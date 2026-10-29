Assassin's Creed Valhalla привлекла 40 миллионов игроков - 5 ноября появится Новая игра+

Компания Ubisoft представила осеннее обновление 2026 года, посвящённое франшизе Assassin’s Creed. Было подтверждено, что 5 ноября в Assassin’s Creed Valhalla появится режим «Новая игра+».

Анонс представил Жан Гесдон, руководитель направления контента, который обозначил текущие приоритеты и планы по развитию франшизы. В Ubisoft сообщили, что новая команда руководителей серии, которую возглавляет Мартин Шеллинг, работает над долгосрочной стратегией развития Assassin’s Creed. Основное внимание уделяется сохранению уникального стиля серии, повышению целостности игрового процесса и созданию новых впечатлений для игроков.

Аудитория Assassin’s Creed Valhalla недавно превысила 40 миллионов игроков. В честь этого достижения 5 ноября в игру будет добавлен режим «Новая игра+», позволяющий заново пройти историю Эйвора, сохранив при этом большую часть достигнутого прогресса. Также предусмотрена специальная система масштабирования сложности для этого режима.

Среди нововведений — дополнительный режим развития, в котором снаряжение, руны и мастерство влияют на общую силу Эйвора. Игроков ждут новые руны, достижения, система хранения предметов и награды, включая костюм «Мастер-ассасин», вдохновлённый образом Наоэ из Assassin’s Creed Shadows.

В игру вводится новый ресурс — митрил, который используется для улучшения божественного снаряжения и усиления рун. Качество «божественное» станет доступно для всех видов предметов. В Ubisoft отметили, что более подробная информация, в том числе данные об обновлениях для консолей текущего поколения, будет представлена ​​в описании патча и последующих анонсах.