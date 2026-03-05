Обновление, которое добавит 60 FPS в консольные версии Assassin's Creed: Unity, выйдет уже сегодня

Вчера компания Ubisoft опубликовала масштабный отчет посвященный будущему франшизы Assassin’s Creed:

Благодаря нему стало известно о том, что Assassin's Creed: Unity на консолях наконец-то получит обновление, в котором в игру добавят поддержку 60 FPS. Теперь стала известна дата выхода обновления - оно станет доступным пользователям уже сегодня.

Обновление выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X/S.