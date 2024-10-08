Ubisoft официально объявила о добавлении достижений в Steam-версию Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla, одна из самых успешных игр в серии, получила обновление, которого долго ждали игроки на ПК: включение достижений в Steam. Спустя почти два года после запуска на платформе Ubisoft решила реализовать эту функцию, закрыв одно из главных критических замечаний пользователей, которым понравилась игра на ПК.
Изменение произошло после недавнего заявления Ubisoft о том, что отныне все ее игры будут выходить в Steam с первого дня их запуска. Этот шаг был истолкован как стратегия привлечения более широкой аудитории, что также выгодно другим играм, которые уже были на платформе, но не имели полных функций, таким как Assassin's Creed Valhalla.
Ubisoft сообщила, что достижения, которые игроки уже выполнили, будут разблокированы задним числом.
Третий раз за день вижу эту новость тут.
а во все игры добавить не судьба? единственная причина почему я напрочь обхожу игры юбисофт в стиме и в целом (да, настолько важны ачивки)
Это так же бессмысленно, как отрывать новые убогие танки в Блице, через время приходит ощущение "захрена я тратил на это время".
А сохранения и "обязаловка" иметь ЮПлей ?!
Это тоже мусорный функционал.
я второй раз все это оббегать не осилю😁 // Константин Игоревич
прально нужно больше для предыдущих игр серии всякой нафиг не нужной фигни понаделать в новостном поле потусив чтоб от нигера самурая позитивный эффект снизить
Мда... "Вовремя". Да и один хрен, у меня игра в Юплее, а подвязать из стим теперь нельзя игру с юплея, покупай новую. Хотя раньше, Одиссею, я просто подвязал и в стиме играю. Бред, одним словом.
Не самая лучшая часть серии, но самая переломная в сюжете.
то есть 2 года назад когда их все упрашивали это сделать и в хлам минусили игру за отсутствие ачивок, они их добавлять не хотели. а тут спустя два года на тебе. не ну это юбики. их умом не понять.
Пох на этот калич, там вон рдр релизят.
А зачем? я вот не заморачивался
Ммм, пасссссибааааа
а что у вас делает the sinking city она же от украинцев?
И? Я тебе больше скажу...
если после санкций купил то нести свои деньги тому кто не хочет их брать странно
сейчас укры задизлайкают от злобы.
Мне как-то фиолетово кто там чо хочет или не хочет...