На PS4 без предупреждения отключили сервера Assetto Corsa

У гоночной игры Assetto Corsa внезапно отключили онлайн-серверы на PS4 без какого-либо предварительного предупреждения игроков. Симулятор, вышедший в 2016 году, по-прежнему доступен в PS Store с обещанием многопользовательских функций, которых на практике больше нет.

Компания 505 Games, ответственная за издание западной версии игры, не выпустила никакого публичного заявления о отключении многопользовательских серверов. На практике это означает:

Онлайн режим недоступен.

Многопользовательские трофеи стали недостижимыми.

Нет обновлений на странице игры в PS Store

Единственное официальное уведомление было найдено пользователями PSNProfiles на японском сайте PS Store, где издателем игры является другая компания.

Для тех, кто не знаком с Assetto Corsa, это чрезвычайно техничный гоночный симулятор, ориентированный на реализм. Он включает в себя:

Более 90 лицензированных автомобилей, таких как Ferrari, Lotus, McLaren и Lamborghini.

15 легендарных гоночных трасс, таких как Monza, Imola и Spa, которые были отсканированы с помощью лазера.

Усовершенствованная физика с моделированием шин и управлением на основе реальных данных.

Игра выделяется тем, что предлагает один из самых аутентичных опытов в своем жанре, и до сих пор считается эталоном для поклонников симуляторов.

Случай с Assetto Corsa является частью тревожной тенденции на рынке: бесшумного закрытия серверов цифровых игр. Это подстегивает движение Stop Killing Games, которое требует от компаний большей ответственности за сохранение доступа к обещанным ресурсам, особенно в случае игр, продаваемых в цифровом формате.