На PS4 без предупреждения отключили сервера Assetto Corsa

У гоночной игры Assetto Corsa внезапно отключили онлайн-серверы на PS4 без какого-либо предварительного предупреждения игроков. Симулятор, вышедший в 2016 году, по-прежнему доступен в PS Store с обещанием многопользовательских функций, которых на практике больше нет.
Компания 505 Games, ответственная за издание западной версии игры, не выпустила никакого публичного заявления о отключении многопользовательских серверов. На практике это означает:
- Онлайн режим недоступен.
- Многопользовательские трофеи стали недостижимыми.
- Нет обновлений на странице игры в PS Store
Единственное официальное уведомление было найдено пользователями PSNProfiles на японском сайте PS Store, где издателем игры является другая компания.
Для тех, кто не знаком с Assetto Corsa, это чрезвычайно техничный гоночный симулятор, ориентированный на реализм. Он включает в себя:
- Более 90 лицензированных автомобилей, таких как Ferrari, Lotus, McLaren и Lamborghini.
- 15 легендарных гоночных трасс, таких как Monza, Imola и Spa, которые были отсканированы с помощью лазера.
- Усовершенствованная физика с моделированием шин и управлением на основе реальных данных.
- Игра выделяется тем, что предлагает один из самых аутентичных опытов в своем жанре, и до сих пор считается эталоном для поклонников симуляторов.
Случай с Assetto Corsa является частью тревожной тенденции на рынке: бесшумного закрытия серверов цифровых игр. Это подстегивает движение Stop Killing Games, которое требует от компаний большей ответственности за сохранение доступа к обещанным ресурсам, особенно в случае игр, продаваемых в цифровом формате.
Никакой тревожной тенденции нет, случаи единичные, соответствуют здравому смыслу и принятым соглашениям. Относится подобное не только к играм.
Поддерживать десяток лет рабочие сервера ради нескольких староверов -- это пустая трата ресурсов и денег.
В данном случае, во-первых, не было официального заявления, онлайн доступен на других платформах. В чем конкретная причина -- неизвестно.
Во-вторых, игра не удалена и сингл никуда не делся, это именно то, за что ратуют в указанном движении.
Единственная претензия сеййчас -- невозможность получения онлайн достижения.
Ну тогда не клепайте 100 онлайн игр, а делайте качественно 10 и наращивайте контент
Так они сделали качественно, клепают то, что продается, если это не так, то сервера закрывают не через 10 лет, а месяца. И вот эта тенденция действительно прослеживается.
Но нужно быть крайне наивным, предполагая, что поддержка будет длиться бесконечно, особенно применительно к инди-игре, которая продавалась с 90% скидкой, без монетизации и давно перестала приносить прибыль.
Что там наращивать?! Проще выпустить сиквел, другой проект и т.д.
Писал уже ранее, никто в убыток себе работать не станет. Хотите ввести ответственность разработчика/издателя перед тем, кого они приручили, та те просто впишут очередной пункт в соглашение с указанием срока службы. Скажем, онлайн в платных играх будет поддерживаться 5 лет, а дальше на усмотрение. Хотите продлить, заплатите дополнительно за содержание серверов.
Каким ещё обещанным ресурсам? Вам в большинстве соглашений прямым текстом пишут, что вы тут никто и ваша "покупка" ничего не значит, в любой момент оказание услуги может прекратиться без уведомления и объяснения причин. Мне тоже такая практика не нравится, но чтобы хоть что-то поменять, надо обязать корпорации переписывать все их пользовательские соглашения, а на это они не пойдут, какой бы там бугурт в интернетиках и даже у их дверей не стоял.
Лиц. соглашение ниже чем законодательство стран, это просто страны должны попинать разработчиков и обязать делать хотя бы оффлайн режим, а лучше давать тогда возможность запуска серваков для онлайна, не хотят разрабы держать серваки - найдется кто захочет.
Что это?) Я дпже как сонибой о ней не слышал)
Очередное гувно о котором вспоминают только что бы "подстегивать" бесполезное движение SKG
Не знаю, как на консолях, но в стим, даже спустя десяток лет, все еще популярная игра
Не плохо
Надеюсь в стиме ещё долго онлайн будет жив
Решили: а нафуй оно нужно...
Ещё и втихомолку.
Но там хоть офлайн-режим есть, да?
Нет оффлайн режима - просто не берём.И никаких проблем
Не написано, откуда вывод, что это отключение, а не авария.