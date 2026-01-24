Слух: Assassin's Creed Unity может стать следующей игрой Ubisoft, которая получит патч на 60 FPS

Ubisoft уже давно занимается «омолаживанием» старых игр из своего каталога, периодически выпуская патчи, благодаря которым частота кадров на PS5 и Xbox Series X|S достигает 60 fps.
Совсем недавно обновления получили Far Cry 3, Blood Dragon и Primal, а следующим в списке может оказаться Assassin's Creed Unity, вышедший в 2014 году на PS4, Xbox One и PC. Эта информация появилась от Тома Хендерсона, который в подкасте Insider Gaming предположил, что следующим в очереди на подобное обновление может стать проект, действие которого происходит во Франции.
Как всегда, к подобным слухам следует относиться с осторожностью, но такая возможность не была бы неожиданной: многие старые игры Ubisoft уже получили такое же обновление, в том числе различные части серии Assassin's Creed. В 2022 году патч с поддержкой 60 fps получила Origins, а в 2024 году — Syndicate.
Что касается Assassin's Creed Unity, то благодаря функции FPS Boost игра уже работает со скоростью 60 FPS на Xbox Series X, то есть без непосредственного вмешательства со стороны Ubisoft. Официальный патч позволил бы разблокировать частоту кадров на PS5, где в настоящее время игра все еще работает при 30 FPS.
На консолях эта игра катастрофически нуждается в патче. падение до 18 ФПС ужасно.