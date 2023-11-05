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Assetto Corsa 2 Лето 2024
5 2 оценки

Официально: Assetto Corsa 2 выйдет летом 2024 года

monk70
Новости

Выход долгожданной Assetto Corsa 2 официально отложен до лета 2024 года, поэтому фанатам придется дольше ждать раннего доступа гоночной игры, которая продолжит большой успех предыдущей части.

Компания Digital Bros Digital Entertainment решила сообщить, что ее дочерние компании 505 Games и Kunos Simulazioni немного изменили текущий метод работы и решают завершить подготовку новых DLC для первой части и Competizione для компьютеров и консолей.

В результате желания поддержать проекты, которые в совокупности продали 8 миллионов копий и заработали более 115 миллионов евро, было решено обеспечить поддержку в следующем году немного иначе и отложить, возможно, один из самых важных будущих шагов.

Уже объявлено, что Assetto Corsa 2 сейчас готовят к выходу на рынок только летом 2024 года. Именно тогда игроки смогут приобрести ранний доступ в Steam, который будет дорабатываться в течение ближайших месяцев.

52
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
B e s i k

Наконец то выйдет новая Асетка ! Надеюсь на неё так же можно будет ставить моды...

12
FlowingNekton

Надеюсь трасс будет больше чем в новой Моторспорт...

0
Lorenzo Lamas

а там жигули будут ?

0
RTYWD

Заниженная приора будет

1
Barsik38

Моды на жигули есть в первой Корсе.

3
FlowingNekton

Жигули есть тут и дофига новых мерсов и т.д., которых нет ни в одной игре

-5
kotasha

Карьеру бы как в gran turismo, обычно во всех гонках они какие то скучные нет мотивации играть.

0
ABRASцовы

Ну, две технодемки состряпали, а теперь можно и игру выпускать.

0
SULIK 712

найс

-3
RTYWD

Слишком сложный автосим, не толерантен к новичкам

-3
Barsik38

Там есть включаемые помощники вождения, я вообще на клаве катаю вот так:

3
martin32

симрейсеры уже писаются

-8
LisnykK

Да

4