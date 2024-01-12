Согласно статистике достижений, 40 % игроков на Xbox не достигли Англии в Assassin's Creed Valhalla

Недавнее исследование статистики достижений Xbox для Assassin's Creed Valhalla рисует интересную картину вовлеченности игроков. Данные свидетельствуют о значительном снижении прогресса в самом начале игры: более 40 % игроков Xbox по всему миру так и не покинули стартовый регион игры — Норвегию. Чтобы добраться до Англии, требуется всего четыре часа игры.
Ключевым показателем является достижение "В Англию!", открываемое после отплытия в основной сеттинг игры. True Achievements основывается на том, что 100 % отслеженных игроков завершили пролог. Однако цифры для получения следующего достижения показывают, что многие бросают игру после начального отрезка в Норвегии.
В конечном счете, эта статистика позволяет понять, как фанаты воспринимают Ubisoft. Это ценная информация для маркетинговой команды и даже для команды разработчиков. Если использовать эту статистику, то достижения могут подсказать вам, где вы теряете свою основную базу игроков и какие занятия, которые вы считали увлекательными, не стоит делать.
Я даже не осилил достижение скачать репак.
🤣
Порядка 40% игроков не получило в Steam ни одной ачивки, относящейся к первому акту Baldur's Gate 3. Видать тоже не очень увлекательная.
еще один школьник не доволен игрой года
Порядка 40% - это менее 10?
Игра длинная гат демит. Я задушился очень жестко уже в конце самом и удалил просто.
Я не просто дошёл- я уже закончил за 11 дней патом все длс пылесосить будет.
Как высосать новость из ничего, так о любой игре сказать можно, лолище. Ну и дождаться до кучи выхода в гейпассе где тупо бесплатно позабирали игру туча народа. И уже потом вывалить статистику со срывом покровов.
ёпрсть держатели хвох в основном пендосы ..... тупыё ... ;))
Один раз поиграл в Ассасин этот, да и в обще за всю жизнь поиграл 20минут в обще в серию из этих игр и бросил,не моё в это играть.
Мне прям ориджинс понравилась. Часть про Египет. Полностью прошёл. Но гринда как всегда очень много.
Первый AC, второй, Brotherhood, Revelations и заключительный в этой ветке, третий - классика, которую стоит пощупать. Так же Liberations, Black Flag, Unity и Rogue - достаточно неплохие представители семейства асассинов, еще приближенные к старой доброй формуле, + в Unity приятная боевка. А все остальное яйца выеденного не стоит