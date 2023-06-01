Выход VR-игры Assassin's Creed Nexus подтвержден в конце 2023 года

Во время выставки Meta Quest Gaming Showcase компания Ubisoft объявила, что ее предстоящая игра Assassin's Creed VR, Assassin's Creed Nexus, появится в Meta Quest 3 и 2 в этом году. Кроме того, Ubisoft сообщила, что фанатам придется дождаться мероприятия Ubisoft Forward 12 июня, чтобы получить более подробную информацию об игре и о том, как она будет использовать виртуальную реальность для создания более захватывающей части серии.
Впервые Assassin's Creed Nexus была анонсирована на мероприятии Oculus Quest 2 в 2020 году вместе с игрой Splinter Cell VR. В то время вице-президент Ubisoft по разработке продуктов Элизабет Ловерсо объявила, что обе игры «создаются с нуля» для виртуальной реальности и будут включать «элементы франшиз», с которыми игроки знакомы. К сожалению, игра Splinter Cell VR позже была отменена.
Red Storm, дочерняя компания Ubisoft, студия, автор многих игр Tom Clancy, а также VR-игр Star Trek: Bridge Crew и Werewolves Within, разрабатывает Assassin’s Creed Nexus. Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf и Ubisoft Mumbai также сотрудничают с Red Storm в грядущей VR-игре.
Господи, эта выставка была ТАКОЙ обсосной, что я до сих пор не могу поверить, что это в принципе возможно.
Ждёшь такой три (вроде бы) года Assassins Creed Nexus, баба во время стрима говорит "Вы все ждёте Ассасинов в VR, да?", ты орёшь на всю квартиру "ДА *?:%";@ ПОРА БЫ УЖЕ!"...
...и тебе прилетает "Ну это, трейлер будет на Ubisoft Forward когда-то там".
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Не на VR-ориентированной презентации, а где-то там когда-то там. Особенно учитывая, что это эксклюзив (по слухам) Quest-а. Просто прекрасно. Ещё и релиз наверняка будет зимой. Ну а когда же ещё-то?!
И НИКАКОГО упоминания GTA SA VR. Никаких крутых новых экзов вроде RE5 VR там (про всякие Калофдьюти вообще речи не идёт).
Чего греха таить - единственная игра, которую я жду кроме Ассассинов и ГТА - по Титанам - и по той показали *?:%;№"! CGI трейлер и перенесли всё на зиму! На зиму! В прошлом году обещали ЭТИМ ЛЕТОМ! Тьфу, срамота. В общем, никаких игр - и анонсов игр - до осени. Это уже ни в какие ворота, Цук! Он должен ОЧЕНЬ сильно постараться на Connect-е, чтобы исправить своё положение после этого "показа". Там даже фанбои в чате на ютьюбе орали, что "выставка плохая получилась, давайте дизать". И я свой диз поставил, заслужили.
VR это будущее индустрии.