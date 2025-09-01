Pure Arts представила новую коллекционную фигурку Арно Дориана из Assassin's Creed Unity

Компания PureArts представила новую коллекционную фигурку в масштабе 1/4, изображающую Арно Дориана, протагониста Assassin's Creed Unity.

На фигурке ассасин изображен в эпической сцене времен Французской революции, держа в одной руке шпагу, а в другой - арбалет, возвышаясь на фоне обломков. За его спиной расположена гильотина, декорированная венком с гравировкой «Свобода или смерть» (La liberté ou la mort), а у подножия основания валяется разорванный французский флаг. Характерный для PureArts эффект Animus со светодиодной подсветкой исходит от правой стороны статуи, что подчеркивает драматизм сцены.

В продаже фигурка Арно Дориана появится в 3 квартале 2026 года, и уже сейчас ее можно предзаказать за 989 евро (или порядка 92 тыс. рублей). Тираж ограничен - планируется выпустить всего 250 фигурок.