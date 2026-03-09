ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Unity 13.11.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8 6 532 оценки

Второе дыхание Парижа: спустя 10 лет и один патч Assassin's Creed Unity снова задает планку проработки игрового мира

Gruz_ Gruz_

Assassin’s Creed Unity сейчас переживает настоящий «ренессанс». Ключевым фактором стал патч для консолей нового поколения, который разблокировал 60 FPS и повысил разрешение. Это позволило игре десятилетней давности выглядеть современнее и эффектнее многих сегодняшних блокбастеров.Несмотря на провальный старт в 2014 году,

Современное игровое комьюнити считает, что после всех исправлений Unity стала эталоном визуального качества. Оказалось, что виртуозное обращение со статичным светом и детальное воссоздание окружения создают более глубокую картинку, чем технологичные новинки уровня Rise of the Ronin с их трассировкой лучей.

По мнению геймеров, секрет долголетия проекта кроется в кропотливом ручном труде, на котором нынешние студии часто экономят: огромные «живые» толпы не только формируют уникальную атмосферу Парижа, но и возвращают рабочие механики социальной скрытности. В итоге художественный подход авторов до сих пор выглядит эффектнее многих свежих релизов, полагающихся лишь на чистую мощь актуального железа.

Хотя многие пользователи с восторгом вспоминают физику паркура и кинематографичность Unity, есть и те, кто призывает не забывать «кошмарный» старт 2014 года. Тогда Unity была синонимом провальной оптимизации и нелепых графических багов. Тем не менее время расставило приоритеты: сегодня проект ценят за шикарный паркур и атмосферу, которых, по мнению многих, не хватает последним частям серии.

33
12
Комментарии:  12
ОгурчикЮрец

Вот блин, и тут консоли обогнали ПК

Получили 60 фпс, в новой игре.

(Извините, шутка, не бейте)

17
Spillik

Планка разработки - это статичный свет, 60 фпс и разрешение выше 720р. Про то что лоды в игре на 5 метров прогружаются ни слова.

9
KoreanLoki

Игра дерьмом была потому что французишек весь мир помнит как никчемную недонацию просирвшую любые серьезные стычки. Сейчас атсасин скрид про француешек это мираж. Где всякие верблюды с черными горбами шастуют и под рэп бомбардируются с бпла сокола

9
Mystic_Fox

Технически игра была катастрофой на старте, но с точки зрения геймплея это вершина АС - паркур, боёвка, физика всё на высоте было, сюжет был конечно хромой но это и не трилогия Эцио, после пошёл жёсткий спад и света в конце туннеля пока не видно.

6
vvvjust

Да как-бы в техническом плане игру так и не исправили, все такие-же визуальные баги с нпс, у которых на расстоянии одни шмотки, а при приближении другие, глюченный стелс до сих пор, когда из укрытия невозможно выйти или убить кого-то. Чисто это всё теперь в 60фпс происходит)

4
