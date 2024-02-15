Подписчики Xbox Game Pass могут бесплатно получить DLC для Assassin's Creed Valhalla

Возьмите на себя роль викинга по имени Эйвор, соберите свой собственный клан, и отправляйтесь вместе с ним в Англию. Вам необходимо основать деревню и обуздать эти непокорные земли любыми средствами, чтобы обеспечить себе место в Вальгалле.

Вступайте в жестокие сражения, устраивайте набеги и разрабатывайте стратегию, объединяясь с союзниками для достижения своей цели. Вы можете уничтожать своих врагов с помощью топоров или мечей, а также прибегать к использованию скрытого клинка. Вам будут противостоять самые разные противники, более того, некоторые из них окажутся для вас достаточно серьёзной помехой.

А ещё вам придётся развивать своё поселение. Для этого необходимо возводить новые постройки, а также улучшать уже построенные здания.

В общем, вас ожидает непростое, но при этом весьма интересное приключение.