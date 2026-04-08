В апрельский Humble Choice вошли Assassin's Creed Valhalla, Return to Moria и Planet of Lana

Сервис Humble Bundle представил апрельскую подборку Humble Choice, предлагая подписчикам обновить библиотеку сразу несколькими заметными играми. В этом месяце в состав вошли как крупные блокбастеры, так и независимые проекты с высоким рейтингом.

Главным хитом подборки стала Assassin's Creed Valhalla — масштабное приключение в открытом мире. Ей на смену идут The Lord of the Rings: Return to Moria, предлагающая выживание и крафт во вселенной Средиземья, а также признанная инди-игра Planet of Lana. Любителям экшена с мехами может приглянуться Daemon X Machina: Titanic Scion.

В списке также присутствуют Until Then, Artisan TD, The Procession to Calvary и Buddy Simulator 1984.

Игры будут доступны всем подписчикам до вечера 5 мая.2026 года. К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести декабрьский набор