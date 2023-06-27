Консольные версии Assetto Corsa Competizione получили DLC 2023 GT World Challenge и обновление 1.9 с улучшением физики ©

Сегодня, 27 июня 2023 года, глобальный издатель видеоигр 505 Games и разработчик KUNOS Simulazioni запускают обновление версии 1.9 для Assetto Corsa Competizione с обновленной физикой и новым транспортным средством, а также запуск консоли премиум-класса 2023 GT World Challenge DLC.

Бесплатное обновление 1.9 представляет McLaren 720S GT3 Evo, обновление 2023 года до McLaren 720S GT3, который в прошлом году выиграл титулы в Азиатской серии Ле-Ман, IMSA WeatherTech Sportscar Championship и GT World Challenge Europe. Кроме того, в обновлении 1.9 будут применены бесчисленные улучшения, новые ливреи сезона 2023 года и обновление Mercedes AMG GT3 EVO, отражающее последние достижения, которые автомобиль претерпел за последний год. Кроме того, были внесены дальнейшие улучшения в физическую систему, продолжая стремление Assetto Corsa Competizione стать самым реалистичным гоночным симулятором на рынке.

Гонщики на PlayStation 5 и Xbox Series X|S теперь смогут приобрести DLC 2023 GT World Challenge, ранее доступный только на ПК. Этот загружаемый контент стоимостью 10,99 фунтов стерлингов добавит три совершенно новых автомобиля в постоянно растущий список реальных автомобилей, включая Ferrari 296, Porsche 911 GT3 R и Lamborghini Huracan GT3 EVO. Доведите их до предела на последней трассе DLC, трассе Рикардо Тормо в Валенсии, Испания, где проходят многочисленные международные гоночные соревнования.

Версия 1.9 доступна с сегодняшнего дня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в качестве бесплатного обновления для всех игроков.