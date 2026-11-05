Для Assassin's Creed Valhalla вышло обновление 1.8.0 с Новой игрой+ и расширенной прогрессией

Ubisoft выпустила самое ожидаемое обновление для Assassin's Creed Valhalla — патч 1.8.0. Оно уже доступно на всех платформах и добавляет функции, о которых сообщество просило давно.

Главное нововведение — режим New Game+. Начать новое прохождение с сохранением прогресса можно после завершения квеста Holy Day в регионе Хамтуншир. С каждым циклом сложность будет расти. При повторном получении уже имеющейся экипировки или книги знаний игроки будут получать новый ресурс — мифрил. Его также можно найти в магазинах Нифльхейма, мастерства и речных набегов. Кроме того, теперь можно добывать платину без DLC, а Divine-качество снаряжения стало доступно всем.

Максимальный уровень улучшения божественной экипировки подняли с 13 до 27, а для прокачки потребуется мифрил. Также появился режим расширенной прогрессии, делающий упор на экипировку и руны. Для организации инвентаря в Равенсторпе добавили сундук, где можно хранить снаряжение и руны.

Кузницу рун обновили: появилась вкладка для улучшения рун за серебро, включая новый высший уровень, требующий мифрила. В меню гравировки добавили более 300 новых рун, включая перки из DLC и магазина Helix.

Помимо этого, на PS5 Pro добавили поддержку PSSR 2 для улучшения картинки. В игру также внесли масштабные изменения баланса оружия, навыков и древ мастерства, а для перфекционистов добавили два новых достижения.

Полный список изменений доступен в патчноуте.