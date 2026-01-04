Assassin's Creed Valhalla побила исторический рекорд по количеству игроков в Steam

Assassin’s Creed Valhalla сегодня достигла нового пика посещаемости в Steam за всё время существования игры на платформе. На данный момент в «Вальгаллу» играет больше людей, чем в любую другую RPG-часть серии (включая Origins и Odyssey).
Столь резкий всплеск популярности не случаен. Похоже, решающую роль в этом достижении сыграла грандиозная скидка в 90%, которая сейчас действует в Steam. Она привлекла тысячи новых игроков, которые ранее обходили проект стороной. Несмотря на то, что игре уже несколько лет, приключения Эйвора оказались востребованы как никогда.
Ну, игра очень годная и уж точно гораздо лучше той фигни про Японию с негром самураем. Поэтому ничего удивительного, что именно Valhalla сегодня имеет очень высокий онлайн... я бы даже назвал эту игру на данный момент лучшей среди всех последних ассасинов, выходивших после Origin. Точка.
Лол. Как же быстро калл превращается в золото в наши времена
Assassin’s Creed Odyssey тоже неплохая.
Valhalla не была калом, тебе кто то напел или ты в своей дурке это выдумал?
худший из атсасинов..((
Худший это - Assassin’s Creed Syndicate эту парашу даже игрой сложно назвать.
худший это длц мираж мимикрирующий под полноценную игру
Мираж отличный, не пезди ☝Покупать за фулл Прайс я хз конечно ,не в курсе даже сколько он стоит. Активашку брал. Прошёл с кайфом 👍
Худшая часть и свит бейби инк только сделали хуже.
Худший синдикат.
Как по мне, Liberation худший
Что-то думал по скидке взять, ну что-то не зашла, посмотрел видео, и как то не нравится этот промежуток времени.
Мне вот Assassin's Creed Origins больше нравится, ну только то что там Египет, пирамиды.
Играл раньше, и был баг в том что когда прыгаешь в воду, игру крашило. Кто играл недавно, там был такое баг еще? Читал в стиме что проблема старая и лечится только старыми версиями драйверов.
Думал купить ну если там все тот же баг, ну такое себе.
скидки решают но Одиссея лучше
Одиссея 💩. В игре из хорошего только скин Кассандры в масле.
За 260 часов два краша. О каком баге с водой ты говоришь в душе не **у, никогда о нем даже не слышал.
Ну месяцы сейчас подходящиии, кайфово попрыгать по горам Норвегии слыша на фоне за окном зимние ветра.