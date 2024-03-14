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Assetto Corsa 2 Лето 2024
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 17 оценок

Assetto Corsa 2 выйдет после 30 июня 2024 года, сообщает Digital Bros.

monk70
Новости

Assetto Corsa 2 не сможет быть выпущена к 30 июня 2024 года, то есть в период, ранее объявленный Digital Bros. Компания сообщила об этом в своем последнем финансовом отчете, хотя ни разу не упомянула о новой игре от Kunos Simulazioni.

В документе можно просто прочитать, что во второй половине текущего финансового года крупных релизов не будет. Ранее было объявлено о выходе Assetto Corsa 2 весной 2024 года. Вероятно, произошла внутренняя отсрочка по неизвестным причинам.

Из того же документа стало известно, что Crime Boss: Rockay City выйдет в Steam в июне 2024 года, точная дата еще не определена, после истечения периода эксклюзивности Epic Games Store.

Последний финансовый отчет Digital Bros, к сожалению, был не очень позитивным: выручка снизилась на 21% в годовом исчислении, а убытки за период достигли 6,4 миллиона евро. Чтобы улучшить свое финансовое положение, группа продала интеллектуальную собственность Control и произвела несколько увольнений.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
RTYWD

И без руля толком и не поиграешь в автосимуляторы

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Barsik38

На клаве тоже можно, вот мой пример, так 300 часов наиграл в первую Ассетту с ботами. В онлайне играю в симкады - F1, Forza Motorsport, Grid.

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