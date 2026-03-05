ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Unity 13.11.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8 6 531 оценка

Ubisoft выпустила патч для Assassin's Creed Unity на PS5 и Xbox Series, увеличивающий частоту кадров до 60 к/с

monk70 monk70

Ubisoft официально подтвердила выход обновления для Assassin's Creed Unity, которое повышает производительность игры на консолях текущего поколения.

Патч уже доступен для загрузки на PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S и позволяет запускать проект при 60 кадрах в секунду. В социальных сетях компания сопроводила анонс эффектной фразой: «Свергните аристократию с увеличенной частотой кадров на консолях».

Таким образом, спустя годы после релиза приключение в революционном Париже получило более плавный геймплей без необходимости покупать отдельное переиздание.

10
12
Ваш комментарий
RAMFALL

А повысить разрешение ибо она там 900p мать вашу

2
KILLA06

спустя столько лет

1
QueasyRush

не на консолях, а на пс5, на боксе был фпс буст уже 5 лет

Queenessy

Эх, вот бы патчик для ПК с длсс, ибо лесенки глаз мозолят даже в 4К (

Лидер Мур

легендарная часть