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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.8 3 466 оценок

Согласно статистике достижений, 40 % игроков на Xbox не достигли Англии в Assassin's Creed Valhalla

butcher69
Новости

Недавнее исследование статистики достижений Xbox для Assassin's Creed Valhalla рисует интересную картину вовлеченности игроков. Данные свидетельствуют о значительном снижении прогресса в самом начале игры: более 40 % игроков Xbox по всему миру так и не покинули стартовый регион игры — Норвегию. Чтобы добраться до Англии, требуется всего четыре часа игры.

Ключевым показателем является достижение "В Англию!", открываемое после отплытия в основной сеттинг игры. True Achievements основывается на том, что 100 % отслеженных игроков завершили пролог. Однако цифры для получения следующего достижения показывают, что многие бросают игру после начального отрезка в Норвегии.

В конечном счете, эта статистика позволяет понять, как фанаты воспринимают Ubisoft. Это ценная информация для маркетинговой команды и даже для команды разработчиков. Если использовать эту статистику, то достижения могут подсказать вам, где вы теряете свою основную базу игроков и какие занятия, которые вы считали увлекательными, не стоит делать.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891
более 40 % игроков Xbox по всему миру так и не покинули стартовый регион игры — Норвегию.
Ключевым показателем является достижение "В Англию!", открываемое после отплытия в основной сеттинг игры. True Achievements основывается на том, что 100 % отслеженных игроков завершили пролог. Однако цифры для получения следующего достижения показывают, что многие бросают игру после начального отрезка в Норвегии.

Я даже не осилил достижение скачать репак.

9
Denis Kyokushin

🤣

0
Usurper

Порядка 40% игроков не получило в Steam ни одной ачивки, относящейся к первому акту Baldur's Gate 3. Видать тоже не очень увлекательная.

7
vukich

еще один школьник не доволен игрой года

-10
fa1kem

Порядка 40% - это менее 10?

0
вупсич пупсич

Игра длинная гат демит. Я задушился очень жестко уже в конце самом и удалил просто.

1
jax baron

Я не просто дошёл- я уже закончил за 11 дней патом все длс пылесосить будет.

0
-Zion-

Как высосать новость из ничего, так о любой игре сказать можно, лолище. Ну и дождаться до кучи выхода в гейпассе где тупо бесплатно позабирали игру туча народа. И уже потом вывалить статистику со срывом покровов.

0
ZendaLin

ёпрсть держатели хвох в основном пендосы ..... тупыё ... ;))

-1
SharpAelinor

Один раз поиграл в Ассасин этот, да и в обще за всю жизнь поиграл 20минут в обще в серию из этих игр и бросил,не моё в это играть.

-3
PlacidFrazer

Мне прям ориджинс понравилась. Часть про Египет. Полностью прошёл. Но гринда как всегда очень много.

1
GorthaurCruel

Первый AC, второй, Brotherhood, Revelations и заключительный в этой ветке, третий - классика, которую стоит пощупать. Так же Liberations, Black Flag, Unity и Rogue - достаточно неплохие представители семейства асассинов, еще приближенные к старой доброй формуле, + в Unity приятная боевка. А все остальное яйца выеденного не стоит

0