Ubisoft выпустила патч для Assassin's Creed Unity на PS5 и Xbox Series, увеличивающий частоту кадров до 60 к/с

Ubisoft официально подтвердила выход обновления для Assassin's Creed Unity, которое повышает производительность игры на консолях текущего поколения.
Патч уже доступен для загрузки на PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S и позволяет запускать проект при 60 кадрах в секунду. В социальных сетях компания сопроводила анонс эффектной фразой: «Свергните аристократию с увеличенной частотой кадров на консолях».
Таким образом, спустя годы после релиза приключение в революционном Париже получило более плавный геймплей без необходимости покупать отдельное переиздание.
А повысить разрешение ибо она там 900p мать вашу
спустя столько лет
не на консолях, а на пс5, на боксе был фпс буст уже 5 лет
Эх, вот бы патчик для ПК с длсс, ибо лесенки глаз мозолят даже в 4К (
легендарная часть