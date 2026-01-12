В Assassin's Creed: Unity планировалась концепция с выбором предка в Анимусе, но в Ubisoft предпочли Арно Дориана

Креативный директор игры Assassin's Creed: Unity Алекс Амансио в интервью GamesIndustry.biz рассказал, что на раннем этапе разработки существовало две концепции проекта.

Первая была классической одиночной игрой с одним протагонистом, а вторая предлагала более смелый подход: в ней делался акцент на кооперативе и системе генерации персонажа. Игрок не получал бы готового героя, а создавал своего предка через Анимус, выбирая его происхождение, социальный статус и другие параметры. Система сужала поиск внутри гипотетической базы данных миллионов людей, живших во времена Французской революции. По задумке, это позволило бы каждому игроку увидеть исторические события с уникальной точки зрения.



Амансио пояснил, что сама природа Французской революции, с ее множеством конфликтующих социальных слоев и интересов, делала такую структуру игры более достоверной, чем линейный сюжет, завязанный на одном персонаже.



Однако с учетом масштабов, бюджета и ожиданий аудитории Ubisoft в итоге выбрала более традиционный путь с единственным героем - Арно Дорианом. Кооперативный режим на четырех игроков был реализован, но без системы уникальных персонажей.



Амансио признался, что до сих пор сожалеет об отказе от этой амбициозной концепции, которая могла бы значительно обогатить игровой опыт, однако проект стал бы ближе к ММО, что могло оттолкнуть фанатов Assassin's Creed, а так же потребовала бы колоссальных ресурсов.