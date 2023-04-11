EMPRESS поделилась последними новостями о процессе взлома Assassin's Creed Valhalla - таблетка уже готова ©

Сегодня, 11 апреля, хакерша EMPRESS представила, в своем телеграм-канале, обновленную информацию о процессе взлома полного издания Assassin's Creed Valhalla - кряк уже готов и она приступила к тестированию, которое должно продлится около недели, но если учитывать опыт взлома Hogwarts Legacy, то процесс выявления багов фиксов может занять всего несколько дней.

Девушка уже взламывала игру ранее, но версия была без патчей и большого количества, не самого лучшего качества, DLC. После тестирования и релиза, хакерша возьмется за ремейк Resident Evil 4.

В Assassin's Creed Valhalla игрокам предстоит взять на себя роль викинга Эйвора и проложить свой путь к славе, путешествуя от суровой Норвегии, до живописной Англии.