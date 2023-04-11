Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
7.4 2 273 оценки

EMPRESS поделилась последними новостями о процессе взлома Assassin's Creed Valhalla - таблетка уже готова

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butcher69
Новости

Сегодня, 11 апреля, хакерша EMPRESS представила, в своем телеграм-канале, обновленную информацию о процессе взлома полного издания Assassin's Creed Valhalla - кряк уже готов и она приступила к тестированию, которое должно продлится около недели, но если учитывать опыт взлома Hogwarts Legacy, то процесс выявления багов фиксов может занять всего несколько дней.

Девушка уже взламывала игру ранее, но версия была без патчей и большого количества, не самого лучшего качества, DLC. После тестирования и релиза, хакерша возьмется за ремейк Resident Evil 4.

В Assassin's Creed Valhalla игрокам предстоит взять на себя роль викинга Эйвора и проложить свой путь к славе, путешествуя от суровой Норвегии, до живописной Англии.

ПК
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Комментарии: 65
Ваш комментарий
алексей 2903

Умничка.теперь ждем Resident Evil 4

9
Splatterhouse

не, не умничка, но ре4 да, ждём

-6
VovanDonbass

Лучше взломай Dead Space

6
супер пиявка

П***ц я счастлив! помойку перевзломали.

4
Аристов--Черный

Скоро посмотрим какого клоуна можно будет нарядить этими всякими ДэЭлСи.

1
VovanDonbass

Лучше бы она взломала Resident Evil 4 или The Callisto Protocol и зачем взламывать Assassin's Creed Valhalla если его уже все прошли он и так взломан

1
Splatterhouse

Каллисто и дед спейс да, более в приоритете, а эта поделка от убейсофта, ну зачем? Гринд раде гринда? Когда уже на лого убейсофта люди начнут смотреть с правильной стороны.

2
pilko

Взломана версия еще времен мамонтов.

0
Bartalbi Bond

Молодцом EMPRESS, респект и уважуха, я рад что она роботает над взломами, правда приоритеты странные, но это её лично дело, хорошо что она у нас есть, вон все комментаторы выше, тоже отзываются к ней с "уважением" и без всяких претензий!

1
tvorog8088

Не часто появляется настроение большую карту пылесосить)))

0
Splatterhouse

ты забыл добавить большую, пустую, ненужную, неинтересную, "да чтоб было", "ctrl+c ctrl+v" карту

0
tvorog8088 Splatterhouse

Да у них что в ассасине что в фаркрае одно и то же, на большой карте вопросиков натыкать побольше.

0
pilko tvorog8088

Ведьмак 3 же.

0
sinmaxxx

мб поиграю, если взломает. хрен с ними с длц, я и fenix rising полную проходил, но из этого полного комплекта ничего не зацепил, терпения только на основную компанию хватило, а вот патчики лишними не будут.

0
saint56

ой какая молодец!!!

0
Олег В

надеюсь антивирус эту таблетку не удалит...

0
alexanderfox

Народ кто нибудь хэш таблетки может дать?

0
Деиман

Сначала надо покормить жижой а потом можно и вкусняшки ))

-1
SkyraX

не, спс , я пропущу эту часть, я оригинс еле добил, одисею допроходил уже обрыгываясь (не привык бросать непройденные игры), а на эту у меня ни нервов, ни времени не хватит, думаю немного потеряю, если пропущу эту часть

-1
Сергей Оленичев

Как я тебя понимаю, я обошел это трейнером на взлом опыта и денег, и наиграл больше 150 часов в Одисею наслаждаясь только геймплеем и сюжетом

1
kityara35

Вот хз, по мне так именно она сильнейшая. Долго не хотел проходить, но коллега сильно нахваливал. Мне зашла, хоть и сильно отличается от золотых частей.

2
SkyraX Сергей Оленичев

да понятно что и я с тренером играл и одисею и оригинс, но даже с ним я еле вынес эти обе части, без тренера у меня вообще бы крыша поехала их полностью проходить

0
Lelik_mc_kawai

Игру прошел, сюжет класс! а на мнение хейтеров пофиг, им бы только обмазаться в сталкере и метро)

-1
Краб4ихун

сравнил гуано с мочой и довольный

-1
Korn_Katar

Да мы поняли, что цикл продолжается снова. Ничего нового.

