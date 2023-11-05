Официально: Assetto Corsa 2 выйдет летом 2024 года

Выход долгожданной Assetto Corsa 2 официально отложен до лета 2024 года, поэтому фанатам придется дольше ждать раннего доступа гоночной игры, которая продолжит большой успех предыдущей части.

Компания Digital Bros Digital Entertainment решила сообщить, что ее дочерние компании 505 Games и Kunos Simulazioni немного изменили текущий метод работы и решают завершить подготовку новых DLC для первой части и Competizione для компьютеров и консолей.

В результате желания поддержать проекты, которые в совокупности продали 8 миллионов копий и заработали более 115 миллионов евро, было решено обеспечить поддержку в следующем году немного иначе и отложить, возможно, один из самых важных будущих шагов.

Уже объявлено, что Assetto Corsa 2 сейчас готовят к выходу на рынок только летом 2024 года. Именно тогда игроки смогут приобрести ранний доступ в Steam, который будет дорабатываться в течение ближайших месяцев.