EMPRESS поделилась последними новостями о процессе взлома Assassin's Creed Valhalla - таблетка уже готова

Сегодня, 11 апреля, хакерша EMPRESS представила, в своем телеграм-канале, обновленную информацию о процессе взлома полного издания Assassin's Creed Valhalla - кряк уже готов и она приступила к тестированию, которое должно продлится около недели, но если учитывать опыт взлома Hogwarts Legacy, то процесс выявления багов фиксов может занять всего несколько дней.
Девушка уже взламывала игру ранее, но версия была без патчей и большого количества, не самого лучшего качества, DLC. После тестирования и релиза, хакерша возьмется за ремейк Resident Evil 4.
В Assassin's Creed Valhalla игрокам предстоит взять на себя роль викинга Эйвора и проложить свой путь к славе, путешествуя от суровой Норвегии, до живописной Англии.
Умничка.теперь ждем Resident Evil 4
не, не умничка, но ре4 да, ждём
Лучше взломай Dead Space
П***ц я счастлив! помойку перевзломали.
Скоро посмотрим какого клоуна можно будет нарядить этими всякими ДэЭлСи.
Лучше бы она взломала Resident Evil 4 или The Callisto Protocol и зачем взламывать Assassin's Creed Valhalla если его уже все прошли он и так взломан
Каллисто и дед спейс да, более в приоритете, а эта поделка от убейсофта, ну зачем? Гринд раде гринда? Когда уже на лого убейсофта люди начнут смотреть с правильной стороны.
Взломана версия еще времен мамонтов.
Молодцом EMPRESS, респект и уважуха, я рад что она роботает над взломами, правда приоритеты странные, но это её лично дело, хорошо что она у нас есть, вон все комментаторы выше, тоже отзываются к ней с "уважением" и без всяких претензий!
Не часто появляется настроение большую карту пылесосить)))
ты забыл добавить большую, пустую, ненужную, неинтересную, "да чтоб было", "ctrl+c ctrl+v" карту
Да у них что в ассасине что в фаркрае одно и то же, на большой карте вопросиков натыкать побольше.
Ведьмак 3 же.
мб поиграю, если взломает. хрен с ними с длц, я и fenix rising полную проходил, но из этого полного комплекта ничего не зацепил, терпения только на основную компанию хватило, а вот патчики лишними не будут.
ой какая молодец!!!
надеюсь антивирус эту таблетку не удалит...
Народ кто нибудь хэш таблетки может дать?
Сначала надо покормить жижой а потом можно и вкусняшки ))
не, спс , я пропущу эту часть, я оригинс еле добил, одисею допроходил уже обрыгываясь (не привык бросать непройденные игры), а на эту у меня ни нервов, ни времени не хватит, думаю немного потеряю, если пропущу эту часть
Как я тебя понимаю, я обошел это трейнером на взлом опыта и денег, и наиграл больше 150 часов в Одисею наслаждаясь только геймплеем и сюжетом
Вот хз, по мне так именно она сильнейшая. Долго не хотел проходить, но коллега сильно нахваливал. Мне зашла, хоть и сильно отличается от золотых частей.
да понятно что и я с тренером играл и одисею и оригинс, но даже с ним я еле вынес эти обе части, без тренера у меня вообще бы крыша поехала их полностью проходить
Игру прошел, сюжет класс! а на мнение хейтеров пофиг, им бы только обмазаться в сталкере и метро)
сравнил гуано с мочой и довольный
Да мы поняли, что цикл продолжается снова. Ничего нового.
Да чего она игнорит-то Атомное Сердце?! Когда уже ее взломают?
вроде говорила что раз уж есть слитая версия, то не видит смысла ломать АС
Чел... рукалицо. Купи геймпасс за 1 рубль и играй в свой атомик хоть до посинения.
Неужели такая проблема акк с гейм пассом купить за копейки, зато в лицухи играть будешь со всеми сетевыми побрякушками.
Есть же куча новых игр и римейков без взлома, а нет, нужно взламывать этот последний высер от юбиков именуемый ассасином, похоже на издевку.
Ну вообще многие просили, значит оказались самыми настойчивыми.
Было бы хорошо hi-fi rush взломать.
То что есть в гейм пассе смысла взламывать никакого нет.
Мне твой геймпасс нафиг не всрался.
если это выбор между покупкой геймпаса за пару баксов и re4 за 60$, то всем нафиг не усрался твой hi-fi rush.
Hi-fi rush хотя новое принесло. А ре 4 что нового? Графон и всё? Я уже тысячу раз прошёл Ре 4 оригинал.
всем насрать сколько раз ты прошел оригинал и что ты думаешь о ремейке.
да зачем надо уже все прошли
на 1 апреля была новость, что эмпресс перешла работать в денуво. Сама же "хакерша" подтвердила что поступило предложение от денeво, с заработной платой 200 000$ в месяц.Хоть она и написала, что отказалась от предложения.Но если принять во внимание,что у нее семь пятниц на неделю,предполагаю что все к идет к закату.
Это шутка так то была, 200к баксов в месяц директорам платят а не хаккерам.
понятно что шутка и не 200 кусков.Но в каждой шутке есть доля правды
я когда с утра закуриваю. у меня кофе на очереди. тут видимо так же.
Резидент бы лучше с длс за аду вонг ломала, а не сразу. Учитывая что софтлок еще не пофиксили.
может нам повезет и она 2 раза поломает.
Резик 4 на очереди
да
Нафиг она вообще тратила время на это шлак лучше бы сразу за резик взялась.
что бы миллион человеков съэкономили по полтинику в год.
резик еще подождать может (длц, патчи и тд), а вот сниперелите5 уже можно было б и хакнуть
хотя уже давно на нее насрать. если приспичет то через энное время у сейтера активашку можно за 100р взять.
Это же каким надо быть скупым, что бы за такую шикарную игру не заплатить, я хз. Ладно там пиратить всякий кал (что тоже вообщем-то, лично я, не одобряю), но за такое заплатить даже приятно. Это тоже самое, что заплатить за Ведьмака 3.
Я хочу заплатить, но мне не дают этого делать)+ танцы с бубном на смену региона, за мои же деньги. Зачем мне это?Мне проще не играть тогда или играть в пиратку.
Я вот не могу понять, это такой стеб, или толстая шутка, или реально так думаешь? Выше пишут игра кал, ты пишешь игра божественна. Так и не понял, стоит брать или нет.
Я живу в в 70 километрах от города в посёлке, работаю в местном жко и получаю 16970 чистыми и это не плохо, кто то за 12000 рад работать. Вы гады хоть разузнайте про страну и жизненные условия людей что бы лаять. Около 3000 кварплата и 5000 за игру. И что остаётся?
Просто Ромке скучно, вот он и строчит чушь ..
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