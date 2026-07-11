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Assassin's Creed Unity 13.11.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8 6 597 оценок

Спустя 12 лет после релиза: ветеран Ubisoft назвал Assassin's Creed Unity самой недооцененной игрой серии

TheSkoofLord TheSkoofLord

Ветеран студии Ubisoft Жан Гесдон в интервью журналу Retro Gamer вспомнил скандальный запуск Assassin's Creed Unity, который состоялся 12 лет назад. Разработчик признал, что завышенные амбиции команды привели к технической катастрофе на релизе, но назвал проект одной из самых недооцененных частей франшизы.

По словам Гесдона, главная проблема Unity заключалась в попытке совершить слишком большой технологический скачок. Разработчики использовали новую версию движка AnvilNext, которая позволила воссоздать Париж в масштабе один к одному, сделать бесшовные интерьеры зданий, добавить огромные толпы жителей на улицы и полностью переписать физику паркура. Вдобавок ко всему этому в игру интегрировали полноценный кооперативный режим на четырех игроков.

К сожалению, запуск Unity стал огромным испытанием. Одновременная разработка прорывного контента и новых технологий всегда требует колоссальных усилий. Возможно, в этой части мы попытались сделать слишком много вещей за раз», объяснил Гесдон.

В 2014 году амбициозный проект пострадал от обилия багов, из-за чего Ubisoft пришлось публично извиняться перед игроками и бесплатно раздавать сюжетное дополнение Dead Kings.

Несмотря на испорченную репутацию на старте, игра показала отличные продажи. Сегодня многие фанаты считают физику паркура и визуальный стиль Unity лучшими в истории серии.

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27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Тяжело забыть такое :))

24
Mad_cloud

Неделю назад её запускал пару часов побегать и удалил ,зато синдикат до этого запускал с удовольствием прошел.

13
Игорь Железной

Последний достойный ассасин

11
Flaur74

На самом деле юнити был оч крутым ассасином особенно паркур ,жаль что игра была в ужасном состоянии техническом . На самом деле для меня ассасин умер на этой части .

7
Господин Лидер Мур

перепроходил юнити 3 года назад, шикарная часть

4
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