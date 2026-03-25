Ubisoft устранила баг с освещением в Assassin's Creed Unity на Xbox

Компания Ubisoft выпустила техническое исправление для Assassin's Creed Unity на консолях Xbox Series X|S. Патч устраняет критическую ошибку в модели освещения (VFX), которая возникла после недавнего обновления, добавившего официальную поддержку 60 FPS на консолях текущего поколения.

Проблема затронула исключительно платформы Microsoft, исказив отображение света и визуальные эффекты на персонажах. Это вызвало резкое недовольство фанатов, так как апдейт изначально не нес для них большой ценности: благодаря функции FPS Boost игра и так работала при 60 кадрах. Из-за возникшего бага обновленная версия стала выглядеть хуже оригинала, поэтому оперативное исправление было критически важным для возвращения графики в норму.

Согласно официальному заявлению разработчиков и первым отзывам пользователей, дефект устранен. Теперь Unity, вышедшая еще в 2014 году, функционирует корректно на всех современных платформах.