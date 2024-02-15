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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.8 3 621 оценка

Подписчики Xbox Game Pass могут бесплатно получить DLC для Assassin's Creed Valhalla

Gruz_
Новости

Xbox Game Pass - это не только сервис, который ежемесячно предоставляет своим клиентам ряд новых игр, но и другие преимущества, связанные с играми. Это связано с тем, что время от времени Microsoft совершенно бесплатно доставляет дополнительный контент к некоторым из представленных в сервисе игр. На этот раз обладателей подписки от "зеленых" ждет неплохой подарок к Assassin's Creed Valhalla.

Обладатели активной подписки Xbox Game Pass Ultimate теперь могут бесплатно получить контент-пак для Assassin's Creed Valhalla. Речь идет именно о дополнительном косметическом наборе для драккара под названием Drakkar Content Pack. Благодаря чему можно еще лучше украсить свое плавсредство и немного изменить его внешний вид к следующим рейдам. Кроме этого, в комплект входит новый скин для ворона и набор рун.

Чтобы получить бесплатный контент-пак для Assassin's Creed Valhalla, вам нужно зайти во вкладку Xbox Game Pass на консолях, в приложение Xbox на ПК или в мобильное приложение. После этого в разделе "Преимущества" вы увидите соответствующую вкладку, нажав на которую, вы получите код, необходимый для получения набора.

Его, в свою очередь, нужно использовать либо непосредственно на самой консоли, либо по адресу redeem.microsoft.com. При этом хотелось бы подчеркнуть, что это предложение предназначено только для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate.

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