-1
gildemar

Да чего она игнорит-то Атомное Сердце?! Когда уже ее взломают?

-3
cola13

вроде говорила что раз уж есть слитая версия, то не видит смысла ломать АС

-3
Shеpard

Чел... рукалицо. Купи геймпасс за 1 рубль и играй в свой атомик хоть до посинения.

-3
tvorog8088

Неужели такая проблема акк с гейм пассом купить за копейки, зато в лицухи играть будешь со всеми сетевыми побрякушками.

-1
El1x1r

Есть же куча новых игр и римейков без взлома, а нет, нужно взламывать этот последний высер от юбиков именуемый ассасином, похоже на издевку.

-3
tvorog8088

Ну вообще многие просили, значит оказались самыми настойчивыми.

0
ugf16349

Было бы хорошо hi-fi rush взломать.

-4
tvorog8088

То что есть в гейм пассе смысла взламывать никакого нет.

0
ugf16349 tvorog8088

Мне твой геймпасс нафиг не всрался.

4
sinmaxxx ugf16349

если это выбор между покупкой геймпаса за пару баксов и re4 за 60$, то всем нафиг не усрался твой hi-fi rush.

3
ugf16349 sinmaxxx

Hi-fi rush хотя новое принесло. А ре 4 что нового? Графон и всё? Я уже тысячу раз прошёл Ре 4 оригинал.

-13
sinmaxxx ugf16349

всем насрать сколько раз ты прошел оригинал и что ты думаешь о ремейке.

7
Аналиус

да зачем надо уже все прошли

-5
Саня 21

на 1 апреля была новость, что эмпресс перешла работать в денуво. Сама же "хакерша" подтвердила что поступило предложение от денeво, с заработной платой 200 000$ в месяц.Хоть она и написала, что отказалась от предложения.Но если принять во внимание,что у нее семь пятниц на неделю,предполагаю что все к идет к закату.

-5
tvorog8088

Это шутка так то была, 200к баксов в месяц директорам платят а не хаккерам.

-1
Саня 21 tvorog8088

понятно что шутка и не 200 кусков.Но в каждой шутке есть доля правды

0
морковняк

я когда с утра закуриваю. у меня кофе на очереди. тут видимо так же.

-7
FlexGum

Резидент бы лучше с длс за аду вонг ломала, а не сразу. Учитывая что софтлок еще не пофиксили.

-8
Уильям Аркетт

может нам повезет и она 2 раза поломает.

2
AleksandrLondon2077

Резик 4 на очереди

-8
liliasa

да

1
saa0891
что кряк для Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition

Нафиг она вообще тратила время на это шлак лучше бы сразу за резик взялась.

-11
морковняк

что бы миллион человеков съэкономили по полтинику в год.

5
SkyraX

резик еще подождать может (длц, патчи и тд), а вот сниперелите5 уже можно было б и хакнуть

0
морковняк

хотя уже давно на нее насрать. если приспичет то через энное время у сейтера активашку можно за 100р взять.

-16
RomanV87

Это же каким надо быть скупым, что бы за такую шикарную игру не заплатить, я хз. Ладно там пиратить всякий кал (что тоже вообщем-то, лично я, не одобряю), но за такое заплатить даже приятно. Это тоже самое, что заплатить за Ведьмака 3.

-26
Garris1304

Я хочу заплатить, но мне не дают этого делать)+ танцы с бубном на смену региона, за мои же деньги. Зачем мне это?Мне проще не играть тогда или играть в пиратку.

6
Pogosso_

Я вот не могу понять, это такой стеб, или толстая шутка, или реально так думаешь? Выше пишут игра кал, ты пишешь игра божественна. Так и не понял, стоит брать или нет.

0
Самогонщик натурал

Я живу в в 70 километрах от города в посёлке, работаю в местном жко и получаю 16970 чистыми и это не плохо, кто то за 12000 рад работать. Вы гады хоть разузнайте про страну и жизненные условия людей что бы лаять. Около 3000 кварплата и 5000 за игру. И что остаётся?

2
golab42 Pogosso_

Просто Ромке скучно, вот он и строчит чушь ..

1
Владимир Шпаков Pogosso_

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0