Assassin's Creed Valhalla получила мод с AMD FSR 3.0 Frame Generation

Для поклонников Assassin’s Creed Valhalla сегодня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что для этой игры был выпущен новый мод AMD FSR 3.0 Frame Generation. Плохая новость в том, что это платный мод.
Созданный моддером PureDark, этот мод добавляет поддержку как AMD FSR 3.0 Super Resolution, так и FSR 3.0 Frame Generation. Мод поддерживает все графические процессоры, а это значит, что владельцы графических процессоров AMD и Intel могут использовать его для повышения производительности.
Используя Frame Generation, вы также можете повысить производительность на старых процессорах. А для игры с открытым миром, такой как AC: Valhalla, это обязательно.
Как уже говорилось, этот мод находится за стеной Patreon, что немного досадно. Для владельцев NVIDIA RTX PureDark также выпустил мод NVIDIA DLSS 3 для этой игры. И, опять же, это платный мод.
Можно было и указать в заголовке что мод платный.
чуть чуть потратился и фрейм генератор везле, что в играх, что в видео в любом месте // Георгий Дугинов
Интересная идея для издателей. $60 за базовое издание и $80 за улучшенное издание с Frame Generation.
мыло за деньги :) // Серега Сигуля