assassin's Creed. На церемонии открытия Игр, появилась фигура в капюшоне, которая, держа в руках олимпийский факел, выполнила на крышах парижских таунхаусов довольно зрелищный паркур. Игроки, знакомые с Assassin's Creed: Unity, вероятно, почувствовали некое дежа вю.

Олимпийский комитет не подтвердил, было ли это мероприятие сотрудничеством с Ubisoft. Впрочем, судя по всему, этот «таинственный акробат» - персонаж, вдохновленный Арно из AC: Unity. По крайней мере, на это намекает пост Ubisoft в сети X, где говорится следующее: «Следите за крышами Парижа - Арно может наблюдать за вами сверху».

Принимая во внимание значимость события, можно с уверенностью сказать, что это большая дань уважения франшизе. И хотя нет никаких подтверждений, тот факт, что Ubisoft является французским девелопером, определенно говорит о том, что это не случайность.