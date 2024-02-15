Подписчики Xbox Game Pass могут бесплатно получить DLC для Assassin's Creed Valhalla

Xbox Game Pass - это не только сервис, который ежемесячно предоставляет своим клиентам ряд новых игр, но и другие преимущества, связанные с играми. Это связано с тем, что время от времени Microsoft совершенно бесплатно доставляет дополнительный контент к некоторым из представленных в сервисе игр. На этот раз обладателей подписки от "зеленых" ждет неплохой подарок к Assassin's Creed Valhalla.
Обладатели активной подписки Xbox Game Pass Ultimate теперь могут бесплатно получить контент-пак для Assassin's Creed Valhalla. Речь идет именно о дополнительном косметическом наборе для драккара под названием Drakkar Content Pack. Благодаря чему можно еще лучше украсить свое плавсредство и немного изменить его внешний вид к следующим рейдам. Кроме этого, в комплект входит новый скин для ворона и набор рун.
Чтобы получить бесплатный контент-пак для Assassin's Creed Valhalla, вам нужно зайти во вкладку Xbox Game Pass на консолях, в приложение Xbox на ПК или в мобильное приложение. После этого в разделе "Преимущества" вы увидите соответствующую вкладку, нажав на которую, вы получите код, необходимый для получения набора.
Его, в свою очередь, нужно использовать либо непосредственно на самой консоли, либо по адресу redeem.microsoft.com. При этом хотелось бы подчеркнуть, что это предложение предназначено только для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate.