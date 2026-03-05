Ubisoft выпустила патч для Assassin's Creed Unity на PS5 и Xbox Series, увеличивающий частоту кадров до 60 к/с

Ubisoft официально подтвердила выход обновления для Assassin's Creed Unity, которое повышает производительность игры на консолях текущего поколения.

Патч уже доступен для загрузки на PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S и позволяет запускать проект при 60 кадрах в секунду. В социальных сетях компания сопроводила анонс эффектной фразой: «Свергните аристократию с увеличенной частотой кадров на консолях».

Таким образом, спустя годы после релиза приключение в революционном Париже получило более плавный геймплей без необходимости покупать отдельное переиздание.