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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.9 3 982 оценки

Assassin's Creed Valhalla получила платный мод с AMD FSR 3.0 Frame Generation

monk70
Новости

Для поклонников Assassin’s Creed Valhalla сегодня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что для этой игры был выпущен новый мод AMD FSR 3.0 Frame Generation. Плохая новость в том, что это платный мод.

Созданный моддером PureDark, этот мод добавляет поддержку как AMD FSR 3.0 Super Resolution, так и FSR 3.0 Frame Generation. Мод поддерживает все графические процессоры, а это значит, что владельцы графических процессоров AMD и Intel могут использовать его для повышения производительности.

Используя Frame Generation, вы также можете повысить производительность на старых процессорах. А для игры с открытым миром, такой как AC: Valhalla, это обязательно.

Как уже говорилось, этот мод находится за стеной Patreon, что немного досадно. Для владельцев NVIDIA RTX PureDark также выпустил мод NVIDIA DLSS 3 для этой игры. И, опять же, это платный мод.

-17
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Egik81

Можно было и указать в заголовке что мод платный.

5
warp 37

Интересная идея для издателей. $60 за базовое издание и $80 за улучшенное издание с Frame Generation.

2
Пользователь ВКонтакте

чуть чуть потратился и фрейм генератор везле, что в играх, что в видео в любом месте // Георгий Дугинов

0
Пользователь ВКонтакте

Жаль технология эта параша, да?) // Александр Гусев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да не сказал бы, конечно есть огрехи и нагружает ГПУ но лучше чем ничего. Если смотрел фильмы 60фпс то технология такая же может с обновлением чутка по лучше // Георгий Дугинов

0
inkomniak

У меня и без фср3.0 на rx6600 80+fps🤭

0
Пользователь ВКонтакте

мыло за деньги :) // Серега Сигуля

-1