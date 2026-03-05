ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Unity 13.11.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8 6 530 оценок

Обновление, которое добавит 60 FPS в консольные версии Assassin's Creed: Unity, выйдет уже сегодня

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Ubisoft опубликовала масштабный отчет посвященный будущему франшизы Assassin’s Creed:

Ubisoft подтвердила скорый анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag и раскрыла масштабные планы на франшизу

Благодаря нему стало известно о том, что Assassin's Creed: Unity на консолях наконец-то получит обновление, в котором в игру добавят поддержку 60 FPS. Теперь стала известна дата выхода обновления - оно станет доступным пользователям уже сегодня.

Обновление выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  14
HunterTD

А на ПК без танцев с бубной как зависала так и зависает. Помогало только вертикальную синхронизацию отключать, игру ставить в оконный режим без рамки и скипать DX11 на Vulkan через DXVK.

RAMFALL

И она все так же останется в 900p)))

Dart_Zero

Вау, игра 14 года с пс4 идёт в ЦЕЛЫХ 60 кадров на пс5, интересно что покажет тетрис на пс5

QueasyRush

не на консолях, а на плойке, по фпс бусту там уже 5 лет как 60 фпс на боксе, как и в куче других игр, а mad max вообще в 120 фпс идёт на series x, а на пс5 в 30, позорище лесное, но если они так и оставят 900p это будет фиаско уровня far cry 4, надо минимум 2к

Alkatraz7N7

Там не фпс надо лечить, а разрешение пососное