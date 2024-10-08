Ubisoft официально объявила о добавлении достижений в Steam-версию Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla, одна из самых успешных игр в серии, получила обновление, которого долго ждали игроки на ПК: включение достижений в Steam. Спустя почти два года после запуска на платформе Ubisoft решила реализовать эту функцию, закрыв одно из главных критических замечаний пользователей, которым понравилась игра на ПК.

Изменение произошло после недавнего заявления Ubisoft о том, что отныне все ее игры будут выходить в Steam с первого дня их запуска. Этот шаг был истолкован как стратегия привлечения более широкой аудитории, что также выгодно другим играм, которые уже были на платформе, но не имели полных функций, таким как Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft сообщила, что достижения, которые игроки уже выполнили, будут разблокированы задним числом.