Известный инсайдер j0nathan поделился деталями о неанонсированной игре во вселенной Assassin's Creed, которая находилась в разработке под кодовым названием Project Stella. Проектом занималась студия Ubisoft Sofia, а сама игра задумывалась как прямое идейное продолжение культовой первой части 2007 года.

По словам автора утечки, события игры должны были развернуться после окончания Третьего крестового похода. Сюжетная линия предлагала двух главных героев с отдельными переплетающимися кампаниями:

Рашида — бунтующая ассасинка, обучавшаяся лично у Альтаира ибн Ла-Ахада;

— бунтующая ассасинка, обучавшаяся лично у Альтаира ибн Ла-Ахада; Эдмунд — рыцарь-тамплиер, которому поручено охранять короля Ричарда Львиное Сердце.

В центре сюжета - опасное возвращение Ричарда I из Святой земли обратно в Англию через раздробленную Европу. Сюжет опирался на реальные исторические хроники. В истории также планировалось появление ключевых персонажей первой части — самого Альтаира, наставника Аль-Муалима и Марии Торп.

Главной особенностью Project Stella должен был стать отказ от гигантского открытого мира с рутинной зачисткой карты. Разработчики вдохновлялись сериями Uncharted и Tomb Raider, сделав ставку на линейные и полуоткрытые локации с акцентом на кинематографичность, платформинг и повествование. Прохождение игры было рассчитано на компактные 12–15 часов практически без вторичного контента и «гриндовой» шелухи.

Однако руководство Ubisoft приняло решение свернуть разработку в период активной поддержки Assassin's Creed Valhalla. Издатель сделал выбор в пользу проверенной формулы масштабных масштабных ролевых экшенов на сотни часов, а команду Ubisoft Sofia в полном составе перебросили на создание крупного дополнения Dawn of Ragnarök. Учитывая, что последние части серии с меньшим масштабом и отказов от RPG-механик имели успех у геймеров, вероятно, это было неправильное решение со стороны издателя.