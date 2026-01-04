Assassin's Creed Valhalla побила исторический рекорд по количеству игроков в Steam

Assassin’s Creed Valhalla сегодня достигла нового пика посещаемости в Steam за всё время существования игры на платформе. На данный момент в «Вальгаллу» играет больше людей, чем в любую другую RPG-часть серии (включая Origins и Odyssey).

Столь резкий всплеск популярности не случаен. Похоже, решающую роль в этом достижении сыграла грандиозная скидка в 90%, которая сейчас действует в Steam. Она привлекла тысячи новых игроков, которые ранее обходили проект стороной. Несмотря на то, что игре уже несколько лет, приключения Эйвора оказались востребованы как никогда.