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Assassin's Creed: Valhalla 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
7.9 4 226 оценок

Ubisoft официально объявила о добавлении достижений в Steam-версию Assassin's Creed Valhalla

monk70
Новости

Assassin's Creed Valhalla, одна из самых успешных игр в серии, получила обновление, которого долго ждали игроки на ПК: включение достижений в Steam. Спустя почти два года после запуска на платформе Ubisoft решила реализовать эту функцию, закрыв одно из главных критических замечаний пользователей, которым понравилась игра на ПК.

Изменение произошло после недавнего заявления Ubisoft о том, что отныне все ее игры будут выходить в Steam с первого дня их запуска. Этот шаг был истолкован как стратегия привлечения более широкой аудитории, что также выгодно другим играм, которые уже были на платформе, но не имели полных функций, таким как Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft сообщила, что достижения, которые игроки уже выполнили, будут разблокированы задним числом.

-11
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Третий раз за день вижу эту новость тут.

6
Яков Будников

а во все игры добавить не судьба? единственная причина почему я напрочь обхожу игры юбисофт в стиме и в целом (да, настолько важны ачивки)

3
Хидео Козлина

Это так же бессмысленно, как отрывать новые убогие танки в Блице, через время приходит ощущение "захрена я тратил на это время".

2
SoRaS3

А сохранения и "обязаловка" иметь ЮПлей ?!

Это тоже мусорный функционал.

1
Пользователь ВКонтакте

я второй раз все это оббегать не осилю😁 // Константин Игоревич

0
Wolfenstein

прально нужно больше для предыдущих игр серии всякой нафиг не нужной фигни понаделать в новостном поле потусив чтоб от нигера самурая позитивный эффект снизить

0
NochnoiGid

Мда... "Вовремя". Да и один хрен, у меня игра в Юплее, а подвязать из стим теперь нельзя игру с юплея, покупай новую. Хотя раньше, Одиссею, я просто подвязал и в стиме играю. Бред, одним словом.

0
Real Slim Shady

Не самая лучшая часть серии, но самая переломная в сюжете.

0
muxamor2011

то есть 2 года назад когда их все упрашивали это сделать и в хлам минусили игру за отсутствие ачивок, они их добавлять не хотели. а тут спустя два года на тебе. не ну это юбики. их умом не понять.

0
Johnny Rotten

Пох на этот калич, там вон рдр релизят.

-2
Garris1304

А зачем? я вот не заморачивался

-3
OculusMortem

Ммм, пасссссибааааа

-6
антон фекалис

а что у вас делает the sinking city она же от украинцев?

-13
OculusMortem антон фекалис

И? Я тебе больше скажу...

-1
антон фекалис OculusMortem

если после санкций купил то нести свои деньги тому кто не хочет их брать странно

0
WastefulYorick антон фекалис

сейчас укры задизлайкают от злобы.

0
OculusMortem антон фекалис

Мне как-то фиолетово кто там чо хочет или не хочет...

-4