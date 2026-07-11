Спустя 12 лет после релиза: ветеран Ubisoft назвал Assassin's Creed Unity самой недооцененной игрой серии

Ветеран студии Ubisoft Жан Гесдон в интервью журналу Retro Gamer вспомнил скандальный запуск Assassin's Creed Unity, который состоялся 12 лет назад. Разработчик признал, что завышенные амбиции команды привели к технической катастрофе на релизе, но назвал проект одной из самых недооцененных частей франшизы.

По словам Гесдона, главная проблема Unity заключалась в попытке совершить слишком большой технологический скачок. Разработчики использовали новую версию движка AnvilNext, которая позволила воссоздать Париж в масштабе один к одному, сделать бесшовные интерьеры зданий, добавить огромные толпы жителей на улицы и полностью переписать физику паркура. Вдобавок ко всему этому в игру интегрировали полноценный кооперативный режим на четырех игроков.

К сожалению, запуск Unity стал огромным испытанием. Одновременная разработка прорывного контента и новых технологий всегда требует колоссальных усилий. Возможно, в этой части мы попытались сделать слишком много вещей за раз», объяснил Гесдон.

В 2014 году амбициозный проект пострадал от обилия багов, из-за чего Ubisoft пришлось публично извиняться перед игроками и бесплатно раздавать сюжетное дополнение Dead Kings.

Несмотря на испорченную репутацию на старте, игра показала отличные продажи. Сегодня многие фанаты считают физику паркура и визуальный стиль Unity лучшими в истории серии.